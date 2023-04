Nam bộ nắng nóng gay gắt đến cuối tuần

Ngày 10.4, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây, các tỉnh, thành Nam bộ đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài.

Trong những ngày qua, nhiều nơi ở miền Đông Nam bộ nhiệt độ 37 độ C trở lên như: Biên Hòa (Đồng Nai) và Tây Ninh 37,5 độ C; Sở Sao (Bình Dương) 37,1 độ C; Đồng Phú (Bình Phước) 37 độ C.

Nam bộ đang trong đợt nắng nóng gay gắt

Ngọc Dương

Dự báo trong ngày 11.4, nhiệt độ giảm nhẹ ở các tỉnh miền Đông, phổ biến 35 - 36 độ C; TP.HCM và các tỉnh miền Tây 35 độ C. Tuy nhiên sang ngày 12.4, nhiệt độ sẽ tăng 1 độ C ở hầu khắp Nam bộ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 15.4 (thứ bảy). Nhiệt độ cao và độ ẩm thấp 35 - 50% khiến nóng càng thêm gay gắt (giai đoạn nóng khô).

ThS Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết: Cao điểm mùa nắng nóng ở Nam bộ thường bắt đầu từ sau ngày Xuân phân (21.3), đến thời điểm này có thể xem đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất. Đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến cuối tuần. Tại TP.HCM, theo mô hình dự báo trong ngày 15.4 tới nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C vào giữa trưa nhưng vào chiều tối có thể xuất hiện mưa giông. Trong tuần này, các tỉnh miền Đông nắng nóng gay gắt, trong khi Tây Nam bộ do nằm gần rãnh thấp xích đạo nên nắng nóng kèm theo mưa giông cục bộ, phổ biến ở khu vực Cà Mau và Kiên Giang.