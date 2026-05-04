Nam ca sĩ Hàn Quốc giải nghệ ở tuổi 27

Bức tâm thư dài được Seunghun đăng tải trên instagram cá nhân có hơn 32.000 lượt theo dõi. Nam ca sĩ Hàn Quốc sinh năm 1999, từng hoạt động trong nhóm nhạc CIX, cho biết anh quyết định tạm gác danh xưng ca sĩ để bước sang một hành trình mới sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Hàn Quốc Seunghun nghẹn ngào nói lời chia tay người hâm mộ

Trong thư, Seunghun mở đầu bằng lời nhắn gửi đến fandom FIX, tên cộng đồng người hâm mộ của CIX. Anh bày tỏ hạnh phúc khi cùng người hâm mộ đi qua chặng đường kéo dài suốt 7 năm, kể từ ngày debut.

“Ban đầu tôi còn chẳng hiểu rõ mọi thứ là gì, chỉ vì quá thích việc được ra mắt nên đã bắt đầu. Vậy mà đến lúc nhận ra, tôi đã có một quãng thời gian dài đồng hành cùng mọi người”, nam ca sĩ viết.

Quyết định giải nghệ của Seunghun khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối Ảnh: INSTAGRAM NV

Seunghun thừa nhận khi nhìn lại chặng đường đã qua, anh cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót. Nam thần tượng cho biết mình có nhiều lúc vụng về, mắc sai lầm và không thể đáp ứng hết kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, chính sự động viên và tin tưởng từ khán giả đã giúp anh trưởng thành hơn trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật.

“Nhờ FIX luôn tin tưởng, cổ vũ và nói với tôi rằng mọi chuyện đều ổn nên tôi mới có thể trở thành một người tốt hơn. Con người của hiện tại được tạo nên bởi chính FIX”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng nhắc lại khoảng thời gian anh thường được gọi là một nghệ sĩ rất yêu chiều người hâm mộ. Theo Seunghun, những lúc giao lưu và trò chuyện cùng fan luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh.

Tuy nhiên, Seunghun cho biết có giai đoạn anh dần đánh mất sự thoải mái trong tâm hồn, không còn đủ năng lượng để gần gũi với khán giả như trước. Điều đó khiến anh mang cảm giác day dứt suốt thời gian dài.

Ngoài người hâm mộ, Seunghun cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên công ty và đội ngũ ê kíp đã luôn đồng hành cùng anh trong nhiều năm qua. Anh cho biết bản thân có thể đứng ở vị trí hiện tại nhờ sự hỗ trợ và nỗ lực âm thầm từ những người xung quanh.

Seunghun nói người hâm mộ chính là động lực giúp anh trưởng thành trong suốt hành trình làm nghề Ảnh: INSTAGRAM NV

Seunghun tiết lộ mong muốn rời xa ánh đèn sân khấu để bắt đầu cuộc sống mới như một người bình thường. Sau nhiều suy nghĩ và đắn đo, nam ca sĩ quyết định tạm gác danh xưng nghệ sĩ vì tin rằng đây là lựa chọn cần thiết với bản thân ở thời điểm hiện tại.

Seunghun thừa nhận quyết định này không hề dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của anh luôn gắn liền với việc ca hát và nhảy múa. Vì vậy, việc bước sang một hành trình hoàn toàn mới khiến nam thần tượng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Dẫu vậy, anh cho biết vẫn sẽ cố gắng sống chăm chỉ và bình dị trong chặng đường phía trước.

“Nếu một ngày nào đó chợt nhớ đến tôi, hãy mỉm cười và nghĩ rằng chắc cậu ấy vẫn đang sống tốt nhỉ. Tôi cũng sẽ nhớ về FIX như vậy”, anh nhắn nhủ.

Seunghun sinh năm 1999, ra mắt cùng nhóm nhạc CIX vào năm 2019 dưới sự quản lý của C9 Entertainment. Nhóm từng gây chú ý với các ca khúc như Movie star, Jungle, Cinema… Trước khi debut, Seunghun từng tham gia nhiều chương trình sống còn nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sau 7 năm hoạt động, CIX tan rã khi hợp đồng với C9 Entertainment kết thúc.