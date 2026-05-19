Nam ca sĩ 'khoác áo công nghệ' cho nhạc trữ tình quê hương

Ca sĩ Quốc Đại chính thức phát hành 2 phiên bản MV Câu vọng cổ tìm vợ vào tối 18.5. Bài hát là một sáng tác mang âm hưởng dân ca trữ tình của Hamlet Trương, được đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân khoác lên tinh thần tươi mới, hiện đại bằng hình ảnh được dàn dựng kết hợp giữa chất liệu thực tế và trí tuệ nhân tạo AI.

Với chặng đường nghệ thuật gần 3 thập kỷ, ca sĩ Quốc Đại luôn bền bỉ và đau đáu tìm kiếm những sáng tạo mới cho dòng nhạc dân ca trữ tình. Tinh thần đó tìm được đồng điệu với nam nhạc sĩ Hamlet Trương khi tiếp cận với ca khúc Câu vọng cổ tìm vợ. Cụ thể, nam nhạc sĩ cho ra đời sáng tác này từ cảm hứng một nhân vật trên sân khấu kịch, lồng ghép điệu lý Nam bộ giúp khán giả dễ cảm thụ.

Quốc Đại trung thành với nhạc trữ tình quê hương, nhưng muốn mang lại sự mới lạ cho khán giả trẻ Ảnh: NVCC

Hamlet Trương cho biết thêm: “Bản thân tôi là một người hâm mộ lâu năm của nghệ sĩ Quốc Đại, có cả sự thần tượng bởi tài năng ca hát và sự bền bỉ, sáng tạo của anh với dòng nhạc dân ca. Tuy nhiên nhiều năm qua vẫn chưa có mối duyên thích hợp để đồng hành”. Vì vậy, ngay khi được biết Quốc Đại đang tìm kiếm làn gió mới cho hành trang nghệ thuật của mình, Hamlet Trương tin rằng Câu vọng cổ tìm vợ sẽ đáp ứng được tiêu chí đó.

Khi bản thu gần hoàn thiện, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân là người chủ động đưa ra ý tưởng thực hiện video ca nhạc với trợ lực từ trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước đi mới nhiều thử thách, đặc biệt khi các chất liệu nội dung gắn chặt với văn hóa truyền thống Việt Nam. Bên cạnh các cảnh quay thực tế, ê kíp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ AI vào quá trình hậu kỳ nhằm tăng chiều sâu cảm xúc và hiệu ứng hình ảnh cho tác phẩm.

Quan điểm của Quốc Đại

Về phía ca sĩ Quốc Đại, anh cũng đưa ra những quan điểm thẳng thắn với mức độ ứng dụng công nghệ vào sản phẩm âm nhạc. Nam nghệ sĩ nhận định “không bài trừ những hiệu ứng vượt trội mà AI đang chứng minh trong đời sống nghệ thuật”. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không đồng tình việc lạm dụng thay thế cho giọng hát hay công sức biểu diễn.

Sau MV, ca sĩ Quốc Đại đang lên kế hoạch phát hành một sản phẩm nhạc nhẹ đánh dấu sự tái hợp với nhạc sĩ Minh Vy Ảnh: NVCC

“Quyết định của ê kíp lần này thử nghiệm một sản phẩm hình ảnh có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo không phải để phủ nhận hay giảm tải khối lượng lao động mà trên thực tế đang thử thách nhiều hơn. Xuyên suốt quá trình dàn dựng MV, kim chỉ nam của tôi hay ê kíp Huỳnh Phúc Thanh Nhân là ứng dụng công nghệ mới để nâng tầm ý tưởng câu chuyện chứ không bỏ mặc thành phẩm cho một ứng dụng vi tính nào đó”, anh bày tỏ.

Bên cạnh đó, Câu vọng cổ tìm vợ cũng được phát hành qua một MV trình diễn trên sân khấu truyền thống. Ê kíp đưa ra quan điểm trực diện rằng "dòng nhạc dân ca, quê hương không lép vế hay đứng bên lề dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện nay, mà là đang thiếu những cách tiếp cận mới".

"Khán giả trẻ không quay lưng với giá trị truyền thống. Họ cần một ngôn ngữ phù hợp hơn với tốc độ thưởng thức hiện thời. Gen Z vẫn có thể nghe dân ca, nhạc quê hương nếu sản phẩm đủ chân thành và có độ thẩm mỹ mới mẻ. Diện mạo của nghệ thuật tại Việt Nam sẽ không nằm ở việc nên hay không nên ứng dụng công nghệ, mà là học cách dùng công nghệ để kể những câu chuyện rất Việt Nam theo cách hiện đại hơn, toàn cầu hơn”, Quốc Đại chia sẻ.