Nam ca sĩ từng được vợ chồng Cẩm Ly giúp đỡ, sống độc thân tuổi U.50

Ca sĩ Quốc Đại xác nhận ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, dự kiến lên sóng ngày 19.2. So với vai trò huấn luyện viên ở các chương trình trước đây, nam ca sĩ thừa nhận vị trí giám khảo đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Theo anh, người giám khảo không chỉ nhận xét bề nổi mà phải nhìn ra tiềm năng thật sự của thí sinh, đồng thời đánh giá chính xác thực lực ngay trên sân khấu.

Quốc Đại hào hứng khi ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình cùng danh ca Thái Châu, Ngọc Ánh Ảnh: NSX

Việc được ngồi chung ghế giám khảo cùng ca sĩ Thái Châu và Ngọc Ánh mang đến cho Quốc Đại nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh bày tỏ sự trân trọng đối với các bậc tiền bối mà mình từng ngưỡng mộ từ khi chưa đi hát. “Được ngồi chung vị trí giám khảo, thậm chí còn được hát cùng anh chị, là một kỷ niệm rất đẹp. Đây là cơ hội không phải ca sĩ nào cũng có được”, anh nói. Theo Quốc Đại, việc lắng nghe những góp ý từ các tiền bối cũng là một may mắn lớn và là tấm gương quý giá để anh tiếp tục học hỏi.

Bên cạnh vai trò giám khảo, Quốc Đại gần đây còn gây chú ý khi kết hợp cùng ca sĩ Duyên Quỳnh trong MV Thương em tôi. Cả hai có cơ hội đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động thiện nguyện, biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Nghe bản demo, Quốc Đại lập tức bị thuyết phục bởi giai điệu và ca từ, quyết định giữ nguyên tinh thần bài hát. “Nhiệm vụ của tôi là hòa âm và thể hiện sao cho đúng nhất cảm xúc mà Quỳnh gửi gắm”, anh chia sẻ.

Quốc Đại chia sẻ bản thân từng được nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly giúp đỡ vào giai đoạn anh khó khăn nhất trong sự nghiệp. Cho đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn xem đây là người ơn của mình. “Lúc tôi bế tắc trong con đường âm nhạc, thì chính anh chị là người đã mở rộng vòng tay, đón tôi về, đầu tư và chỉ dẫn tôi đi đúng con đường để có được vị trí như bây giờ”, anh từng bày tỏ.

Ca sĩ Quốc Đại sau 20 năm làm nghề

Quốc Đại thấy mình cần hoàn thiện và đổi mới sau 20 năm làm nghề Ảnh: NSX

Nhìn lại hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quốc Đại cho rằng bản thân vẫn luôn cần hoàn thiện và đổi mới. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các nghệ sĩ trẻ, anh chọn cách mở rộng tư duy, học hỏi xu hướng mới để không bị bỏ lại phía sau. “Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, năng lượng mạnh mẽ. Mình không thể so sánh nhưng có thể học hỏi. Quan trọng là bắt kịp xu hướng nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình”, anh nhận định.

Những kỷ niệm khiến Quốc Đại nhớ nhất trong hành trình làm nghề không nằm ở sân khấu hào nhoáng mà là các chuyến đi phục vụ cộng đồng. Theo nam ca sĩ, những chuyến đi ấy không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn mang lại sự chữa lành nội tâm, giúp anh cảm nhận rõ hơn sự may mắn của cuộc sống và sống tích cực hơn.

Dù thường xuyên chạy show vào các dịp lễ tết, Quốc Đại luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình. Anh cho biết mình luôn cố gắng sắp xếp để được ở bên người thân trong khoảnh khắc giao thừa, điều thiêng liêng không thể thiếu.

Về đời sống riêng, Quốc Đại chia sẻ anh hài lòng với lựa chọn độc thân hiện tại. Anh thẳng thắn với quan điểm “không có tư tưởng sinh con”. Bởi theo nam ca sĩ, một đứa trẻ sinh ra cần có đầy đủ gia đình và tình yêu thương. Quốc Đại cho biết mình đã có các cháu để yêu thương và nhận lại sự quan tâm, đủ để cảm thấy trọn vẹn.