Nam ca sĩ 'ở ẩn' 2 năm, được Văn Mai Hương, Mono ủng hộ ngày trở lại

Grey D trở lại khác lạ sau 2 năm vắng bóng Ảnh: NVCC

Ngày 29.3, ca sĩ Grey D (tên thật: Đoàn Thế Lân) phát hành Side A - Ánh sáng thuộc album Ánh sáng • Màn đêm. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau 2 năm "ở ẩn". Sản phẩm gồm 7 ca khúc Hóa ra, Yêu em như, Mộng tình, Đôi mắt kẻ si tình, Mới hôm qua, Tựa đầu và Hơi thở của gió, phản ánh trải nghiệm và cảm xúc cá nhân của Grey D. Nam ca sĩ gần như tự thực hiện toàn bộ các khâu từ sáng tác, sản xuất đến thể hiện.

Chiều cùng ngày, nam ca sĩ tổ chức buổi ra mắt mang tên Vùng đất bí ẩn. Nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Văn Mai Hương, BigDaddy, Hurrykng, Mono, Nicky, marzuz, Orange, Wokeup, Hứa Kim Tuyền… đã có mặt để ủng hộ cho Grey D trong ngày trở lại.

Grey D tiết lộ lý do vắng bóng

Grey D sinh năm 2000, là một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật, từng là thành viên của nhóm ST.319. Năm 2023, anh là nam ca sĩ Việt có lượng người nghe lớn nhất trên nền tảng Spotify với 113 triệu lượt. Nam ca sĩ phát triển con đường âm nhạc theo hướng tự sáng tác và thể hiện, sở hữu nhiều bản hit như Đưa em về nhà, vaicaunoicokhiennguoithaydoi, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Có hẹn với thanh xuân, Anh sẽ đến cùng cơn mưa, Để tôi ôm em bằng giai điệu này...

Grey D được nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến ủng hộ trở lại showbiz Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Grey D cho biết 2 năm qua là khoảng lặng đặc biệt trong sự nghiệp, một quyết định không xuất phát từ biến cố lớn, mà từ nhu cầu được sống thật với chính mình. Nam ca sĩ tâm sự, anh quyết định dừng lại vì không tìm được cảm xúc với âm nhạc. Những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày dần khiến anh mất đi cảm giác tươi mới từng có khi bắt đầu làm nhạc. "Không phải vì một cú sốc nào quá lớn, mà là sự tích tụ. Mỗi ngày trôi qua giống nhau khiến tôi không còn cảm nhận được sự hứng khởi ban đầu", nam ca sĩ cho hay.

Thay vì tiếp tục chạy theo guồng quay quen thuộc, Grey D chọn lùi lại. Trong 2 năm, anh dành thời gian trải nghiệm cuộc sống theo cách khác: tìm hiểu phim ảnh, sân khấu, truyện tranh, khám phá ẩm thực và những vùng đất mới. Những trải nghiệm đó giúp giọng ca Dự báo thời tiết hôm nay mưa cảm thấy thư giãn hơn, tìm lại sự thư thả và khả năng tận hưởng cuộc sống, điều mà anh tin là cốt lõi để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo. Nam ca sĩ có sự chuyển mình - từ một giọng ca tạo hit sang vai trò producer, trực tiếp tham gia vào các khâu sáng tác, sản xuất và định hình hình ảnh Ảnh: NVCC Ở thời điểm quyết định tạm dừng, Grey D đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả. Thị trường âm nhạc vận động nhanh, gương mặt mới liên tục xuất hiện. Thế nhưng, anh khẳng định bản thân không quá lo lắng về việc bị "lỡ nhịp". Nam ca sĩ bộc bạch: "Tôi chọn trau dồi tay nghề vì muốn làm nghệ thuật lâu dài. Việc lùi lại để học hỏi và rèn luyện là hoàn toàn xứng đáng. Khi quay lại, tôi thấy mình tự tin hơn và tin rằng mình có thể đi đường dài". Nam ca sĩ 10X thừa nhận đôi lúc cũng nghĩ đến khả năng khán giả quên mình, hoặc phải bắt đầu lại từ một vị trí thấp hơn. Tuy nhiên, điều khiến anh sợ hơn cả là đánh mất chính mình. "Khán giả đến với tôi vì con người và tâm hồn của tôi. Nếu tâm hồn không còn đầy đặn, tôi cũng không biết mình có thể mang gì đến cho họ. Tôi chấp nhận nạp lại năng lượng để tiếp tục phục vụ khán giả, còn hơn là cố gắng khi bên trong đã cạn kiệt", Grey D bày tỏ. Trong 2 năm không đi diễn, Grey D vẫn có thể trang trải cuộc sống nhờ tiền tác quyền từ những ca khúc đã phát hành trước đó. Anh cho biết nguồn thu này đủ để duy trì sinh hoạt và tập trung thực hiện album mới. Trở lại với diện mạo trưởng thành, nam tính hơn, Grey D cho biết sự thay đổi này không phải một sự chuẩn bị quá cầu kỳ. Anh nuôi tóc dài để phù hợp với hình ảnh mới, tập luyện thể thao và điều chỉnh chế độ ăn uống để cải thiện thể chất. Với album đánh dấu lần trở lại, Grey D khẳng định không đặt nặng kỳ vọng. Anh thực hiện dự án trước hết để nuôi dưỡng chính mình. "Kỳ vọng đôi khi là nguồn gốc của thất vọng. Tôi chỉ cần làm hết mình. Nếu album này chưa đạt như mong muốn, tôi sẽ tiếp tục làm album khác", nam ca sĩ chia sẻ.







