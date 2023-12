Nam ca sĩ từng có vợ ở tuổi 20 bất ngờ công khai giới tính

Dương Tùng Nhân bất ngờ công khai giới tính tại chương trình Come out NVCC

Tập 274 chương trình Come out với sự tham gia của ca sĩ Dương Tùng Nhân, tên thật Trần Văn Thanh, sinh năm 1994, quê An Giang. Từng có một số ca khúc tạo được dấu ấn với khán giả như Yêu đơn phương thì tổn thương hay các bản cover Hoa nở không màu, Cơn mưa băng giá…, Dương Tùng Nhân tạm ngưng ca hát và tập trung cho công việc kinh doanh nhưng liên tiếp gặp thất bại.

Trong chương trình Come out, Dương Tùng Nhân tiết lộ năm 20 tuổi anh có mối quan hệ tình cảm với một cô gái nhưng bị gia đình nhà gái cấm cản. Thậm chí, cả hai từng bỏ nhà đi trốn, quyết định làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng chưa đầy 2 tuần, anh buộc lòng phải ký vào đơn ly hôn để cô gái kia không còn bị gia đình làm khó. Sau đó liên tiếp là những cuộc tình với những người mẫu, hot girl nhưng đều trải qua nhiều đau khổ khi chia tay.

Nam ca sĩ thừa nhận từ nhỏ anh đã thấy mình khác với những đứa con trai khác, thích mặc váy, chơi búp bê... Chụp màn hình

Sau quá nhiều tổn thương, Tùng Nhân quyết định tìm kiếm một người thật lòng quan tâm và yêu thương cho mình. Điều bất ngờ là anh dần nhận ra mình cũng có tình cảm với nam giới. Tại chương trình Come out, nam ca sĩ sinh năm 1994 gây bất ngờ khi trải lòng về chuyện tình của một người đàn ông. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này, dù được gia đình hai bên chấp nhận, Tùng Nhân lại đau đớn phát hiện người đàn ông đang chung sống với mình có tính trăng hoa. Trải qua nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm, Dương Tùng Nhân cho biết anh không còn muốn yêu ai. Nam ca sĩ sẽ dành hết sức lực để tập trung trở lại với nghệ thuật.

Chia sẻ với chúng tôi, Dương Tùng Nhân bày tỏ anh rất vui vì dám sống thật với bản thân và được nói những điều cần nói. Sau khi chương trình Come out phát sóng, anh nhận được nhiều sự thấu hiểu và đồng cảm từ mọi người. Đặc biệt, người thân và khán giả cũng hiểu và thương anh nhiều hơn. Nam ca sĩ thấy rằng quyết định công khai giới tính của mình là đúng đắn.

Giọng ca gốc An Giang hạnh phúc vì được người thân thấu hiểu khi quyết định sống thật với chính mình Chụp màn hinh

"Trước khi quay chương trình tầm 10 ngày, tôi quyết định nói với cha rằng "cha ơi con lỡ thích con trai rồi". Nhưng cha tôi phản ứng rất bình thường, cha bảo thì kệ chứ sao. Tôi khá bất ngờ và xúc động vô cùng. Thậm chí, cô gái từng kết hôn với tôi cũng ủng hộ. Cô ấy bảo em chỉ muốn anh sống hạnh phúc và sống thật với bản thân", anh kể.

Chia sẻ thêm về thời gian vắng bóng, vướng vào một số lùm xùm, Dương Tùng Nhân cho biết anh từng rơi vào trạng thái khủng hoảng, stress kéo dài khiến tăng cân không kiểm soát.

"Động lực để tôi phải cố gắng vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó đến từ cha ruột của tôi. Bên cạnh đó, tôi còn có mẹ nuôi, chị gái nuôi luôn giúp tôi lấy lại sự tích cực và lạc quan. Thời gian 7 năm qua, có quá nhiều biến cố đã xảy ra với tôi, những thăng trầm khó có thể diễn tả hết bằng lời. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và tất cả những người đã luôn chờ đợi, tin tưởng và yêu mến tôi. Mong rằng sẽ là một phiên bản tốt hơn khi trở lại và sẽ không phí hoài sự chờ đợi của mọi người dành cho tôi", anh bày tỏ.

Dương Tùng Nhân bật mí sẽ trở lại với các dự án âm nhạc trong năm 2024, và dù đã ở tuổi 30 nhưng anh không ngại thử sức ở các cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm cơ hội thuận lợi hơn cho con đường ca hát của mình.