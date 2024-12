Nam ca sĩ xấu hổ vì vào top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2024

Khương Đào tỏ ra không hào hứng khi có tên trong top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2024 của TC Candler ẢNH: INSTAGRAM KEUNG TO

Hôm 28.12, chuyên trang TC Candler công bố top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2024 (bảng nam và nữ). Ở bảng dành cho nam, top 5 gồm Chris Hemsworth, Khương Đào (Keung To), Halil İbrahim Ceyhan, Trương Triết Hạn và Niki (Enhypen). Đáng chú ý, Khương Đào là người đã về vị trí thứ 3 năm ngoái, nay đã tăng lên 1 bậc và đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng năm nay.

Tuy nhiên, Khương Đào lại tỏ ra không mấy vui vẻ khi được xướng tên trong danh sách này. Trên Story của Instagram, anh viết: "Làm ơn đừng đưa tôi vào danh sách đó nữa. Kiểu bảng xếp hạng này lần nào cũng khiến tôi vô cùng xấu hổ". Đồng thời, nam ca sĩ, diễn viên 25 tuổi tự nhận chỉ là "người đẹp trai thứ hai trong nhà là được rồi (người đẹp trai nhất là bố tôi)".

Khương Đào 3 năm liền có mặt trong danh sách ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Phản ứng của Khương Đào nhanh chóng gây chú ý. Nhiều dân mạng tán thành quan điểm của anh, mỉa mai top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới mỗi năm của TC Candler vô nghĩa. Một số bình luận khác khuyên fan mỗi khi bình chọn bất kỳ bảng xếp hạng nào thì cũng nên tôn trọng ý kiến của thần tượng có muốn hay không.

Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp Khương Đào có trong top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler. Năm 2022, nam thần tượng này "hạ cánh" ở vị trí thứ 5.

Nam ca sĩ, diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ẢNH: INSTAGRAM KEUNG TO

Khương Đào nổi tiếng sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Good Night Show - King Maker của ViuTV 2018. Cùng năm 2018, ngôi sao Hoa ngữ này ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nam Hồng Kông Mirror.

Từ đó đến nay, Khương Đào hoạt động nghệ thuật sôi nổi, anh còn tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình. Danh tiếng mỹ nam sinh năm 1999 không ngừng tăng nhanh. Anh sở hữu nhiều hit như What the Work Says, The Love Without Words, Dear My Friend, Every Single Time… và được mệnh danh là biểu tượng của dòng nhạc Canto-pop tại Hồng Kông hiện giờ. Ngoài ra, Khương Đào cũng là gương mặt quảng cáo được các nhãn hàng săn đón, luôn nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Chris Hemsworth (trên) và Andrea Brillantes đứng nhất top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2024 của TC Candler

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được thực hiện lần đầu vào năm 1990, riêng bảng dành cho sao nam ra mắt năm 2014.

Ở bảng dành cho các mỹ nhân năm nay, nữ diễn viên, người mẫu và doanh nhân người Philippines Andrea Brillantes xếp ở vị trí đầu tiên. Sau cô là những người đẹp khác như: chị cả nhóm BlackPink Jisoo, kỳ thủ cờ vua người Canada Andrea Botez, nữ diễn viên người Bồ Đào Nha Alba Baptista, "bông hồng lai" Nancy Jewel McDonie của nhóm Momoland…