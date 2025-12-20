Nam chính 'Avatar': Siêu sao toàn cầu thích cuộc sống ẩn danh

Sam Worthington đang gây chú ý toàn cầu với Avatar: Ash and Fire (Avatar 3: Lửa và tro tàn) ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS

Sau hai phần phim khuynh đảo màn ảnh rộng toàn cầu với tổng doanh thu hơn 5 tỉ USD, Avatar 3 vừa "đổ bộ" và tiếp tục trở thành "cơn bão" càn quét phòng vé thế giới. Giữa cơn sốt của loạt phim do James Cameron làm đạo diễn, ngôi sao hàng đầu của phim - Sam Worthington vẫn giữ mình đứng ngoài sự chú ý. Suốt nhiều năm qua, tài tử 49 tuổi duy trì cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai hay chia sẻ về gia đình riêng mà chỉ tập trung nói về công việc và các dự án tâm huyết.

Trong cuộc phỏng vấn vừa được The Washington Post đăng tải hôm 18.12 (giờ địa phương), Sam Worthington thừa nhận anh thích sự vô danh hơn là trở thành người được công chúng săn đón. Ngay cả khi nhiều khán giả nhận ra anh chính là Jake Sully của Avatar, bản thân nam diễn viên 7X vẫn không thích bị chú ý. Việc xuất hiện với gương mặt xanh qua công nghệ đặc trưng của Avatar càng giúp anh ẩn mình sau nhân vật, phù hợp với tính cách trầm lặng, không thích phô trương của tài tử Úc.

Sam Worthington tự kéo mình khỏi ánh hào quang sau khi sự nổi tiếng từ vai diễn trong Avatar trở nên quá chói lọi ẢNH: AFP

Sam Worthington đánh giá bản thân là người hướng nội, anh hiểu rằng phỏng vấn là một phần của việc quảng bá phim song bản thân không thích việc bị chụp ảnh quá nhiều hay trở thành tâm điểm chú ý. Khi chủ đề các buổi phỏng vấn đi sâu vào đời tư, ông bố ba con lộ vẻ dè chừng, cảm thấy không thoải mái với những câu hỏi xoay quanh mình. "Tôi vẫn đang học cách để hiểu rõ chính mình", ngôi sao 49 tuổi bày tỏ.

Hiện Worthington có cuộc sống ổn định cùng vợ - người mẫu Lara Worthington và ba con trai (Rocket - 10 tuổi, Racer - 9 tuổi và River - 5 tuổi) ở New York (Mỹ) sau nhiều năm thường xuyên di chuyển khắp nơi. Đây cũng được xem là chốn dừng chân an toàn cho gia đình đề cao sự riêng tư này bởi thành phố có quy định nghiêm ngặt hơn dành cho các tay săn ảnh.

Sam Worthington ngoài đời thường

Sam Worthington và vợ trong buổi ra mắt Avatar 3 ở Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tháng 12 ẢNH: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2024 với GQ, anh hiếm hoi nhắc về gia đình. Tài tử Úc chia sẻ về vợ: "Chúng tôi giống nhau nhưng cũng khác nhau. Cả hai đều không sợ hãi, đều luôn thúc đẩy và thử thách lẫn nhau và đều vô cùng say đắm người kia. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng có những cách nhìn thế giới hoàn toàn khác nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi đã kết hôn được tầm 10 năm rồi, mà cảm giác chỉ như 10 giây vậy".

Ông bố ba con cũng cho biết mình yêu thích việc làm cha và yêu mọi thứ liên quan đến hành trình này. "Tôi học được từ các con trai của mình nhiều hơn những gì chúng học từ tôi. Các con tôi là những cậu bé đầy nhiệt huyết, có chính kiến rất mạnh mẽ và những trái tim rộng mở", nam nghệ sĩ tự hào. Anh kể thời điểm Avatar 2 ra rạp, rất nhiều bạn bè của bọn trẻ nói về bộ phim khiến cảnh anh đón con ở trường bỗng trở nên kỳ lạ một thời gian. "Rồi bọn trẻ nhận ra rằng tôi không xuất hiện với một chiếc Rolls-Royce hay mấy thứ hào nhoáng gì cả: bố của Rocket chỉ là một ông bố mặc hoodie đi loanh quanh thôi. Rất bình thường", nam tài tử kể.

Sam Worthington thường nói với các con mình chỉ đang nhập vai, hóa trang suốt ngày, về sau anh đưa các con đến phim trường, kể cả khi quay Avatar, để chúng hiểu lý do vì sao bố thường xa nhà. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên The Jennifer Hudson Show hồi 2022, anh từng chia sẻ: "Hiện tại, bọn trẻ nghĩ công việc của tôi là làm bố. Và đó là tất cả những gì quan trọng".

Sam Worthington liên tục bận rộn với các dự án điện ảnh ẢNH: AFP

Về phần Lara Worthington, cô từng chia sẻ với tạp chí Marie Claire (Úc): "Chúng tôi luôn cố gắng giữ cuộc sống của mình bình thường nhất có thể… Mẹ tôi đã dạy tôi rằng việc giữ lại một chút bí ẩn là rất quan trọng. Tôi nghĩ điều đó khó thực hiện trong thời đại ngày nay. Tôi đã cố gắng giữ kín mọi chuyện và tôi nghĩ điều đó mang một nét thanh lịch nhất định".

Trái ngược với đời tư kín tiếng, Sam Worthington liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng. Chỉ tính riêng trong năm 2024, tài tử Úc có 7 dự án điện ảnh trình làng. Năm nay, ngoài Avatar 3: Lửa và tro tàn, anh còn xuất hiện trong bộ phim tội phạm ly kỳ Fuze.