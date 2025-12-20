Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nam chính 'Avatar': Siêu sao toàn cầu thích cuộc sống ẩn danh

Thanh Chi
Thanh Chi
20/12/2025 14:59 GMT+7

Trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ cơn sốt 'Avatar', Sam Worthington vẫn khao khát cuộc sống kín tiếng, giữ gia đình thoát khỏi sự săn đón của truyền thông, công chúng. Tài tử thấy mừng vì tạo hình trên phim giúp anh ít bị nhận ra ở ngoài đời.

Nam chính 'Avatar': Siêu sao toàn cầu thích cuộc sống ẩn danh- Ảnh 1.

Sam Worthington đang gây chú ý toàn cầu với Avatar: Ash and Fire (Avatar 3: Lửa và tro tàn)

ẢNH: 20TH CENTURY STUDIOS

Sau hai phần phim khuynh đảo màn ảnh rộng toàn cầu với tổng doanh thu hơn 5 tỉ USD, Avatar 3 vừa "đổ bộ" và tiếp tục trở thành "cơn bão" càn quét phòng vé thế giới. Giữa cơn sốt của loạt phim do James Cameron làm đạo diễn, ngôi sao hàng đầu của phim - Sam Worthington vẫn giữ mình đứng ngoài sự chú ý. Suốt nhiều năm qua, tài tử 49 tuổi duy trì cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai hay chia sẻ về gia đình riêng mà chỉ tập trung nói về công việc và các dự án tâm huyết.

Trong cuộc phỏng vấn vừa được The Washington Post đăng tải hôm 18.12 (giờ địa phương), Sam Worthington thừa nhận anh thích sự vô danh hơn là trở thành người được công chúng săn đón. Ngay cả khi nhiều khán giả nhận ra anh chính là Jake Sully của Avatar, bản thân nam diễn viên 7X vẫn không thích bị chú ý. Việc xuất hiện với gương mặt xanh qua công nghệ đặc trưng của Avatar càng giúp anh ẩn mình sau nhân vật, phù hợp với tính cách trầm lặng, không thích phô trương của tài tử Úc.

Nam chính 'Avatar': Siêu sao toàn cầu thích cuộc sống ẩn danh- Ảnh 2.

Sam Worthington tự kéo mình khỏi ánh hào quang sau khi sự nổi tiếng từ vai diễn trong Avatar trở nên quá chói lọi

ẢNH: AFP

Sam Worthington đánh giá bản thân là người hướng nội, anh hiểu rằng phỏng vấn là một phần của việc quảng bá phim song bản thân không thích việc bị chụp ảnh quá nhiều hay trở thành tâm điểm chú ý. Khi chủ đề các buổi phỏng vấn đi sâu vào đời tư, ông bố ba con lộ vẻ dè chừng, cảm thấy không thoải mái với những câu hỏi xoay quanh mình. "Tôi vẫn đang học cách để hiểu rõ chính mình", ngôi sao 49 tuổi bày tỏ.

Hiện Worthington có cuộc sống ổn định cùng vợ - người mẫu Lara Worthington và ba con trai (Rocket - 10 tuổi, Racer - 9 tuổi và River - 5 tuổi) ở New York (Mỹ) sau nhiều năm thường xuyên di chuyển khắp nơi. Đây cũng được xem là chốn dừng chân an toàn cho gia đình đề cao sự riêng tư này bởi thành phố có quy định nghiêm ngặt hơn dành cho các tay săn ảnh.

Sam Worthington ngoài đời thường

Nam chính 'Avatar': Siêu sao toàn cầu thích cuộc sống ẩn danh- Ảnh 3.

Sam Worthington và vợ trong buổi ra mắt Avatar 3 ở Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tháng 12

ẢNH: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2024 với GQ, anh hiếm hoi nhắc về gia đình. Tài tử Úc chia sẻ về vợ: "Chúng tôi giống nhau nhưng cũng khác nhau. Cả hai đều không sợ hãi, đều luôn thúc đẩy và thử thách lẫn nhau và đều vô cùng say đắm người kia. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng có những cách nhìn thế giới hoàn toàn khác nhau, học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi đã kết hôn được tầm 10 năm rồi, mà cảm giác chỉ như 10 giây vậy".

Ông bố ba con cũng cho biết mình yêu thích việc làm cha và yêu mọi thứ liên quan đến hành trình này. "Tôi học được từ các con trai của mình nhiều hơn những gì chúng học từ tôi. Các con tôi là những cậu bé đầy nhiệt huyết, có chính kiến rất mạnh mẽ và những trái tim rộng mở", nam nghệ sĩ tự hào. Anh kể thời điểm Avatar 2 ra rạp, rất nhiều bạn bè của bọn trẻ nói về bộ phim khiến cảnh anh đón con ở trường bỗng trở nên kỳ lạ một thời gian. "Rồi bọn trẻ nhận ra rằng tôi không xuất hiện với một chiếc Rolls-Royce hay mấy thứ hào nhoáng gì cả: bố của Rocket chỉ là một ông bố mặc hoodie đi loanh quanh thôi. Rất bình thường", nam tài tử kể.

Sam Worthington thường nói với các con mình chỉ đang nhập vai, hóa trang suốt ngày, về sau anh đưa các con đến phim trường, kể cả khi quay Avatar, để chúng hiểu lý do vì sao bố thường xa nhà. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên The Jennifer Hudson Show hồi 2022, anh từng chia sẻ: "Hiện tại, bọn trẻ nghĩ công việc của tôi là làm bố. Và đó là tất cả những gì quan trọng".

Nam chính 'Avatar': Siêu sao toàn cầu thích cuộc sống ẩn danh- Ảnh 4.

Sam Worthington liên tục bận rộn với các dự án điện ảnh

ẢNH: AFP

Về phần Lara Worthington, cô từng chia sẻ với tạp chí Marie Claire (Úc): "Chúng tôi luôn cố gắng giữ cuộc sống của mình bình thường nhất có thể… Mẹ tôi đã dạy tôi rằng việc giữ lại một chút bí ẩn là rất quan trọng. Tôi nghĩ điều đó khó thực hiện trong thời đại ngày nay. Tôi đã cố gắng giữ kín mọi chuyện và tôi nghĩ điều đó mang một nét thanh lịch nhất định".

Trái ngược với đời tư kín tiếng, Sam Worthington liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng. Chỉ tính riêng trong năm 2024, tài tử Úc có 7 dự án điện ảnh trình làng. Năm nay, ngoài Avatar 3: Lửa và tro tàn, anh còn xuất hiện trong bộ phim tội phạm ly kỳ Fuze.

Tin liên quan

‘Avatar 3’ chưa ra rạp đã thu hàng chục tỉ đồng tại phòng vé Việt

‘Avatar 3’ chưa ra rạp đã thu hàng chục tỉ đồng tại phòng vé Việt

Trước khi chính thức ra rạp, 'Avatar: Fire and Ash' đã gây sốt tại Việt Nam với doanh thu hơn 29 tỉ đồng từ vé đặt trước và suất chiếu sớm. Bên cạnh đó, bom tấn của James Cameron còn bất ngờ được đề cử Quả cầu vàng 2026, khẳng định sức hút toàn cầu của loạt phim đình đám.

Khám phá thêm chủ đề

Sam Worthington Avatar Avatar: Ash and Fire Avatar 3 lửa và tro tàn james cameron
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận