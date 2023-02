Nam chính 'Bỗng dưng trúng số' bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM

Mới đây, nhiều fan Việt vô tình bắt gặp nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Go Kyung Pyo trên đường phố TP.HCM. Sự xuất hiện của sao phim Bỗng dưng trúng số khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên, vì trước đó anh cũng như ê kíp của mình không công khai lịch trình làm việc tại Việt Nam.

Được biết, trong lúc diễn viên Reply 1988 đi dạo cùng bạn của mình, người hâm mộ Việt Nam nhanh chóng phát hiện ra anh và nhiệt tình chào hỏi cũng như thể hiện tình cảm với thần tượng. Đáp lại các fan, Go Kyung Pyo rất vui vẻ và thân thiện tương tác với khán giả Việt. Anh cũng không quên chào tạm biệt mọi người trước khi rời đi.

Nhiều fan bắt gặp Go Kyung Pyo trên đường phố tại TP.HCM CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi thông tin Go Kyung Pyo xuất hiện tại TP.HCM được đăng tải trên mạng xã hội, chủ đề này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo những người theo dõi và yêu thích làng giải trí Hàn Quốc. Phần lớn mọi người đều tỏ ra thích thú trước hình ảnh giản dị của tài tử sinh năm 1990, đồng thời họ tỏ ra tiếc nuối vì không thể gặp trực tiếp thần tượng ở ngoài đời.

Là nam diễn viên triển vọng của Hàn Quốc, Go Kyung Pyo được biết đến với vẻ ngoài điển trai, ấm áp. Anh từng đảm nhận nhiều thể loại vai khác nhau qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Reply 1988, Don't Dare to Dream, Private Lives, Love in Contract, Connect...

Về phim điện ảnh, Kyung Pyo ghi dấu ấn với Decision to Leave, Seoul Vibe, Seven Years of Night... Không chỉ vậy, anh thường được đánh giá cao khi luôn mang đến những màn kết hợp ăn ý với các bạn diễn nổi tiếng như Lee Hyeri, Yoo Ah In, Park Min Young, Jung Hae In, Seohyun (SNSD)...

Gần đây, bộ phim Bỗng dưng trúng số do anh đóng chính gây sốt khắp các phòng vé Việt Nam thời gian dài. Nét hài duyên dáng, đáng yêu của Go Kyung Pyo đã thành công chinh phục được nhiều khán giả yêu thích phim ảnh.