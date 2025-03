Nam chính 'Khi điện thoại đổ chuông' trốn thuế 7 tỉ won?

Yoo Yeon Seok khiến dư luận "dậy sóng" khi vướng nghi vấn trốn thuế ẢNH: MBC

Hôm 14.3, CBS No Cut News đưa tin rằng Cơ quan Thuế quốc gia (Hàn Quốc) đã tiến hành một cuộc kiểm toán thuế chuyên sâu đối với Yoo Yeon Seok và thông báo cho nam diễn viên về khoản thuế 7 tỉ won (hơn 122 tỉ đồng), bao gồm cả thuế thu nhập. Cuộc kiểm toán này bao gồm một cuộc điều tra chi tiết về tài chính của công ty giải trí Forever Entertainment nơi tài tử 41 tuổi giữ chức vụ CEO. Thông tin trên lập tức gây bàn tán xôn xao bởi số tiền này cao hơn khoản thuế 6 tỉ won mà diễn viên - Hoa hậu Honey Lee được yêu cầu nộp bổ sung.



Trước những suy đoán, nghi vấn Yoo Yeon Seok trốn thuế, công ty quản lý của ngôi sao 8X là KingKong by Starship lập tức đưa ra phản hồi về vấn đề này. Theo đó, phía nam diễn viên cho biết việc anh bị cơ quan thuế yêu cầu nộp khoản thuế 7 tỉ won phát sinh do đại lý thuế và cơ quan thuế có những cách diễn giải và áp dụng luật thuế khác nhau.

Phía nghệ sĩ 41 tuổi không đồng tình với quyết định này và đã đệ đơn phản đối, yêu cầu kiểm tra lại số tiền trước khi đóng. Sau quá trình kiểm tra, nếu cơ quan chức năng xác nhận có sai sót từ phía Yoo Yeon Seok, anh sẽ phải nộp phạt. Trong trường hợp do sai sót của cơ quan thuế, số tiền thuế cần nộp có thể giảm xuống, dự kiến có thể giảm còn khoảng 3 tỉ won.

Phía Yoo Yeon Seok đang tích cực xử lý vấn đề thuế ẢNH: INSTAGRAM NV

Công ty quản lý của Yoo Yeon Seok cho biết: "Chúng tôi đang chờ thông báo từ cơ quan thuế sau khi trải qua quá trình xem xét trước khi bị đánh thuế. Hiện tại, đây chưa phải quyết định cuối cùng hay thông báo chính thức. Chúng tôi sẽ tích cực làm rõ các vấn đề liên quan đến việc diễn giải và áp dụng luật, theo đúng quy trình pháp lý". Phía này nhấn mạnh nam nghệ sĩ luôn ưu tiên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách trung thực và tiếp tục làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là một công dân tuân thủ chặt chẽ các điều luật và thủ tục có liên quan.

Theo Sports Seoul, các cuộc điều tra thuế và tranh cãi trốn thuế xảy ra thường xuyên trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, một số phân tích cho rằng trường hợp của Yoo Yeon Seok có phần khác biệt so với các trường hợp trốn thuế nói chung ở chỗ đây là một tranh cãi do sự khác biệt trong cách diễn giải và áp dụng luật thuế chứ không phải do cố ý trốn thuế.

Trước Yoo Yeon Seok, Honey Lee cũng đã phải chịu một cuộc kiểm toán thuế chuyên sâu, bị yêu cầu nộp 6 tỉ won. Phía nữ diễn viên đã mạnh mẽ phủ nhận nghi vấn trốn thuế, xác nhận rằng số tiền thuế bổ sung đã được thanh toán đầy đủ.

Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin trong phim Khi điện thoại đổ chuông gây sốt hồi cuối năm 2024 đầu 2025 ẢNH: MBC

Yoo Yeon Seok sinh năm 1984, anh gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000 và dần gặt hái được thành công trong mảng truyền hình, điện ảnh lẫn sân khấu. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Gặp lại, Lớp kiến trúc 101, Cậu bé người sói, Tình yêu, giả dối, Lời hồi đáp 1994, Người thầy y đức, Quý ngài ánh dương, Những bác sĩ tài hoa… Mới đây nhất, tài tử gây sốt màn ảnh nhỏ với bộ phim Khi điện thoại đổ chuông.