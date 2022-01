Nam chính phim ‘Ở nhà một mình’ đính hôn với bạn gái gốc H'Mông

People đưa tin hôm 26.1 (giờ địa phương), đôi diễn viên Macaulay Culkin - Brenda Song đã âm thầm đính hôn. Sao nữ gốc Á được phát hiện đeo một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ngay ngón áp út khi đang đi dạo ở khu Beverly Hills, California (Mỹ) hồi đầu tuần. Cặp sao đã hẹn hò từ năm 2017 và đón con trai Dakota Song Culkin hồi tháng 4 năm ngoái trước khi tính đến chuyện gắn bó dài lâu. “Macaulay và Brenda đã xem nhau như gia đình kể từ khi sinh Dakota. Việc đính hôn là một bước tiến quá đỗi tự nhiên với họ. Cả hai rất hào hứng khi nghĩ về một tương lai có nhau”, nguồn tin của People tiết lộ.

Nam diễn viên phim Ở nhà một mình gặp bạn gái lần đầu trên trường quay tác phẩm Changeland ở Thái Lan. Mối quan hệ lãng mạn của họ được phát hiện vào tháng 7.2017 khi bộ đôi ăn tối ở một nhà hàng tại Los Angeles (Mỹ). Đều là người nổi tiếng, họ đã nỗ lực duy trì một mối quan hệ kín đáo. Hai ngôi sao hiếm khi chia sẻ về chuyện riêng trước truyền thông hay đăng lên mạng xã hội, ngoại trừ một vài dịp đặc biệt.

Hồi 2018, tài tử 42 tuổi chia sẻ trên podcast The Joe Rogan Experience rằng anh và Brenda Song đang cố gắng có con. Sao nhí nổi tiếng một thời khoe bản thân đang trải qua cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái. “Tôi có một gia đình nhỏ ấm áp - một cô gái xinh xắn, một chú chó đáng yêu, một chú mèo dễ mến và nhiều thứ khác”.





Về phần Brenda Song, khi bạn trai xuất hiện trên trang bìa Esquire hồi tháng 2.2020, cô đã chia sẻ: “Mọi người không nhận ra anh ấy tốt bụng, chân thành, ngọt ngào và thông minh nhường nào. Thực sự điều là Mack trở nên đặc biệt là anh ấy luôn là Mack. Anh ấy biết rõ mình là ai và hoàn toàn ổn với điều đó. Đối với tôi, đó là một điểm cực kỳ hấp dẫn”.

Macaulay Culkin sinh năm 1980, anh là sao nhí nổi đình đám một thời với hai phần phim Home Alone (Ở nhà một mình) lần lượt phát hành năm 1990 và 1992. Câu chuyện lý thú về cậu bé lém lỉnh, thông minh Kevin McCallister trên màn ảnh đã trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ thiếu nhi khắp thế giới. Anh cũng được yêu thích qua nhiều bộ phim: My Girl, The Good Son, The Nutcracker, Getting Even with Dad, The Pagemaster… Tuy nhiên đến khi trưởng thành, sự nghiệp của Macaulay Culkin không thành công rực rỡ khi thuở nhỏ. Anh từng gây thất vọng với vẻ ngoài xơ xác, đời tư bê bết vì tai tiếng, nghiện ngập… trước khi có được cuộc sống tích cực như hiện tại.

Bạn gái của Macaulay Culkin cũng là sao nữ nổi tiếng ở Hollywood. Brenda Song sinh năm 1988 tại Mỹ, trong gia đình có mẹ là người Thái, cha là người H’Mông. Cô gia nhập làng giải trí từ khi lên 10 và nhanh chóng được yêu mến qua các vai diễn trên màn ảnh Disney: Wendy Wu trong Wendy Wu - Homecoming Warrior, London Tipton của loạt phim hài The Suite Life of Zack & Cody, Tia trong Phil of the Future… Trước khi gắn bó với bạn trai hiện tại, người đẹp gốc Á từng hẹn hò rồi đính hôn với nam nghệ sĩ sĩ Trace Cyrus - anh trai của Miley Cyrus, vào năm 2011. Cặp sao trải qua khoảng thời gian yêu đương sóng gió và chính thức chia tay hồi 2017.