Nam công nhân tử vong trên công trường metro số 2 TP.HCM

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại gói thầu XLTN2 đang thi công di dời - tái lập công trình thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ ga S7 (ga Bảy Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình), thuộc dự án tuyến metro số 2.

Tuyến metro số 2 đang gấp rút hoàn thiện công tác di dời hạ tầng để chuẩn bị khởi công những hạng mục chính ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo cáo khẩn của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư của dự án) cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 ngày 22.9 tại đường Xuân Hồng (gần giao lộ Trường Chinh - Xuân Hồng) thuộc phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Nạn nhân là nam, sinh năm 1964.

Trong quá trình tái lập mặt đường bê tông nhựa, nạn nhân bị xe cuốc va đập vào đầu. Nguyên nhân được xác định do nạn nhân trong quá trình thực hiện công việc đứng tại vị trí điểm mù của xe cuốc (sau lưng xe cuốc), dẫn đến tài xế xe cuốc không quan sát thấy trong quá trình điều khiển xe thi công.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà thầu đã liên hệ ngay Cấp cứu 115. Khoảng 20 phút sau, nhân viên cấp cứu đến nơi và tiến hành các nghiệp vụ cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sơ bộ cho thấy, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, tử vong tại hiện trường. Đơn vị thi công đã gặp gỡ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và báo cáo chủ đầu tư.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, vốn gần 47.900 tỉ đồng, kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc. Hiện công tác di dời của dự án đang được đẩy nhanh để chuẩn bị mặt bằng khởi công các gói thầu chính của dự án vào cuối năm nay.