Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nam công nhân tử vong trên công trường metro số 2 TP.HCM

Hà Mai
Hà Mai
22/09/2025 17:31 GMT+7

Tai nạn lao động tại dự án xây dựng tuyến metro số 2 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương) khiến một nam công nhân tử vong.

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại gói thầu XLTN2 đang thi công di dời - tái lập công trình thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông từ ga S7 (ga Bảy Hiền) đến ga S11 (ga Tân Bình), thuộc dự án tuyến metro số 2.

Nam công nhân tử vong trên công trường metro số 2 TP.HCM - Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 đang gấp rút hoàn thiện công tác di dời hạ tầng để chuẩn bị khởi công những hạng mục chính

ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo cáo khẩn của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư của dự án) cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 ngày 22.9 tại đường Xuân Hồng (gần giao lộ Trường Chinh - Xuân Hồng) thuộc phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Nạn nhân là nam, sinh năm 1964. 

Trong quá trình tái lập mặt đường bê tông nhựa, nạn nhân bị xe cuốc va đập vào đầu. Nguyên nhân được xác định do nạn nhân trong quá trình thực hiện công việc đứng tại vị trí điểm mù của xe cuốc (sau lưng xe cuốc), dẫn đến tài xế xe cuốc không quan sát thấy trong quá trình điều khiển xe thi công.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà thầu đã liên hệ ngay Cấp cứu 115. Khoảng 20 phút sau, nhân viên cấp cứu đến nơi và tiến hành các nghiệp vụ cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sơ bộ cho thấy, nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, tử vong tại hiện trường. Đơn vị thi công đã gặp gỡ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và báo cáo chủ đầu tư.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11 km, vốn gần 47.900 tỉ đồng, kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc. Hiện công tác di dời của dự án đang được đẩy nhanh để chuẩn bị mặt bằng khởi công các gói thầu chính của dự án vào cuối năm nay.

Tin liên quan

Metro số 2 TP.HCM đã có nhà thầu, sẵn sàng khởi công cuối năm nay

Metro số 2 TP.HCM đã có nhà thầu, sẵn sàng khởi công cuối năm nay

Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) vừa phê duyệt gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật (FEED) và đấu thầu các gói thầu chính của dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro Bến Thành - Tham Lương).

Khám phá thêm chủ đề

Metro số 2 Công nhân tử vong đường sắt đô thị tuyến metro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận