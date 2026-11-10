Nam diễn viên bị chỉ trích vì không trả lại tiền quyên góp từ thiện

Brandon "Bug" Hall chật vật sau khi rời làng giải trí, cùng gia đình bắt đầu cuộc sống "tự cung tự cấp" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE Brandon "Bug" Hall

Theo USA Today, tuần trước, Brandon "Bug" Hall đã khởi động một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng gây quỹ GoFundMe, kêu gọi dân mạng quyên góp nhằm có tiền để thanh toán các khoản chi cấp thiết khi anh và vợ chuẩn bị chào đón đứa con thứ 6.

Ban đầu, mục tiêu của sao phim The Little Rascals là quyên góp được 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng) nhưng khi đăng tải, con số này liên tục tăng lên. Cho đến ngày 9.11 (giờ địa phương), số tiền họ được ủng hộ đã vượt mốc 28.000 USD (hơn 716 triệu đồng). Cũng từ đây, nghệ sĩ này vấp phải tranh cãi trên mạng xã hội, trong đó không ít người chỉ trích Hall gian lận, không đóng tài khoản quyên góp sau khi đã đạt con số mục tiêu.

Nhiều người tố nghệ sĩ này kêu gọi quyên góp khi đã tuyên khấn sống nghèo khó, số khác bức xúc khi nam diễn viên không tự mình lao động khi còn khỏe mạnh mà lại sống nhờ vào lòng thương từ người khác. Bên cạnh đó, nhiều khán giả khuyên Hall nên tìm một "công việc tử tế" để nuôi sống gia đình. Những người khác chất vấn việc ngôi sao này vì không đóng cổng gây quỹ ngay khi đạt mục tiêu 2.000 USD.

Đáp lại, Hall giải thích việc nền tảng nhận được nhiều báo cáo về nghi ngờ gian lận, khiến anh không thể rút tiền hay chủ động đóng trang gây quỹ.

Nam diễn viên 41 tuổi đang vấp tranh cãi liên quan đến tiền từ thiện ẢNH: AFP

Brandon "Bug" Hall chia sẻ nền tảng quyên góp đã hoàn tất cuộc điều tra, xác nhận chiến dịch gây quỹ không có vấn đề và sẽ chuyển tiền cho anh trong vòng từ 2 đến 5 ngày. "Nếu toàn bộ sự việc đó không xảy ra, tôi đã kết thúc chuyện này ở mức 2.000 USD và cảm thấy hoàn toàn hài lòng", diễn viên 8X chia sẻ.

Hall cũng phản bác những lời chỉ trích, cho rằng việc thực hiện lời khấn sống nghèo khó theo đức tin không đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn từ bỏ tiền bạc hoặc không làm việc. Nghệ sĩ cho biết gia đình mình vẫn duy trì mức chi phí sinh hoạt hằng tháng ở mức khoảng 300 USD (hơn 7 triệu đồng). Ngoài ra, Hall cho biết khi phát sinh bất cứ nhu cầu tài chính cấp thiết nào mà không thể giải quyết bằng cách khác, anh đều cố gắng kiếm thêm thu nhập.

Lý do Brandon "Bug" Hall không trả lại khoản quyên góp chênh lệch

Khi được hỏi tại sao không hoàn trả số tiền quyên góp vượt xa mục tiêu ban dầu, Brandon "Bug" Hall cho biết chuyện tiền được ủng hộ tăng gấp nhiều lần là điều bản thân chưa từng nghĩ đến đồng thời tin rằng việc không thể đóng chiến dịch kêu gọi quyên góp chính là vì "ý muốn của Chúa".

Nghệ sĩ cho biết sẽ đón nhận khoản tiền này như một món quà, một phước lành từ mọi người. Hall cũng nói thêm rằng bản thân chưa bao giờ hứa sẽ hoàn trả số tiền quyên góp vượt mức, bởi anh không hề dự đoán được chuyện chiến dịch có thể thu hút được số tiền cao hơn mức mình kêu gọi.

Brandon "Bug" Hall bộc bạch rằng những khoản đóng góp bổ sung là cơ hội để gia đình mình sớm khôi phục cuộc sống tự cung tự cấp. Số tiền này sẽ giúp họ mua vật nuôi phục vụ chăn nuôi, một chiếc máy kéo, một máy xẻ gỗ và cuối cùng là xây dựng một ngôi nhà để có thể rời khỏi chiếc xe cắm trại mà gia đình đang sinh sống.

"Đối với đại đa số người Mỹ, số tiền này có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Với lối sống mà tôi đã lựa chọn, nó cũng có ý nghĩa thay đổi cuộc đời tôi", Hall nói thêm.

Ảnh chụp Brandon "Bug" Hall tại một sự kiện quảng bá phim vào năm 2016. Nhiều năm qua, nam diễn viên đã rời xa làng giải trí, anh từng tiết lộ mình cùng vợ con đang sống tách biệt khỏi mọi người ẢNH: AFP

Brandon "Bug" Hall từng là sao nhí nổi tiếng ở Mỹ nhờ vai diễn trong phim The Little Rascals (1994). Về sau, diễn viên xuất hiện trong nhiều tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình: The Big Green, Honey, We Shrunk Ourselves, Hercules, Charmed, Cold Case, CSI: Miami…

Tuy nhiên, những năm gần đây, Hall quyết định rời bỏ làng giải trí. Trong một video YouTube, nam diễn viên giải thích rằng anh tin rằng công việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình không còn "phù hợp" với đức tin của bản thân nữa, tự mô tả mình là một "người Công giáo cực đoan". Hồi tháng 1.2025, Hall chia sẻ với Daily Mail rằng anh đã thực hiện một "lời khấn nguyện sống nghèo khó" và chuyển gia đình đến bang Arkansas (Mỹ). Tại đây, họ dự định sống theo lối sống tự cung tự cấp, tách biệt khỏi các tiện ích và dịch vụ thông thường.