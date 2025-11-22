Nam diễn viên 'Chị Mười Ba' đón con gái đầu lòng bên vợ người mẫu

Lê Thu Trang và Quang Sơn hạnh phúc đón con gái đầu lòng Ảnh: FBNV

Lê Thu Trang đón 'tin vui'

Hôm 21.11, người mẫu Lê Thu Trang hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đón con đầu lòng cùng ông xã Quang Sơn. Cô cho biết em bé chào đời khỏe mạnh sau 38 tuần thai kỳ và được đặt tên thân mật là Bamboo. Nói thêm, nữ người mẫu cho hay hiện sức khỏe của cả mẹ và bé hiện đều ổn định. Đặc biệt, trong suốt quá trình "vượt cạn", cô luôn có chồng kề bên đồng hành và hỗ trợ, giúp "mẹ bỉm" trẻ thêm vững tinh thần trong lần sinh nở đầu tiên.

Chào đón cột mốc mới trong hành trình hôn nhân, người đẹp hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa này lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. "Dạ con là Bamboo, các mom các dad chờ con có lâu không ạ! 38 tuần đầy yêu thương của các mom các dad với vô vàn kỷ niệm đáng nhớ, vậy là con đã chính thức 'trả trọ' và đến với vòng tay của ba Sơn mẹ Trang", Lê Thu Trang chia sẻ.

Đối với Lê Thu Trang, con gái chính là sợi dây gắn kết thiêng liêng đối với cuộc hôn nhân viên mãn cùng chồng Ảnh: FBNV

Chỉ 4 tháng sau lễ cưới, vợ chồng Lê Thu Trang và Quang Sơn đã đón nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn khi gia đình chính thức có thêm thành viên mới. Thời gian qua, cả hai thường xuyên cập nhật hành trình mang thai lên mạng xã hội, thể hiện sự háo hức và mong chờ ngày con gái chào đời. "Con cảm ơn baba Quang Sơn vì đã luôn đồng hành và yêu thương mẹ con con cũng như tập luyện để chăm con từng ngày. Vậy là ông diễn viên Quang Sơn nay có thêm nghệ danh mới là baba tã bỉm rồi nha", Lê Thu Trang bộc bạch về chồng sau khi đón tin vui.

Lần đầu với thiên chức làm mẹ, sao nữ 9X cho biết con gái chính là sợi dây kết nối thiêng liêng cho hôn nhân viên mãn bên ông xã Quang Sơn. Theo quán quân The New Mentor 2023, cô cảm thấy may mắn khi luôn có sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là người bạn đời Quang Sơn. Xuyên suốt quãng thời gian trong thai kỳ, Lê Thu Trang luôn duy trì sức khỏe ổn định nhờ tập luyện yoga đều đặn. Bên cạnh đó, Quang Sơn cũng dành nhiều thời gian tập thể dục cùng vợ, tiếp thêm tinh thần và giúp cô giữ năng lượng tích cực trước khi "vượt cạn".

Hành trình yêu bền bỉ

Cận kề những tháng cuối của thai kỳ, Quang Sơn luôn "tháp tùng" bà xã trên sàn diễn và các sự kiện Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, nữ người mẫu 28 tuổi còn được cộng đồng người hâm mộ hóm hỉnh gọi là "bà bầu chăm chỉ". Trong suốt giai đoạn cuối của thai kỳ, Lê Thu Trang vẫn tất bật với lịch trình làm việc và xuất hiện đều đặn trên các sàn diễn thời trang. Khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh cô được chồng "tháp tùng" tại các show diễn hay thảm đỏ tại các sự kiện.

Sau màn cầu hôn lãng mạn hồi tháng 6.2025, Lê Thu Trang và Quang Sơn đã tổ chức lễ hôn phối tại nhà thờ vào tháng 7 cùng năm, chính thức về chung một nhà sau 5 năm gắn bó. Trong quãng thời gian yêu nhau, Quang Sơn từng trải qua biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Lê Thu Trang luôn ở bên chăm sóc, động viên bạn trai vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.

Chia sẻ về quyết định "về chung nhà", cặp sao cho biết: "Khoảnh khắc anh cầu hôn không chỉ đánh dấu sự kiện trọng đại trong cuộc đời, mà còn là cột mốc đáng nhớ khi tôi hoàn thành ước mơ đầu tiên trên hành trình sự nghiệp đào tạo của mình. Đã đến lúc chúng tôi gọi nhau bằng một danh xưng khác, cùng nhau bắt đầu chặng đường mới. Tôi và anh Sơn không cần ồn ào, chỉ mong bình yên và bền lâu là đủ".

Kết thúc hành trình yêu 5 năm bằng lễ cưới lãng mạn, Lê Thu Trang hạnh phúc vì luôn được ông xã đồng hành và thấu hiểu Ảnh: FBNV

Lê Thu Trang sinh năm 1997, từng ghi tên vào Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m cùng số đo ba vòng nóng bỏng. Năm 2023, người đẹp Hà Nội tham gia The New Mentor và xuất sắc giành ngôi quán quân. Thời gian gần đây, Lê Thu Trang tạm gác ý định thi nhan sắc để tập trung cho công việc đào tạo kỹ năng catwalk.

Cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, ông xã của cô – diễn viên Quang Sơn là quán quân Gương mặt điện ảnh 2019. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án như Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Dẹp loạn giang hồ, Cú đấm thép, Dưới đáy hồ…