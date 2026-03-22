Nam diễn viên chuyên trị vai phản diện, đóng 5 phim trăm tỉ là ai?

Thạch Anh
22/03/2026 15:33 GMT+7

Sỹ Toàn - diễn viên từng được gọi là 'trùm phản diện' gây chú ý khi góp mặt trong 5 tác phẩm điện ảnh có doanh thu trăm tỉ thời gian qua.

Thời gian qua, Sỹ Toàn gây chú ý khi liên tục xuất hiện trong các dự án phim ảnh ăn khách. Dù chủ yếu được giao tuyến nhân vật phản diện song nam diễn viên cho thấy được khả năng nhập vai của mình, từng bước chinh phục khán giả.

Sỹ Toàn được đạo diễn trao các vai phản diện trong những dự án điện ảnh thời gian qua

Tháng 4.2025, Sỹ Toàn góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Vai diễn Đông của anh gây ấn tượng với khán giả khi thuộc tuyến nhân vật phản diện, sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì tiền bạc. Tác phẩm của Victor Vũ khi ra rạp thu về hơn 200 tỉ đồng, nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả.

Sau đó, Sĩ Toàn tiếp tục tham gia Tử chiến trên không, tác phẩm thu về hơn 251 tỉ đồng. Với Thiên đường máu, anh đảm nhận vai Quý. Dự án của Hoàng Tuấn Cường khai thác vấn nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài dưới chiêu bài "việc nhẹ lương cao" chạm mốc 126 tỉ đồng khi ra rạp.

Trong năm 2026, Sỹ Toàn góp mặt phim điện ảnh Tài của đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm. Chia sẻ về cơ duyên, anh cho biết khi làm nghề, bản thân luôn tâm niệm rằng “ông Tổ cho cơ hội nào thì sẽ chắt chiu và làm tốt cơ hội đó”. “Ở dự án đầu tiên Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, tôi luôn nghĩ rằng tre già măng mọc. Đó là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, cống hiến nhiều hơn”, anh nói.

Nam diễn viên thừa nhận do gương mặt mình gai góc nên chủ yếu được giao vai ác

Cách đây không lâu, nhà sản xuất Tài công bố phim chạm mốc 100 tỉ đồng doanh thu. Ngay sau đó, phim kinh dị Quỷ nhập tràng 2 có sự góp mặt của Sỹ Toàn cũng đạt được thành tích tương tự. Như vậy, chưa đầy một năm, nam diễn viên góp mặt trong 5 tác phẩm điện ảnh có doanh thu ấn tượng. Nhờ vậy, tên tuổi của Sỹ Toàn cũng được biết đến nhiều hơn.

Cuộc sống riêng của diễn viên Sỹ Toàn

Không khó để nhận ra với các tác phẩm Sỹ Toàn tham gia, anh đều vào vai phản diện. Từ lâu, dạng nhân vật này đã gắn liền với sự nghiệp của nam diễn viên. Thậm chí, nhiều khán giả vì ấn tượng mà đặt cho anh danh xưng “trùm vai ác”, “trùm phản diện”...

Đón nhận điều này, sao nam chia sẻ với tâm thế cởi mở. Anh quan niệm rằng mỗi người đều có số phận riêng và xem đây là chuyện thường tình. Sỹ Toàn bộc bạch khi làm nghề, anh chỉ muốn cố gắng trong công việc để có những dự án hay gửi đến khán giả.

Sỹ Toàn thực hiện các phân đoạn đánh đấm trong Tài

Nam diễn viên thừa nhận ban đầu, vì vẻ ngoài có phần gai góc nên bản thân cũng áp lực vì sợ khán giả nói “chỉ có thể đóng vai ác”. Tuy nhiên anh nhận ra sau loạt nhân vật phản diện, bản thân vẫn có những vai hỗ trợ xung quanh. Đáng nói, sự nghiệp phim ảnh của diễn viên 8X nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ phía người bạn đời. Đây cũng là nguồn động lực để Sỹ Toàn toàn tâm toàn ý cho từng nhân vật được đạo diễn tin tưởng trao cơ hội.

Phía sau các vai diễn, Sỹ Toàn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân bên MC Ngọc Tiên. Trải qua 10 năm gắn bó, cặp đôi giữ được tổ ấm viên mãn dù chưa đón thêm thành viên mới. 

Trong một lần chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên kể: “Chúng tôi cũng có đi bệnh viện, bác sĩ nói can thiệp thụ tinh nhân tạo. Nhưng tôi thấy tuổi sinh sản của vợ cũng hơi khó nên tôi nói thôi. Bây giờ hai vợ chồng tôi thoải mái lắm. Tôi nghĩ con cái là trời cho, vậy thôi”.

Ở thời điểm hiện tại, dù 10 năm bên nhau Sỹ Toàn và Ngọc Tiên vẫn ngọt ngào như thuở mới cưới. Cặp sao vẫn tích cực đi tìm 'tin vui' cho tổ ấm nhỏ song không vì thế mà gây áp lực lên đời sống vợ chồng.

