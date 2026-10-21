Nam diễn viên 'Nhật ký công chúa' bị tố lừa đảo hơn 50 tỉ đồng

Erik von Detten từng là "mỹ nam" được săn đón trên màn ảnh ẢNH: AFP

Theo Variety hôm 20.10, Erik von Detten đang phải đối mặt với vụ kiện liên quan đến cáo buộc lạm dụng người cao tuổi và lừa đảo. Cụ thể, cựu ngôi sao Disney cùng Công ty kinh doanh kim loại quý Rosland Capital bị cặp vợ chồng Sheila Greenberg (85 tuổi) và Norman Greenberg (97 tuổi) kiện tại California (Mỹ) từ tháng 5.2026. Theo thông tin được tiết lộ, hai ông bà đã trả hơn 2,1 triệu USD (hơn 54 tỉ đồng) để mua số vàng chỉ có giá trị ước tính khoảng hơn 1,3 triệu USD (hơn 33 tỉ đồng). Họ cho biết đã mất gần 786.000 USD khi đầu tư tiền tiết kiệm hưu trí vào vàng.

Cặp vợ chồng này đề cập rằng sau giao dịch, tài khoản hưu trí bị hao hụt đáng kể chỉ trong khoảng hai tuần. Bà Sheila Greenberg và chồng còn cho rằng Erik von Detten tiếp tục thuyết phục họ đầu tư thêm 114.000 USD (gần 3 tỉ đồng) thông qua một quỹ tín thác gia đình.

Theo các tài liệu tòa án mà tờ The Times thu được, vợ chồng Greenberg đã liên hệ với Rosland Capital vào năm 2020 sau khi xem quảng cáo trên truyền hình. Khi yêu cầu được tư vấn bởi một nhân viên giàu kinh nghiệm, họ được giới thiệu với Erik von Detten, người gia nhập công ty từ năm 2018.

Cặp đôi cho biết đã thông báo với nam diễn viên rằng họ lớn tuổi, ít hiểu biết về thị trường vàng nhưng có hơn 2 triệu USD trong tài khoản hưu trí. Họ cáo buộc Erik von Detten tự giới thiệu là người am hiểu kim loại quý, sau đó khuyến nghị chuyển tiền sang tài khoản hưu trí đầu tư vàng và mua các đồng xu.

Hiện tại, Erik von Detten chưa đưa ra phản hồi về vụ kiện. Những cáo buộc trên hiện chưa phải kết luận pháp lý cuối cùng.

Công ty liên quan Erik von Detten bị chủ nợ yêu cầu điều tra

Erik von Detten thời còn hoạt động trong làng giải trí ẢNH: AFP

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Rosland Capital nộp đơn xin phá sản vào tháng 7. Theo hồ sơ tòa án, công ty có khoản nợ khoảng 64 triệu USD nhưng chỉ sở hữu khoảng 500.000 USD tài sản.

Rosland từng báo cáo doanh thu 151 triệu USD trong năm 2021, nhưng ghi nhận khoản lỗ ròng 24 triệu USD trong giai đoạn 2022 - 2025. Hồ sơ phá sản cho biết giá vàng tăng mạnh khiến công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng đơn hàng, có thời điểm phải trả nhiều tiền hơn để mua vàng so với số tiền thu từ khách hàng.

Tuy nhiên, ủy ban đại diện các chủ nợ cáo buộc rằng câu chuyện của gia đình Greenberg không phải là duy nhất, đây chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện tương tự. Họ cũng nghi ngờ sự sụp đổ của doanh nghiệp không chỉ xuất phát từ biến động thị trường. Nhiều chủ nợ khác cho biết họ có trải nghiệm tương tự, trong đó nhân viên tạo dựng lòng tin, khuyến khích đầu tư và khiến khách hàng mất những khoản tiền đáng kể.

Variety cho biết ủy ban đại diện các chủ nợ đang tìm cách triệu tập Erik von Detten để phục vụ quá trình điều tra hoạt động kinh doanh và sự sụp đổ tài chính của công ty. Các luật sư cũng muốn làm rõ liệu tiền của khách hàng có bị sử dụng sai mục đích hoặc chuyển cho những cá nhân, doanh nghiệp liên quan hay không.

Erik von Detten sinh năm 1982, hoạt động nghệ thuật từ những năm 1990 và từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Disney. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim: Escape to Witch Mountain, Brink!, Meego, So Weird… Đáng chú ý, anh được nhiều khán giả quốc tế biết đến với vai Josh Bryant trong phim The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) đóng cùng Anne Hathaway.

Khoảng hơn chục năm qua, Erik von Detten vắng bóng khỏi làng giải trí, anh dần chuyển sang lĩnh vực bán hàng và dịch vụ tài chính. Nam diễn viên gia nhập Rosland Capital năm 2018, trước khi vướng vào vụ kiện liên quan đến các giao dịch vàng kể trên.