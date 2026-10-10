Nam diễn viên phim 'Trại buôn người' nghẹn ngào biết ơn vì được tôn vinh Thanh niên sống đẹp

Chiều 10.10, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức gala và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Tại chương trình, 15 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Tham dự chương trình, có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, MTTQ và các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn ẢNH: TUẤN MINH

Sống đẹp không phải là điều gì xa vời

Phát biểu tại Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh sống đẹp không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích cá nhân, biết sẻ chia và sẵn sàng dấn thân khi cộng đồng cần.

Chúc mừng 15 gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là thành tích, mà còn là những lựa chọn đầy trách nhiệm: dấn thân thay vì đứng ngoài, chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

Ông Phạm Tất Thắng và anh Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho thanh niên được tuyên dương ẢNH: TUẤN MINH

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng tạo trong lao động và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy kêu gọi mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính hành động thiết thực mỗi ngày.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: TUẤN MINH

Chìa khóa là tin vào giá trị bản thân

Trong 15 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, gây chú ý có Đinh Viết Tường - chàng trai mắc hội chứng TICS (hay còn gọi là Tourette, dạng khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn).

Anh là nhà sáng tạo nội dung sở hữu những video triệu view. Thời gian gần đây, anh cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn nhờ đóng vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới trong phim Trại buôn người.

Tại chương trình Gala Thanh niên sống đẹp 2026 , khoảnh khắc giao lưu trên sân khấu đã thực sự chạm đến trái tim của khán giả khi có sự xuất hiện của Đinh Viết Tường.

Anh Đinh Viết Tường chia sẻ tại buổi giao lưu với khán giả ẢNH: TUẤN MINH

Bước lên sân khấu với những cử động không thể kiểm soát của cơ thể, thứ rực sáng nhất ở Viết Tường là sự tự tin, nụ cười rạng rỡ và một nghị lực sống phi thường.

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được tình yêu thương từ khán giả, đặc biệt là sau khi tham gia dự án phim Trại buôn người và được vinh danh trong Giải thưởng Thanh niên sống đẹp, Viết Tường nghẹn ngào thốt lên hai từ: biết ơn . Anh biết ơn vì được sống, được cống hiến, được dấn thân và được trao cơ hội đứng trên một sân khấu lớn để kể câu chuyện của đời mình.

Đinh Viết Tường được vinh danh Thanh niên sống đẹp ẢNH: TUẤN MINH

Sự hiện diện của anh Đinh Viết Tường không chỉ cho riêng bản thân, mà còn là tiếng nói đại diện cho cộng đồng người khuyết tật và thế hệ thanh niên Việt Nam với tinh thần "dám nghĩ, dám làm" .

Bằng chất giọng ngắt quãng nhưng vô cùng kiên định, anh Tường tự hào khẳng định bản thân đã dám bước ra khỏi "vùng an toàn" để làm những điều mà chính anh trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm được.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy trao giải thưởng cho các thanh niên được vinh danh là Thanh niên sống đẹp ẢNH: TUẤN MINH

Điểm nhấn xúc động nhất trong phần giao lưu chính là thông điệp mang tính biểu tượng mà anh Tường gửi gắm đến các bạn trẻ. Nhìn lại hành trình gian khó của mình, anh ví von: "Nếu không có những tháng ngày ngụp lặn trong những vũng bùn, chúng ta sẽ không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn được mọc ra từ đó" .

Đối với anh Tường, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng và những khó khăn cũng sẽ không kéo dài mãi mãi. Chìa khóa để vượt qua bóng tối nghịch cảnh chính là sự tự tin vào giá trị của bản thân, biết yêu thương chính mình và không ngừng nỗ lực từng ngày.