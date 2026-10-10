Nam diễn viên phim 'Trại buôn người' nghẹn ngào biết ơn vì được tôn vinh Thanh niên sống đẹp

Chiều 10.10, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức gala và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Tại chương trình, 15 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Sống đẹp không phải là điều gì xa vời
Phát biểu tại Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh sống đẹp không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích cá nhân, biết sẻ chia và sẵn sàng dấn thân khi cộng đồng cần.
Chúc mừng 15 gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là thành tích, mà còn là những lựa chọn đầy trách nhiệm: dấn thân thay vì đứng ngoài, chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.
Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng tạo trong lao động và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy kêu gọi mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính hành động thiết thực mỗi ngày.
Chìa khóa là tin vào giá trị bản thân
Trong 15 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, gây chú ý có Đinh Viết Tường - chàng trai mắc hội chứng TICS (hay còn gọi là Tourette, dạng khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn).
Anh là nhà sáng tạo nội dung sở hữu những video triệu view. Thời gian gần đây, anh cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn nhờ đóng vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới trong phim Trại buôn người.
Tại chương trình
Bước lên sân khấu với những cử động không thể kiểm soát của cơ thể, thứ rực sáng nhất ở Viết Tường là sự tự tin, nụ cười rạng rỡ và một nghị lực sống phi thường.
Sự hiện diện của anh Đinh Viết Tường không chỉ cho riêng bản thân, mà còn là tiếng nói đại diện cho cộng đồng người khuyết tật và thế hệ thanh niên Việt Nam với tinh thần
Đối với anh Tường, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng và những khó khăn cũng sẽ không kéo dài mãi mãi. Chìa khóa để vượt qua bóng tối nghịch cảnh chính là sự tự tin vào giá trị của bản thân, biết yêu thương chính mình và không ngừng nỗ lực từng ngày.
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