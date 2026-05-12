Nam diễn viên 'Star Wars' qua đời

Theo tờ The Guardian, người đại diện Lesley Duff cho biết nam diễn viên Michael Pennington đã qua đời vào rạng sáng 7.5 tại Denville Hall (Anh). Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và những người yêu mến nghệ thuật sân khấu chính thống.

Với khán giả yêu điện ảnh toàn cầu, Michael Pennington được nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn chỉ huy Moff Jerjerrod trong phần phim Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983). Ông là người đứng đầu dự án Ngôi sao tử thần (Death Star) và có màn đối đầu trực diện đầy ấn tượng với nhân vật phản diện huyền thoại Darth Vader.

Michael Pennington trong vai chỉ huy trạm tử thần Moff Jerjerrod trong phim Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

ẢNH: MAXIMUM FILM/ALAMY

Phân cảnh Moff Jerjerrod run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị khi đối mặt với sự đe dọa của bạo chúa Darth Vader đã trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển, minh chứng cho khả năng diễn xuất tâm lý tài tình của Pennington. Ông từng hóm hỉnh chia sẻ rằng việc đóng chung với những nhân vật huyền thoại trong trang phục đồ sộ là một trải nghiệm "vừa siêu thực, vừa đầy áp lực" mà ông chưa từng gặp trên sân khấu kịch.

Bên cạnh đó, ông còn góp mặt trong hơn 70 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, tiêu biểu là vai diễn Michael Foot trong bộ phim đoạt giải Oscar The Iron Lady (2011), đóng cùng minh tinh Meryl Streep. Bên cạnh đó, ông cũng đóng vai thám tử Sherlock Holmes trong bộ phim truyền hình The return of Sherlock Holmes (1987) cùng loạt phim truyền hình The Wars of the Rose (1989), một bộ phim chuyển thể từ các vở kịch lịch sử của Shakespeare.

Michael Pennington: Huyền thoại kịch nghệ Shakespeare

Dù nổi bật trên màn ảnh rộng nhưng cả sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ của Michael Pennington lại thuộc về sân khấu kịch. Ông được vinh danh là nghệ sĩ cộng tác danh dự của Đoàn kịch Shakespeare Hoàng gia và là người đồng sáng lập Đoàn kịch Shakespeare Anh (English Shakespeare Company).

Trong suốt sự nghiệp, ông đã hóa thân vào hầu hết các nhân vật kinh điển của đại văn hào William Shakespeare. Theo tờ The Telegraph, chính vở kịch Macbeth đã truyền cảm hứng cho ông theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, báo trước một sự nghiệp phần lớn dựa trên các tác phẩm của William Shakespeare.

Michael Pennington từng bồi hồi nhớ, những vần thơ của Shakespeare đã tác động mạnh mẽ đến ông như một "cú đánh trời giáng" ngay từ năm 11 tuổi khi xem vở Macbeth tại nhà hát Old Vic (Anh). "Lúc đó tôi thậm chí không hiểu hết nghĩa của từ ngữ, nhưng âm thanh xé toạc và nhịp điệu của chúng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi", ông chia sẻ trong một bài diễn thuyết tại Viện Hàn lâm Anh.

Tài từ Michael Pennington ẢNH: GETTY IMAGES

Nữ diễn viên gạo cội Dame Judi Dench – người bạn thân thiết từng nhiều lần đóng vai người tình của Pennington trên sân khấu – bồi hồi: "Việc đóng vai vợ hay người yêu của một ai đó sẽ dễ dàng hơn nhiều khi bạn đã quen biết họ lâu năm. Giữa chúng tôi luôn có một sự kết nối và thấu hiểu kỳ lạ".

Đồng nghiệp Miriam Margolyes xúc động tri ân "Pennington là một diễn viên tài năng, uyên bác và rõ ràng". Bà nói: "Tôi vô cùng đau buồn" và "cầu mong linh hồn bạn được an nghỉ, người bạn cũ thân yêu".

Không chỉ diễn xuất, ông còn là một đạo diễn tài ba với các dự án dàn dựng tại Anh, Mỹ, Romania và là tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu sâu sắc về kịch Shakespeare.

Michael Pennington sinh năm 1943 (Cambridge, Anh) và lớn lên ở London. Pennington trở thành thành viên của Nhà hát Thanh niên Quốc gia và theo học ngành tiếng Anh tại Trinity College. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với tư cách là thành viên của Công ty Royal Shakespeare, luân phiên giữa các vở kịch trên sân khấu London và các vai khách mời trong các loạt phim truyền hình Anh từ cuối những năm 1960 đến những năm 1970.

Ông kết hôn với Katharine Barker từ năm 1964 đến 1967 và có một con trai chung. Những năm tháng cuối đời, Michael Pennington sống kín tiếng nhưng vẫn luôn theo dõi sự chuyển mình của nghệ thuật kịch nghệ. Người bạn đời lâu năm của ông, bà Prudence Skene, cũng vừa qua đời vào tháng 4.2025, để lại một khoảng trống lớn trong lòng nam nghệ sĩ.