Nam diễn viên thừa nhận từng lăng nhăng, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi

Lạc Xuân
Lạc Xuân
19/10/2025 07:17 GMT+7

Tại chương trình 'Vợ chồng son', diễn viên Bảo Anh gây chú ý khi thừa nhận chuyện lăng nhăng dù đang sống chung nhà với vợ, khiến cô hai lần dọn đồ bỏ đi. Trải qua sóng gió, nam diễn viên phải nhìn lại bản thân và thay đổi để giữ gìn hạnh phúc.

Nam diễn viên thừa nhận từng lăng nhăng, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi - Ảnh 1.

Bảo Anh thừa nhận chuyện từng lăng nhăng trên sóng truyền hình

Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Vợ chồng son tập 633 lên sóng với sự tham gia của cặp đôi diễn viên Lê Thanh Bảo Anh (32 tuổi) và Lê Thị Thu Tuyết (nghệ danh Thu Bi, 25 tuổi), hiện sinh sống tại TP.HCM.

Bị ghét ngay từ lần đầu gặp vì 'chảnh'

Theo chia sẻ, cặp vợ chồng quen biết từ năm 2019 khi cùng tham gia một dự án phim. Ban đầu, Thu Bi cho biết cô rất ghét bạn diễn vì anh trông "hơi chảnh". Trong khi đó, Bảo Anh chia sẻ anh ấn tượng với vợ vì nhìn cô rất ngây thơ, khác hẳn với mọi người. "Tôi và vợ đều xuất phát từ quê lên TP.HCM làm việc, nên khi nhìn thấy sự ngây thơ của vợ, tôi muốn thể hiện, muốn chiếm hữu ngay", diễn viên Không có gì và không một ai cho hay.

Dù biết Thu Bi không có thiện cảm, Bảo Anh vẫn kiên trì theo đuổi. "Tôi tỏ tình mỗi ngày, 7 ngày thì tỏ tình 21 lần. Không chỉ bằng lời nói, tôi còn thể hiện bằng hành động, quan tâm, ga lăng, ngọt ngào hết mức. Tôi biết Thu Bi thấy tôi có vẻ ngoài hào nhoáng, nghĩ tôi giàu có nên giữ khoảng cách vì thấy cả hai không tương xứng. Thật ra hoàn cảnh tôi và vợ như nhau, chỉ là tôi đang thể hiện vẻ bề ngoài như vậy thôi. Vậy nên tôi cố gắng thể hiện con người thật của mình. Cuối cùng, vợ tôi bị rung động vì thấy tôi có hiếu với cha mẹ, từ đó mới đồng ý quen", anh chia sẻ.

Nam diễn viên thừa nhận từng lăng nhăng, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi - Ảnh 2.

Thu Bi hài hước cho biết ngay từ lần đầu gặp, cô thấy rất ghét chồng

Ảnh: Chụp màn hình

Khi yêu nhau, Thu Bi vẫn là sinh viên, ở ký túc xá của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nữ diễn viên cho biết chỉ sau một tháng, cô quyết định dọn sang ở cùng bạn trai. Cô tiết lộ: "Cha chồng tôi là người rất khó tính, anh Bảo Anh cũng rất sợ cha. Nhưng không hiểu sao khi gặp thì tôi và cha chồng rất hợp nhau. Hai cha con hợp nhau về suy nghĩ, quan điểm, cha luôn đồng hành cùng tôi".

Bảo Anh kể thêm, thời điểm đó, cả hai gặp nhiều khó khăn vì nghề diễn bấp bênh. Thu Bi phải buôn bán online, cô livestream từ sáng đến khuya và ba chồng ngồi kế bên để chốt đơn. "Cha thương tôi nên thương luôn vợ, và cô ấy cảm nhận được điều đó. Nhờ vậy mà chúng tôi càng gắn bó hơn", Bảo Anh xúc động nói.

Nam diễn viên tự 'bóc phốt' bản thân

Sau 6 năm gắn bó, cặp đôi hiện đã có hai con nhỏ. Khi "bóc phốt" chồng trên sóng truyền hình, Thu Bi thẳng thắn kể anh hay bừa bộn, quăng đồ lung tung. Sau đó, Bảo Anh cũng tự nhận "tật xấu" lớn nhất là từng… lăng nhăng.

Nam diễn viên thừa nhận từng lăng nhăng, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi - Ảnh 3.

Nam diễn viên cho biết vợ từng hai lần dọn đồ ra khỏi nhà sau khi phát hiện anh không chung thủy

Ảnh: Chụp màn hình

"Dù ở chung nhà với vợ nhưng tôi từng nói chuyện qua lại với 3 cô khác. Vợ biết nhưng để tôi tự giải quyết. Cô ấy chỉ cần hỏi 'anh có gì giấu em không? Anh phải nói thẳng, nếu hết tình cảm thì em sẽ dọn đồ đi'. Tôi im lặng, và chỉ sau đó chừng vài tiếng, cô ấy dọn đi luôn. Tôi bị choáng ngợp vì sự dứt khoát đó. Cô ấy đi nhẹ nhàng, không lớn tiếng hay trách móc. Và tôi phải tự giải quyết chuyện kia, sau đó đi tìm cô ấy về. Lần thứ hai, sau khi nói chuyện qua điện thoại, tới lúc tôi về nhà thì cô ấy dọn đi mà không nói tiếng nào. Trong ba lần thì cô ấy đã dọn đồ đi hai lần", nam diễn viên 9X kể.

Tiếp lời, Thu Bi chia sẻ: "Tôi từng có suy nghĩ ngây ngô là nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác nên điện thoại, Facebook, cái gì thuộc về riêng tư là tôi không can thiệp. Nhưng linh cảm phụ nữ khiến tôi nhận ra có gì đó kỳ kỳ, tôi bắt đầu tò mò. Vậy nên tôi nói thẳng, nếu hết tình cảm thì tôi sẽ dọn đồ đi. Tôi nghĩ trong chuyện tình cảm, nếu cảm thấy không được tôn trọng, anh chưa thấy được hậu quả thì thôi, mình không cần phải nói và cứ đi thôi".

Nam diễn viên thừa nhận từng lăng nhăng, khiến vợ hai lần dọn đồ bỏ đi - Ảnh 4.

Bảo Anh - Thu Bi vẫn hạnh phúc bên nhau sau nhiều sóng gió

Ảnh: Chụp màn hình

Sau những lần sóng gió, cả hai học được cách thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Khi được hỏi về mong muốn thay đổi, Thu Bi cho biết ở thời điểm hiện tại, chồng đã thay đổi hết những gì cô muốn. Cô thổ lộ: "Ngày trước anh hời hợt lắm, con nít là không bao giờ bế. Nhưng từ khi có con, tối nào anh cũng bế ru con tới sáng. Hai vợ chồng tự chăm con mà không cần bà vú". 

