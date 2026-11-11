Nam diễn viên tiết lộ chuyện 'bầm dập' khi quay cảnh ẩu đả với Phương Anh Đào

Trong sự kiện ra mắt phim Ngày con còn mẹ, Trần Huy Anh ghi điểm bởi bộ vest lịch lãm, chỉn chu. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất điện ảnh của nam diễn viên sau 2 năm kể từ Cô dâu hào môn. Tại buổi công chiếu, anh có dịp hội ngộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn diễn viên như Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo…

Màn tái xuất sau 2 năm

Ngày con còn mẹ đánh dấu sự tái xuất điện ảnh của Trần Huy Anh sau 2 năm vắng bóng Ảnh: NVCC

Trần Huy Anh chia sẻ: “Tôi đã mong chờ ngày này từ khi phim bắt đầu bấm máy. Được làm việc với một ê kíp chuyên nghiệp, lại được đóng chung với thần tượng của mình từ lâu là chị Hồng Đào khiến hành trình trong Ngày con còn mẹ trở nên đáng nhớ hơn. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận bộ phim cũng như sự trở lại lần này của mình”.

Trong phim, Trần Huy Anh đóng vai Pháo con trai của bà Tím (do Hồng Đào thủ vai) và là anh trai của Mây (Phương Anh Đào thủ vai). Mâu thuẫn trong gia đình xảy ra khi Mây lớn lên với nhiều mặc cảm và tổn thương vì cho rằng mẹ chỉ dành tình yêu thương, sự quan tâm cho anh trai. Những suy nghĩ tích tụ qua năm tháng khiến cô ngày càng xa cách mẹ, đồng thời thường xuyên xảy ra tranh cãi với các thành viên trong gia đình.

Nói về sự trở lại của mình, Trần Huy Anh cho biết sau Cô dâu hào môn, anh dành thời gian nhìn nhận lại bản thân và con đường nghệ thuật của mình. Với Ngày con còn mẹ, nam diễn viên xem đây không chỉ là sự tái xuất, mà còn là cơ hội để tiếp tục khám phá bản thân trong lĩnh vực phim ảnh. “Mỗi cơ hội đến, tôi đều đón nhận một cách tích cực. Bản thân tôi cũng đang rèn luyện thường xuyên để lần nào trở lại khán giả cũng sẽ thấy được sự tiến bộ trong diễn xuất”, anh nói thêm.

Trần Huy Anh kể kỷ niệm khó quên với Phương Anh Đào

Trần Huy Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đóng phim cùng thần tượng là nghệ sĩ Hồng Đào Ảnh: NVCC

Một trong những cảnh quay khiến Trần Huy Anh nhớ mãi trong quá trình quay phim là màn ẩu đả với đồng nghiệp. Nam diễn viên kể sau khi quay xong đợt đầu tiên, hai cánh tay anh đã trầy xước hết. Lúc đó, Phương Anh Đào bảo: “Em thấy chưa thật anh ơi, muốn thật hơn nữa anh cho phép em nắm đầu anh nhé” và được anh đồng ý.

"Đến đợt thứ hai thì em ấy nắm đứt một chùm tóc của tôi. Tiếp tục quay thêm một đợt nữa, tôi chạy ra than với đạo diễn: “Anh Đãng ơi, chỗ tóc này ban sáng nhiều lắm, giờ nó trống trơ thưa thớt rồi”. Đánh xong, hai người con gái tóc tai, trang phục vẫn nguyên vẹn, duy nhất một mình tôi tay chân bầm dập”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, phân cảnh quay tại bệnh viện cũng khiến Trần Huy Anh xúc động vì bối cảnh chạm đúng vào nỗi sợ mà anh từng trải qua cách đây 5 năm, khi mẹ ruột bước vào ca đại phẫu. Anh chia sẻ: "Khi nhận được thông tin, tôi như rơi vào một khoảng không, chỉ im lặng. 9 tiếng đồng hồ tôi chỉ ngồi im bất động. Nhớ lại khoảnh khắc đó tôi vẫn thấy sợ".

Chính ký ức ám ảnh đó đã giúp Huy Anh hóa thân trọn vẹn vào ánh mắt thất thần, bàng hoàng của nhân vật Pháo khi đứng trước phòng cấp cứu và nghe bác sĩ thông báo tình trạng của mẹ Tím. Anh nói: "Thật sự đó không phải là một chất liệu đâu, nhưng mà khi mình vào ngữ cảnh đó thì cảm xúc sẽ có để mình có thể diễn được. Nó khó tả lắm".