Nam Định: 17 vạn người đội mưa đổ về đền Trần dự lễ hội khai ấn

Từ khoảng 22 giờ đêm qua 23.2, khu vực bên ngoài đền Trần trời mưa mỗi lúc một nặng hạt nhưng du khách thập phương vẫn mặc áo mưa, che ô ùn ùn kéo về đền Trần. Trước đó, từ khoảng 21 giờ, lực lượng công an đã yêu cầu du khách di chuyển ra khỏi đền Trần nên hàng nghìn người đã đứng bên ngoài vái vọng cầu khấn.

Du khách thập phương bất chấp trời mưa nặng hạt vẫn đến đền Trần xin ấn CÙ HIỀN

Tham dự lễ Khai ấn đền Trần 2024 có ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành T.Ư và tỉnh Nam Định... ĐỨC VĂN

Tại nghi lễ rước kiệu ấn, 120 người là đại diện cho các tầng lớp nhân dân làng Tức Mặc (P.Lộc Vượng, TP.Nam Định) tham gia nghi lễ với phong thái uy nghi, trang trọng.

Đền Thiên Trường đóng cửa, nhiều du khách đứng ngoài chờ đợi CÙ HIỀN

Khi kiệu ấn được rước về đến đền Thiên Trường, nhà đền dâng sớ khai ấn, các cụ cao niên P.Lộc Vượng và một số đại biểu được mời vào nội cung chứng kiến nghi lễ đóng ấn.

Càng gần đến giờ khai ấn, khách đến càng đông CÙ HIỀN

Nhiều người kiên trì ngồi vái vọng ở bên ngoài mong chờ từng phút đến giờ khai ấn CÙ HIỀN

Trong lúc làm lễ khai ấn, đền Thiên Trường tạm thời đóng cửa không đón tiếp du khách để đảm bảo an ninh trật tự và tính trang nghiêm cho việc thực hiện nghi lễ. Người dân sau nhiều giờ chen chúc đã di chuyển được vào nơi gần cửa đền nhất để có thể xin được những lá ấn đầu tiên.

Theo chương trình khai ấn, sau lễ khai ấn đêm 14 tháng giêng âm lịch dành riêng cho các đại biểu, lễ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương được bắt đầu từ 5 giờ sáng hôm nay (ngày 15 tháng giêng âm lịch), tại 3 nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa. Từ ngày mai 25.2 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch), hoạt động phát ấn tiếp tục được tổ chức tại các nhà Giải Vũ từ 7 giờ sáng hằng ngày.

30 vạn ấn bản đã sẵn sàng để phát cho du khách CÙ HIỀN

23 giờ ngày 23.2 (giờ Tý ngày 14 tháng Giêng âm lịch), lễ khai ấn bắt đầu. Người dân ồ ạt hướng vào đền Thiên Trường để xin ấn. Những lá ấn đầu tiên đã được phát cho du khách CÙ HIỀN

Tuy nhiên, ngay từ 23 giờ đêm qua 23.2 (giờ Tý ngày 14 tháng Giêng âm lịch), khi lễ khai ấn bắt đầu thì nhiều người dân đã ồ ạt vào đền xin ấn.

Từng lá ấn nhanh chóng được phát đến tay người dân và du khách đang chờ đợi CÙ HIỀN

Việc phát ấn diễn ra quy củ và bài bản CÙ HIỀN

Theo Giám đốc Ban Quản lý lễ hội đền Trần, ban tổ chức sẽ phục vụ nhân dân và du khách tất cả nhu cầu, từ dâng hương, dự lễ đến nhận ấn ngọc đầu xuân đến hết tháng giêng. Do đó, du khách không phải vội vã, chen lấn đông đúc vào đêm 14, rạng sáng 15. Ban tổ chức cũng đề nghị bà con bình tĩnh, tránh tình trạng tập trung quá đông gây ảnh hưởng tới an toàn, an ninh, trật tự của lễ hội.

Sau khi xin ấn xong, người dân đặt lên ban thờ tại đền, kêu cầu cho bản thân và gia đình những điều may mắn CÙ HIỀN

Lễ khai ấn đền Trần từ xa xưa đã mang ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho "quốc thái dân an", thiên hạ thái bình, thịnh trị; mọi nhà chung hưởng lộc ấn "tích phúc vô cương" của đền Trần; mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt… CÙ HIỀN

Theo thông tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, ước tính Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 đón khoảng 170.000 lượt khách.