Nam Định: Bắt đối tượng trốn truy nã 28 năm

Ngày 3.1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã dẫn giải Trần Thị Bình (73 tuổi, trú tại P.Trường Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) từ TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về đến trụ sở Công an tỉnh Nam Định sau 28 năm đối tượng này trốn truy nã.

Trần Thị Bình (giữa) tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định CÔNG AN NAM ĐỊNH

Theo hồ sơ, tháng 3.1996, Trần Thị Bình và chồng là Trần Anh Thạch (cùng tuổi, ngụ cùng nơi) đã phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17.7.1996, Công an TP.Nam Định ra quyết định truy nã Trần Thị Bình, Trần Anh Thạch cùng về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cả hai vợ chồng sau đó đã bỏ trốn vào TP.Biên Hòa, cắt đứt liên lạc với người thân, không làm giấy tờ tùy thân, không đăng ký tạm trú, đi làm thuê để kiếm sống.

Trong cuộc sống, vợ chồng Trần Thị Bình luôn thể hiện là người điềm đạm, tránh gây hiềm khích với người khác để không bị chú ý. Năm 2003, Trần Anh Thạch mất vì bệnh.

Trong quá trình rà soát, truy tìm những đối tượng trốn truy nã lâu năm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định phát hiện Trần Thị Bình đang lẩn trốn tại TP.Biên Hòa nên đã tổ chức truy bắt.

Ngày 2.1, Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp công an địa phương bắt Trần Thị Bình và di lý về trụ sở Công an tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" cách đây 28 năm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đã bàn giao đối tượng trốn truy nã cho Công an TP.Nam Định hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.