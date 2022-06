Nam Định: Nhiều đơn vị khai thác cát bị 'bêu tên'

Ngày 13.6, Sở Sở TN-MT Nam Định ra văn bản, yêu cầu Công ty Cổ phần Sông Đà - Hà Nội, Công ty CP Thủy Sản Xuân Thủy và Công ty TNHH Tuấn Sinh chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác và bảo vệ khoáng sản cát.

Trước đó, căn cứ vào Luật Khoáng sản năm 2010 cùng nhiều Nghị định của Chính phủ…, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Sở TN-MT đã thẩm định, cấp phép khai thác khoáng sản cát là vật liệu thông thường cho các công ty này.

Tuy nhiên, theo một số thông tin phản ánh, gần đây, trên địa bàn tỉnh Nam Định, đặc biệt là khu vực có quy hoạch mỏ cát ven biển, cửa sông ven biển xảy ra tình trạng phương tiện khai thác cát trái phép ngoài mỏ.

Để ngăn ngừa, chấm dứt tình trạng trên, Sở TN-MT Nam Định yêu cầu các công ty phải chịu trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở có biện pháp giám sát, theo dõi tàu thuyền được phép ra, vào khu vực mỏ; không được khai thác ngoài phạm vi khu vực mỏ đã được cấp phép.

Yêu cầu các công ty nghiêm chỉnh chấp hành đăng ký phương tiện ra, vào mỏ phục vụ khai thác, vận chuyển cát.

Đăng ký kế hoạch khai thác với Sở TN-MT, giám sát phương tiện ra, vào khu vực mỏ cấp phép. Đảm bảo chỉ những phương tiện đã được đăng ký và có sự chấp thuận bằng văn bản của Sở TN-MT mới được phép ra, vào khu vực mỏ phục vụ khai thác, vận chuyển cát.





Bên cạnh đó, mọi sự thay đổi về quy trình công nghệ khai thác, phương thức khai thác, số lượng tàu khai thác phải được đăng ký bổ sung bằng văn bản và được Sở TN-MT chấp thuận mới được tổ chức thực hiện. Không được khai thác vượt quá công suất, vượt quá độ sâu cho phép.

Trong quá trình khai thác, yêu cầu các công ty phải lập và lưu giữ nhật ký khai thác, lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cát hiện trạng khu vực khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khai thác.

Các công ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về trật tự an ninh, an toàn đối với người và phương tiện của đơn vị, đảm bảo an toàn đê điều, môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển liên quan đến khu vực mỏ cấp phép.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu ảnh hưởng hoặc qua phản ánh của người dân về sự cố môi trường, đê điều, hiện tượng sụt lún đường bờ phải dừng ngay mọi hoạt động khai thác và tổ chức khắc phục sự cố, đồng thời thông báo ngay với các cơ quan chức năng.

Khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép trong hoặc ngoài khu vực mỏ, phải có trách nhiệm thông tin kịp thời đến chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội biên phòng, công an tỉnh, Sở TN-MT để phối hợp xử lý theo quy định.

Duy trì, thực hiện thả phao báo hiệu các điểm khép góc, báo hiệu ranh giới mỏ đảm bảo đúng yêu cầu về số lượng, quy cách kỹ thuật của phao. Kịp thời sửa chữa, thay thế các phao hỏng, trôi dạt.