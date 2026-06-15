Nam Em: Những thất bại là bài học để trưởng thành

Trở lại đường đua sắc đẹp, Nam Em mong mọi người nhìn nhận cô như một người mới đang chinh phục những trải nghiệm của cuộc sống. Với những điều đã trải qua, người đẹp cho biết sẽ bước vào hành trình này bằng sự chín chắn và trưởng thành hơn, đồng thời hy vọng nhận được sự đón nhận từ khán giả.
Sau khoảng thời gian liên tục vướng ồn ào đời tư và khiến công chúng lo lắng bởi những biểu hiện bất ổn trên mạng xã hội, Nam Em bất ngờ trở lại đường đua nhan sắc khi ghi danh tại Miss Cosmo TP.HCM 2026.
Sự xuất hiện của người đẹp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Chia sẻ với Thanh Niên, Nam Em cho biết đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình giúp cô tái tạo bản thân, vượt qua những tổn thương trong quá khứ và bắt đầu lại với một tâm thế tích cực hơn.
Nam Em: Trở lại nhưng không đặt nặng việc chiến thắng
Chia sẻ thêm về hành trình chinh phục vương miện của mình, Nam Em tiết lộ cô đang chuẩn bị nghiêm túc phần thi tài năng. Ở phần thi này, mỹ nhân 9X sẽ thể hiện ca khúc Golden. Cô cho biết bản thân đang tích cực luyện thanh mỗi ngày để chinh phục thử thách này. “Tôi muốn bài hát giống như khúc khải hoàn của một con phượng hoàng đã đi qua lửa để tái sinh. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi muốn sống một cuộc đời rực rỡ hơn sau tuổi 30”, Nam Em chia sẻ.
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