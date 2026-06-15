Nam Em: Những thất bại là bài học để trưởng thành

Sau khoảng thời gian liên tục vướng ồn ào đời tư và khiến công chúng lo lắng bởi những biểu hiện bất ổn trên mạng xã hội, Nam Em bất ngờ trở lại đường đua nhan sắc khi ghi danh tại Miss Cosmo TP.HCM 2026.

Sự xuất hiện của người đẹp nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Chia sẻ với Thanh Niên, Nam Em cho biết đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình giúp cô tái tạo bản thân, vượt qua những tổn thương trong quá khứ và bắt đầu lại với một tâm thế tích cực hơn.

Nam Em: Trở lại nhưng không đặt nặng việc chiến thắng

Nam Em bộc bạch: “Có lẽ mọi thứ đến đúng thời điểm khi tôi chuyển nguồn năng lượng của mình từ tiêu cực sang tích cực. Tôi nhận ra nếu cứ nuôi dưỡng những suy nghĩ không tốt thì những điều không tốt cũng sẽ tìm đến. Ngược lại, khi mình thay đổi cách nhìn nhận, nuôi dưỡng những điều tích cực thì tự nhiên những điều may mắn sẽ xuất hiện” Ảnh: H.D

Người đẹp quê Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) cho biết quãng thời gian vừa qua là cơ hội để cô nhìn lại chính mình sau nhiều biến cố. Nam Em thừa nhận từng có những lời nói và hành động bộc phát vì nghĩ rằng sống theo cảm xúc là cách thể hiện cá tính. Tuy nhiên, những trải nghiệm đã giúp cô nhận ra bản thân cần thay đổi để trưởng thành hơn. “Nếu đã ý thức được điều gì không tốt thì mình phải thay đổi”, Nam Em trải lòng Ảnh: H.D

Sau những gì đã qua, cô mong khán giả nhìn nhận những nỗ lực hiện tại của mình bằng góc nhìn khách quan hơn. Nói thêm, Nam Em cho biết cô học được cách buông bỏ những kỳ vọng quá lớn dành cho bản thân. Diễn viên Lô tô thừa nhận áp lực phải hoàn hảo từng khiến cô nhiều lần rơi vào trạng thái thất vọng, thậm chí suy sụp khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Chính những trải nghiệm đó giúp cô thay đổi cách nhìn nhận về thành công cũng như học cách đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn Ảnh: H.D

Trở lại đấu trường nhan sắc, mỹ nhân sinh năm 1996 không đặt nặng việc bản thân phải chiến thắng. Thay vào đó, Nam Em chọn tập trung vào việc nỗ lực hết sức trong từng chặng đường và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Vì vậy, ở lần tái xuất này, cô không còn mang tâm lý phải bằng mọi giá chạm tay đến vương miện. Điều cô hướng đến là hoàn thiện bản thân, chứng minh sự thay đổi tích cực của mình sau những vấp ngã và tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn nhất Ảnh: H.D

Khi được hỏi liệu lần trở lại này là hành trình tìm lại hào quang cũ hay bắt đầu từ đầu, Nam Em thẳng thắn cho rằng mình đang ở vị trí của một người mới đi chinh phục những trải nghiệm mới của cuộc sống. Cô nhìn nhận: “Tôi nghĩ đây là hành trình của một người tái tạo lại mọi thứ. Có thể không phải bắt đầu từ con số không mà là từ con số âm. Một thí sinh trẻ có thể không mang theo quá khứ, còn tôi thì có. Và chính tôi là người tạo ra những quá khứ chưa đẹp đó” Ảnh: H.D

Tưởng chừng bản thân đã bị mọi người ghét bỏ bởi những câu chuyện trong quá khứ, Nam Em cho biết cô xúc động khi được nhiều người động viên và ủng hộ cho hành trình trở lại này. Họ mong muốn cô vực dậy sau những biến cố và sống tích cực hơn. “Tôi từng tự hỏi: Nếu mình muốn làm lại thì liệu mọi người có chấp nhận hay không? Nhưng khi bắt đầu đứng dậy, tôi cảm nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người. Điều đó khiến tôi thấy mình cần có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với lời nói và hành động của mình”, Nam Em tâm sự Ảnh: H.D

Nam Em biết rằng những ồn ào trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến hành trình tại Miss Cosmo TP.HCM 2026 song người đẹp cho biết cô chọn xem những thất bại là bài học để trưởng thành thay vì trở thành rào cản cho tương lai Ảnh: H.D

Đối diện với những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Nam Em cho biết bản thân hiện đã bình thản hơn. Cô tập trung vào những điều tích cực và chọn sự bao dung thay vì phản ứng trước các bình luận tiêu cực. “Con hươu khi mới sinh phải ngã rất nhiều lần mới học được cách đứng dậy. Tôi tin ai cũng từng thất bại. Điều quan trọng là sau thất bại mình có đủ can đảm để bước tiếp hay không”, cô quan niệm. Ảnh: H.D

Chia sẻ thêm về hành trình chinh phục vương miện của mình, Nam Em tiết lộ cô đang chuẩn bị nghiêm túc phần thi tài năng. Ở phần thi này, mỹ nhân 9X sẽ thể hiện ca khúc Golden. Cô cho biết bản thân đang tích cực luyện thanh mỗi ngày để chinh phục thử thách này. “Tôi muốn bài hát giống như khúc khải hoàn của một con phượng hoàng đã đi qua lửa để tái sinh. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi muốn sống một cuộc đời rực rỡ hơn sau tuổi 30”, Nam Em chia sẻ.