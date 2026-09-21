Nam Em rạng rỡ tại sự kiện, tiết lộ về vai trò mới

Nam Em vừa trở lại Cần Thơ để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026. Tại sự kiện, người đẹp 9X diện thiết kế váy trắng, tôn lên nhan sắc trẻ trung ở tuổi 30. Sự xuất hiện của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long được nhiều người quan tâm bởi thời gian qua, cô là cái tên được nhắc nhiều trên mạng xã hội.

Nam Em tiết lộ tiêu chí chấm thi

Còn nhớ vào năm 2015, Nam Em đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long tại Cần Thơ. Khoảng một thập kỷ sau, người đẹp trở lại vùng đất này với vai trò mới - tìm kiếm những gương mặt mới cho một cuộc thi nhan sắc hướng đến quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam.

Trong vai trò giám khảo, Nam Em hy vọng tìm kiếm những thí sinh sở hữu ngoại hình lẫn kiến thức, kỹ năng giao tiếp... Ảnh: BTC

Nam Em cho biết cô xúc động khi trở lại vùng đất từng ghi dấu một bước ngoặt trong cuộc đời. Với vai trò giám khảo, người đẹp 9X kỳ vọng tìm được những thí sinh không chỉ có ngoại hình mà còn sở hữu kiến thức, kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền cảm hứng. “Tôi muốn tìm những gương mặt có tố chất để trở thành đại sứ, không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có khả năng truyền cảm hứng”, Nam Em chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào các phần thi nhan sắc, Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 xây dựng hành trình trải nghiệm văn hóa tại Cần Thơ và chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm đến chính. Các thí sinh dự kiến xuất phát từ sáng sớm, tìm hiểu hoạt động mua bán trên sông, đời sống của người dân và tham gia phần thi phụ Người đẹp du lịch.

Tại Làng du lịch Mỹ Khánh, thí sinh trải nghiệm không gian miệt vườn, du lịch sinh thái và tham gia các thử thách liên quan đến ẩm thực miền Tây. Hành trình còn đưa các cô gái tìm hiểu vùng đất Tây Đô, dâng hương tại Đền thờ vua Hùng, tham quan các điểm du lịch, làng nghề và gặp gỡ đại diện địa phương.

Nam Em chụp ảnh cùng đại diện ban tổ chức và các thành viên trong hội đồng giám khảo Ảnh: BTC

Các hoạt động hướng đến cộng đồng cũng được đưa vào chương trình. Thí sinh sẽ tham gia Người đẹp nhân ái, thăm hỏi và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn, còn chiến dịch Vì dòng sông xanh hướng đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sông nước. “Chúng tôi xác định danh hiệu là điểm bắt đầu, không phải điểm kết thúc. Điều quan trọng là sau cuộc thi, các thí sinh tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21.11 tại Làng du lịch Mỹ Khánh. Các thí sinh trải qua những phần thi trang phục dân tộc, áo tắm, dạ hội và ứng xử với các chủ đề liên quan văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản để tìm ra tân hoa hậu.

Ngoài Nam Em, ban giám khảo cuộc thi còn có Hoa hậu Châu Ngọc Bích, ông Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, Nam vương Trần Tiến Dũng và Hoa hậu Trần Minh Phương.