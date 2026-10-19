Nam giới và nữ giới cần quan tâm nguy cơ liên quan HPV

Trong một lần bạn bè trò chuyện về khám sức khỏe, anh Tiến (32 tuổi, sống tại TP.HCM) khá bất ngờ khi nghe nhắc đến nguy cơ liên quan HPV ở nam giới. Trước đó, anh vẫn nghĩ đây chủ yếu là vấn đề phụ nữ cần quan tâm. "Tôi thường thấy HPV được nói cùng ung thư cổ tử cung nên cứ nghĩ chuyện này không liên quan nhiều đến nam giới. Bản thân vẫn khỏe, không thấy gì bất thường nên tôi cũng chưa từng tìm hiểu kỹ", anh Tiến cho biết.

Ở một trường hợp khác, anh Minh (29 tuổi, sống tại Hà Nội) đã biết nhiễm dai dẳng HPV có thể gây ra một số bệnh liên quan ở nam giới. Tuy nhiên, anh cho rằng bản thân có lối sống lành mạnh, quan hệ an toàn và chỉ có một bạn tình nên nguy cơ nhiễm HPV không đáng kể. "Tôi nghĩ mình sống khá điều độ, mối quan hệ cũng ổn định thì chắc không cần quá bận tâm", anh Minh chia sẻ.

Hai cách nhìn tưởng như khác nhau nhưng đều có thể khiến nam giới đứng ngoài câu chuyện dự phòng: Một bên cho rằng HPV chỉ liên quan đến phụ nữ, bên còn lại biết mình có thể bị ảnh hưởng nhưng vẫn đánh giá thấp nguy cơ của bản thân. Trong thời gian dài, một số cuộc trao đổi về HPV thường tập trung vào ung thư cổ tử cung, vấn đề liên quan đến sức khỏe phụ khoa ở nữ giới. Khi HPV chủ yếu được nhìn nhận qua lăng kính này, những thông tin liên quan đến nam giới dễ bị bỏ sót.

Nhiều nam giới có thể chưa thật sự quan tâm đến HPV vì nghĩ đây là vấn đề riêng của phái nữ. Ảnh minh họa

Nhiễm HPV cũng phổ biến ở nam giới và thường không có triệu chứng

HPV có thể lây truyền không chỉ qua quan hệ tình dục; có thể bao gồm tiếp xúc thân mật, da kề da với vùng bị nhiễm HPV. Bất cứ ai nhiễm HPV đều có thể lây truyền cho người khác mà không hề hay biết. Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như: Mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ.

Vì vậy, việc một người cảm thấy khỏe mạnh có thể chưa đủ để khẳng định họ không có nguy cơ. Một người có thể nhiễm HPV dù chỉ có một bạn tình. Triệu chứng có thể xuất hiện nhiều năm sau khi quan hệ với người nhiễm HPV. Điều này khiến việc xác định thời điểm bạn nhiễm HPV lần đầu trở nên khó khăn.

Một nghiên cứu đăng trên The Lancet Global Health năm 2023 cho thấy ước tính có gần một phần ba nam giới từ 15 tuổi trở lên trên phạm vi toàn cầu nhiễm ít nhất một týp HPV sinh dục; khoảng một phần năm nhiễm một hoặc nhiều týp HPV nguy cơ cao.

Đáng lưu ý, hiện chưa có phương pháp sàng lọc thường quy được khuyến nghị cho các bệnh ung thư do HPV gây ra ở nam giới. Những thông tin này cũng khiến anh Minh nhìn lại sự chủ quan trước đây. "Tôi từng nghĩ sống điều độ, quan hệ an toàn và chỉ có một bạn tình là có thể yên tâm. Giờ tôi hiểu mình vẫn nên chủ động tìm hiểu và hỏi nhân viên y tế, thay vì tự cho rằng bản thân mình đã ổn", anh nói.

HPV không nên là câu chuyện của riêng phái nữ, dự phòng cần sự tham gia của cả hai giới

Trong nhiều năm, phụ nữ đã được nhắc đến thường xuyên hơn trong các cuộc trao đổi về HPV, đặc biệt thông qua hoạt động sàng lọc ung thư cổ tử cung. Trong khi thực tế, nam giới và nữ giới đều có nguy cơ nhiễm HPV. Từ đó, để dự phòng HPV không còn là câu chuyện của nữ, nam giới cũng cần nhận ra vai trò của mình và chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm.

Sự chủ động có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu thông tin từ nguồn đáng tin cậy, trao đổi cởi mở về sức khỏe tình dục và tham vấn nhân viên y tế về các biện pháp dự phòng HPV phù hợp. Việc duy trì lối sống lành mạnh, thay đổi hành vi làm gia tăng nguy cơ và thực hành quan hệ tình dục an toàn cũng là những phần của cách tiếp cận toàn diện.

Chủ động tìm hiểu về HPV cũng là một trong những cách để nam giới thể hiện trách nhiệm với bản thân và người thân yêu ẢNH MINH HOẠ

Bao cao su có thể góp phần giảm nguy cơ nhiễm HPV nhưng không bảo vệ hoàn toàn vì không che phủ toàn bộ bề mặt da tại vùng sinh dục. Do đó, nam giới không nên dựa vào một biện pháp đơn lẻ để tự đánh giá rằng mình đã được bảo vệ đầy đủ. Sự chủ động của nam giới trước hết góp phần giúp bảo vệ sức khỏe của chính mình. Trong các mối quan hệ và gia đình, việc nam giới cùng tham gia cũng giúp những cuộc trò chuyện về sức khỏe phụ khoa ở sinh sản trở nên cởi mở hơn, thay vì để phụ nữ tự tìm hiểu và chịu trách nhiệm.

Khi HPV có thể ảnh hưởng đến cả hai giới, dự phòng cũng cần trở thành trách nhiệm chung. Với nam giới, bước đầu tiên là nhận ra mình không đứng ngoài nguy cơ, kể cả khi cơ thể chưa có triệu chứng hay dấu hiệu bất thường và tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng phù hợp.

* Nội dung này được phối hợp biên soạn bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD, kiểm nhận bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam và MSD tài trợ cho mục tiêu giáo dục.

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