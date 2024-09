Năm học mới: T.Ư Đoàn tặng học bổng và nhiều quà cho học sinh ở An Giang

Sáng ngày 5.9, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ngôi trường nằm ở xã An Tức thuộc vùng núi nghèo, khó khăn của H.Tri Tôn, được xây dựng và đưa vào phục vụ từ năm 2002.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng học bổng cho học sinh Trường THCS An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang nhân dịp khai giảng năm học mới ẢNH: TRẦN NGỌC

Cô Trần Thị Bích Thục, Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học mới nhà trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tỉ lệ học sinh khá giỏi về học lực đạt hơn 69%, tỉ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, tỉ lệ bỏ học giảm còn 1,99%, tuyển sinh 10 đạt gần 80%.

Bước vào năm học mới, trường có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó đội ngũ giáo viên đạt chuẩn là 100%. Có 10 lớp các khối 6,7,8,9 với hơn 350 em học sinh. Tỉ lệ học sinh người dân tộc Khmer của trường chiếm hơn 96%, đời sống của phụ huynh còn khó khăn nên việc quan tâm, chăm lo cho con em học sinh còn nhiều hạn chế.

Năm học mới, Trường THCS An Tức thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản, trong đó tiếp tục thực hiện linh hoạt việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường; hoàn thành việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 9 nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10. Thầy và trò trường cũng đặt mục tiêu phấn đấu đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục, lấy học sinh là trung tâm để nâng chất lượng giáo dục của địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 4, từ phải sang) cùng các đại biểu và học sinh tham quan Không gian Văn hóa Bác Hồ - Bác Tôn tại Trường THCS An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm đã trao 15 suất học bổng, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, 15 xe đạp mỗi xe trị giá 2 triệu đồng của T.Ư Đoàn hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn khó khăn của trường. Đồng thời, hỗ trợ trường THCS An Tức kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn T.Ư Đoàn để nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của học sinh, giáo viên. Tổng kinh phí hỗ trợ các nguồn lực của T.Ư Đoàn cho trường trị giá 110 triệu đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn tìm hiểu không gian Thư viện xanh của Trường THCS An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Dịp này, lãnh đạo tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn An Giang, Huyện đoàn Tri Tôn và UBND xã An Tức đã trao tặng cho Trường THCS An Tức công trình: "Không gian văn hóa Bác Hồ, Bác Tôn"; nâng cấp "Thư viện xanh"; xe đạp, tập sách… trị giá hơn 90 triệu đồng.

Học sinh Trường THCS An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang phấn khởi bước vào năm học mới ẢNH: TRẦN NGỌC

Năm học 2024-2025, toàn tỉnh An Giang có 710 trường học từ mẫu giáo đến cấp THPT, với hơn 402.000 học sinh. Trong buổi sáng cùng ngày các trường học trên địa bàn đã đồng loạt làm lễ khai giảng năm học mới.