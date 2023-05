Tỉnh đoàn An Giang triển khai ngày hội mua sắm không dùng tiền mặt

Ngày 26.5, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Công thương tổ chức khai mạc "Ngày hội mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt" năm 2023 với chủ đề "Thanh niên An Giang với chuyển đổi số trong giao dịch thương mại". Đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham dự.

Anh Đỗ Minh Sang, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, kêu gọi đoàn viên, thanh niên tích cực thực hiện và tuyên truyền cho người dân mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt TRẦN NGỌC

Anh Đỗ Minh Sang, Phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang, cho biết Tỉnh đoàn xác định đề án "Thanh niên An Giang tham gia chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2027" là 1 trong 7 đề án trọng điểm của nhiệm kỳ, với mục tiêu đến năm 2027, trên 60% thanh thiếu nhi toàn tỉnh được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham dự "Ngày hội mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt" năm 2023

TRẦN NGỌC

Tỉnh đoàn An Giang đề nghị các đơn vị trực thuộc thể hiện tinh thần tiên phong của mình bằng việc triển khai thực hiện các đợt thi đua cao điểm vận động người thân, bạn bè và người dân áp dụng thanh toán không tiền mặt trong các giao dịch thương mại.



Đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang diễu hành sau lễ khai mạc TRẦN NGỌC

Ngay sau lễ khai mạc, các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh An Giang đã đạp xe diễu hành quanh các tuyến đường chính ở TP.Long Xuyên để tuyên truyền cho người dân thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm.