Năm học mới, tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM thực hiện ra sao?

T UYỂN SINH LỚP 6: CÁC HÌNH THỨC XÉT TUYỂN CHÍNH

Tại TP.HCM, việc tuyển sinh lớp 6 vào các trường THCS hằng năm được các địa phương xây dựng theo 3 hình thức xét tuyển: xét tuyển phân tuyến theo bản đồ GIS; xét tuyển theo các tiêu chí riêng; xét tuyển bằng kết quả bài khảo sát đánh giá năng lực.

Trong đó, việc xét tuyển phân tuyến theo bản đồ GIS đảm bảo tất cả học sinh (HS) hoàn thành bậc tiểu học đều có chỗ học bậc THCS tại địa phương nơi cư trú, được học trường gần nhà. Đây là hình thức tuyển sinh phổ biến nhất đang được các quận, huyện thực hiện. Hai phương thức còn lại được thực hiện tại một số trường THCS có nhu cầu vượt cao gấp nhiều lần so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Mỗi quận, huyện đều có một số trường THCS thực hiện xét tuyển lớp 6 theo tiêu chí riêng với tiêu chí tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ lớp 5 môn tiếng Việt, toán hoặc xét thêm các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Chẳng hạn tại Q.1, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh thực hiện theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập. Năm học 2024 - 2025, trường duy trì hình thức xét tuyển qua điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt và toán đạt 20 điểm, cùng với chứng chỉ ngoại ngữ Flyers tối thiểu 12/15 khiên. Ngoài ra, các tiêu chí phụ khác trong ưu tiên xét tuyển gồm các chứng chỉ tin học quốc tế, giải thưởng khác về thể dục thể thao, giải toán học quốc tế…

Học sinh tham gia kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) năm 2024. Năm nay, TP.HCM cũng dự kiến sử dụng hình thức này cho 6 trường THCS ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, thông tin mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 của trường vào khoảng 250 HS. Tuy vậy, số HS đăng ký nguyện vọng vào trường thường cao gần gấp 3 lần. Trong vài năm trở lại đây, việc HS có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nộp hồ sơ tuyển sinh vào trường đang ngày càng nhiều khiến gia tăng sức cạnh tranh. Chính vì thế, khoảng 2 năm gần đây, các chứng chỉ tin học cùng các chứng chỉ, giải thưởng khác như giải thưởng về thể dục thể thao, giải toán học quốc tế trở thành tiêu chí phụ để nhà trường ưu tiên xét tuyển.

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10) thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng xét tuyển theo tiêu chí riêng. Ông Nguyễn Vi Tường Thụy, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay mỗi năm trường tuyển khoảng 150 HS lớp 6, song nhu cầu thực tế của phụ huynh muốn con học tại trường vượt gấp nhiều lần. Do vậy, hằng năm ngoài chứng chỉ ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc trong xét tuyển, nhà trường sử dụng thêm các tiêu chí ưu tiên xét tuyển khác, bao gồm: chứng chỉ tin học, HS có năng lực vượt trội về tiếng Anh, thể dục thể thao, văn nghệ, công tác Đội hoặc được khen thưởng trong các cuộc thi do Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tổ chức, phối hợp tổ chức…

Một số trường THCS "hot" khác từ nhiều năm nay cũng thực hiện xét tuyển lớp 6 theo kết quả học tập và các chứng chỉ quốc tế như: Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh),Trường THCS Nguyễn Du, Trần Văn Ơn (Q.1), Vân Đồn (Q.4), Hồng Bàng (Q.5)…

6 TRƯỜNG THCS ĐỀ XUẤT TUYỂN SINH BẰNG KHẢO SÁT

Từ năm học 2024 - 2025, TP.HCM có 6 trường THCS thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp bài khảo sát đánh giá năng lực gồm: Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Q.1); Trường THCS Trần Quốc Toản 1, Bình Thọ, Hoa Lư (TP.Thủ Đức); Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Q.7); Trường THCS Nguyễn An Khương (H.Hóc Môn). Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa do Sở GD-ĐT thực hiện, 5 trường còn lại do phòng GD-ĐT các địa phương tổ chức.

Đề cập đến phương thức tuyển sinh lớp 6, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, thông tin TP.Thủ Đức đề xuất giữ ổn định như năm trước. Trong đó, sẽ có 3 trường THCS xét tuyển HS lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực. Điều kiện dự tuyển là tất cả HS đã hoàn thành chương trình tiểu học có nguyện vọng vào học lớp 6 trên địa bàn TP.Thủ Đức, có điểm trung bình cuối năm môn toán, tiếng Việt đạt từ 9 trở lên. HS dự khảo sát vào trường nào sẽ liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tại trường đó và chỉ được đăng ký, nộp hồ sơ tại một trường THCS.

Mỗi HS chỉ được đăng ký dự khảo sát đầu vào tại một trường (không có nguyện vọng khác), kết quả điểm khảo sát của trường đó không được lấy để xét tuyển vào 2 trường còn lại. Dự kiến kỳ khảo sát sẽ được Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức tổ chức vào giữa tháng 6.2025 với thời gian 90 phút.

"Nếu xét tuyển đầu vào bằng điểm toán, tiếng Việt cũng như các chứng chỉ tiếng Anh hay kỹ năng khác sẽ rất khó đảm bảo. Còn nếu lấy theo kết quả của các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… thì áp lực dồn vào việc HS phải tham gia các kỳ thi… Vì thế, việc tổ chức khảo sát sẽ giúp trường chọn lựa được những HS thực sự xuất sắc và phù hợp", ông Nguyên cho biết.

N HIỀU ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN SINH LỚP 10

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các trường THPT báo cáo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, chỉ tiêu lớp song ngữ, lớp tiếng Anh tích hợp, các lớp chuyên của trường THPT chuyên.

Năm học 2025-2026, TP.HCM dừng việc tổ chức lớp chuyên trong 4 trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) ảnh: Đào Ngọc Thạch

Theo lộ trình, từ năm học 2025 - 2026, TP.HCM dừng việc tổ chức lớp chuyên trong 4 trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức). Các lớp chuyên chỉ được đào tạo tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trong những năm qua, trung bình mỗi năm 4 trường THPT kể trên tuyển tổng số 22 lớp 10 chuyên. Khi không còn tuyển lớp 10 chuyên, các trường sẽ tăng chỉ tiêu lớp 10 thường, nên theo hiệu trưởng các trường THCS, HS sẽ có nhiều cơ hội vào 4 trường nằm trong tốp đầu của TP.

Ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, chia sẻ mọi năm chỉ tiêu lớp 10 chuyên của trường là 5 lớp, mỗi lớp 35 HS, như vậy tổng cộng là 175 HS. Năm nay, khi không còn tuyển lớp chuyên nữa, trường có khả năng tuyển thêm 225 HS cho 5 lớp 10 thường, mỗi lớp 45 HS.

Tương tự, ông Đỗ Dương Cung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho hay cơ hội của HS khu vực TP.Thủ Đức sẽ tăng lên. Với việc không tổ chức 5 lớp 10 chuyên từ năm học 2025 - 2026, trường sẽ đề xuất tăng chỉ tiêu lớp 10 thường với 225 HS.

Ông Tô Lâm Viễn Khoa, Hiệu phó Trường THPT Gia Định, cho hay hằng năm trường này thường tuyển 210 HS cho 6 lớp chuyên nên sắp tới có khả năng tăng chỉ tiêu tối đa thành 6 lớp thường, mỗi lớp 45 HS…

Ngoài ra, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một trường THPT chuyên cho biết dự kiến đề xuất tăng chỉ tiêu lớp 10 năm 2025 khoảng 105 HS cho 3 lớp chuyên toán, hóa học và tiếng Anh Đề án 5695.