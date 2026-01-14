Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nằm lướt điện thoại: Tư thế nào gây áp lực lớn nhất lên đốt sống cổ?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/01/2026 00:08 GMT+7

Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen nằm lướt điện thoại. Mắt muốn nhìn màn hình còn cổ phải gập, xoay hoặc ưỡn ra. Do đó, một số tư thế nằm đôi khi lại khiến cổ và cột sống chịu áp lực.

Dùng điện thoại khi nằm dễ làm cổ và lưng bị kéo căng do 2 nguyên nhân chính. Đầu tiên là cổ bị giữ ở tư thế không tự nhiên trong thời gian quá lâu. Khi nằm và dùng điện thoại, đầu thường cúi về trước hoặc nghiêng sang một bên thay vì ở vị trí thẳng. Lúc này, trọng lượng của đầu tạo lực kéo xuống, buộc các cơ phía sau cổ phải căng liên tục. Cổ càng gập nhiều, lực dồn lên cột sống cổ càng lớn, khiến cơ nhanh mỏi và dễ đau nhức, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nằm lướt điện thoại: Tư thế nào gây áp lực lớn nhất lên đốt sống cổ? - Ảnh 1.

Khi nằm nghiêng xem điện thoại, mọi người nên tìm gối đủ dày kê đầu để giữ cổ tương đối thẳng, không bị gập hay kéo căng

ẢNH: AI

Ngoài ra, tư thế nằm thường làm lệch trục cổ và lưng. Nhiều người xoay cổ sang một bên, gù lưng trên hoặc nằm lệch vai khi dùng điện thoại. Khi đó, lực không còn phân bố đều mà dồn vào một số khớp và nhóm cơ nhất định. Các cơ này phải gồng lâu hơn bình thường, dễ dẫn đến đau cổ một bên, căng vai, nhức bả vai hoặc đau lưng trên.

Các tư thế phổ biến khi nằm dùng smartphone gồm:

Nằm sấp

Nằm sấp xem điện thoại, dù là chống khuỷu hay đặt điện thoại trước mặt, thường buộc cổ phải vừa ngẩng vừa xoay để nhìn màn hình. Tư thế này khiến cổ lệch trục rõ rệt. Đây thường là tư thế gây căng cổ nhiều nhất.

Nằm nghiêng

Khi nằm nghiêng, cổ thường bị nghiêng sang một bên hoặc xoay để nhìn màn hình, đặc biệt nếu điện thoại được giữ thấp ngang ngực hoặc bụng. Cột sống và thắt lưng cũng dễ bị xoắn nếu vai và hông không thẳng hàng. Hệ quả thường gặp là đau cổ hoặc căng nhức một bên vai, đôi khi kèm tê hoặc nhức cánh tay do vai bị đè lâu.

Nằm ngửa giơ điện thoại trên mặt

Nằm ngửa có ưu điểm là ít kéo căng cổ, đặc biệt khi gối không quá cao và cằm không bị gập. Tuy nhiên, nhược điểm là người dùng dễ mỏi vai, cánh tay và cổ tay do phải giữ điện thoại lâu. Nếu gối kê cao hoặc người dùng rụt cằm để nhìn rõ hơn, cổ vẫn có thể bị kéo căng.

Nửa nằm nửa ngồi

Đây có lẽ là tư thế dễ chịu nhất. Tư thế nửa nằm nửa ngồi, với thân trên được kê gối hoặc tựa đệm, cho phép đưa màn hình lên cao hơn mà không cần nghiêng cổ quá nhiều về phía trước.

Để giảm áp lực lên cổ và lưng, nguyên tắc chung là đưa màn hình lên gần tầm mắt để giảm tình trạng cúi hoặc nghiêng cổ. Khi nằm ngửa, nên kê tay bằng gối mỏng để đỡ mỏi vai.

Với tư thế nằm nghiêng, cần chọn gối đủ dày để giữ tai và vai thẳng hàng, đồng thời nâng điện thoại lên gần mặt thay vì để thấp. Quan trọng nhất, nên hạn chế nằm sấp xem điện thoại và đặt giới hạn thời gian, chẳng hạn đổi tư thế hoặc nghỉ ngắn sau mỗi 15–20 phút, theo Healthline.

