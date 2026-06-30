Nam MC dẫn chương trình kỷ niệm 50 thành phố mang tên Bác là ai?

Với Vũ Mạnh Cường, việc được dẫn dắt ở một chương trình lớn vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách Ảnh: NVCC

Theo Vũ Mạnh Cường, đến nay anh đã có hơn 20 năm gắn bó với TP.HCM. Vì vậy, khi đảm nhận vai trò dẫn dắt một chương trình quy mô lớn của thành phố, nam MC mong muốn cất lên tiếng lòng của một người con yêu nơi mình gắn bó, thay cho hàng triệu công dân đang ngày đêm góp sức xây dựng thành phố.

"Cảm giác ấy thiêng liêng đến mức mỗi lần tổng duyệt, khi tiếng nhạc vang lên, tim tôi lại dâng trào những nhịp xúc động", anh chia sẻ.

Vũ Mạnh Cường: TP.HCM là nơi nuôi dưỡng, cho tôi sự nghiệp

Thay vì chỉ là người truyền tải thông tin, Vũ Mạnh Cường muốn xuất hiện trên sân khấu với tư cách một công dân mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc, gửi gắm tiếng lòng của hàng triệu người đang sinh sống và cống hiến cho thành phố.

"Chỉ nói vinh dự hay tự hào thôi thì chưa đủ. Với tôi, cảm xúc lớn nhất là lòng biết ơn và sự xúc động nghẹn ngào. TP.HCM là nơi đã dang rộng vòng tay đón nhận, nuôi dưỡng và trao cho tôi một sự nghiệp", anh bày tỏ.

Nam MC cho biết thêm: "Chương trình kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại có tầm vóc lịch sử đặc biệt. Tôi tự hứa sẽ dùng tất cả sự chân thành và bản lĩnh của mình để làm cho sự vĩ đại ấy trở nên gần gũi, ấm áp trong lòng mỗi người dân".

Dẫn dắt các chương trình chính luận, Vũ Mạnh Cường mong muốn ngoài cung cấp thông tin còn truyền tải cảm xúc đến người nghe Ảnh: NVCC

Theo Vũ Mạnh Cường, áp lực lớn nhất khi dẫn một chương trình chính luận mang tầm vóc quốc gia nằm ở sự chuẩn xác trong từng câu chữ và sự chỉn chu, trang nghiêm trong từng khoảnh khắc. Thế nhưng, với anh, thử thách còn lớn hơn là làm sao "mềm hóa" những nội dung ấy thành một mạch cảm xúc đủ sức chạm đến người xem.

"Nếu mình chỉ đọc đúng, đọc hay bằng kỹ thuật thì khán giả sẽ chỉ nghe bằng tai. Tôi muốn họ lắng nghe bằng cả tâm hồn", anh bày tỏ.

Để làm được điều đó, Vũ Mạnh Cường chọn bắt đầu từ sự thấu cảm. Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu bối cảnh lịch sử, trò chuyện với các nhân chứng và những người đi trước để hiểu được "cái hồn" của từng sự kiện.

Nam MC tin rằng, khi bản thân thực sự thấu cảm, lối dẫn sẽ tự nhiên trở nên mộc mạc, chân thành và giàu chiều sâu nhân văn. "Khi mình đã thấu cảm sâu sắc, lối dẫn tự nhiên sẽ mang sự mộc mạc, chân thành và chiều sâu nhân văn", anh nói.

Vũ Mạnh Cường và MC Phí Linh tại concert Thanh xuân Ảnh: NVCC

Trước đó, Vũ Mạnh Cường từng dẫn dắt nhiều chương trình gắn với các cột mốc quan trọng của TP.HCM. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ tham gia đoàn diễu hành trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.

"Nhưng nếu nói về trải nghiệm lay động nhất, đó chính là những ánh mắt và những giọt nước mắt của khán giả. Khoảnh khắc hàng vạn con người cùng chung một niềm tự hào dân tộc là phần thưởng mà không ánh hào quang nào có thể thay thế. Điều đó nhắc tôi rằng mình đang làm một công việc có giá trị kết nối các thế hệ", anh chia sẻ.

Vài ngày trước, Vũ Mạnh Cường cũng gây chú ý khi cùng Phí Linh dẫn dắt concert Thanh xuân. Dù bị sốt cao, đau rát cổ họng, anh vẫn nỗ lực hoàn thành vai trò kết nối giữa các nghệ sĩ và hơn 20.000 khán giả.

Ngoài ra, nam MC còn nhiều lần được tin tưởng giao dẫn dắt các chương trình và lễ hội quy mô lớn như Lễ hội Yên Tử, Lễ hội Làng Sen, Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi, Khai hội Văn hóa dân tộc Chăm...