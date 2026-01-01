Năm mới 2026: Gen Z định nghĩa thành công theo cách rất khác...

Từ vai diễn đầu tay đến dấu mốc trưởng thành

Gen z tụi mình, thành công không chỉ nằm ở ánh đèn sân khấu mà còn là cảm giác được sống trọn vẹn với từng vai diễn. Thành công của mình năm rồi là được đảm nhận một vai diễn dài hơi đầu tiên trên màn ảnh rộng, được khán giả và các anh chị trong nghề đón nhận.

Đoàn Minh Anh ẢNH: NVCC

Mình phải đối diện với áp lực thời gian và những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc cao độ. Có lúc mệt mỏi, có lúc tự nghi ngờ bản thân, mình chọn cách đi tiếp bằng sự kiên nhẫn. Sự động viên của đạo diễn, đồng nghiệp cùng tinh thần cầu tiến giúp mình dần học được cách bình tĩnh, vững vàng hơn trước thử thách.

Mình tiếp tục được tin tưởng giao vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh chiếu tết Nhà ba tôi một phòng, nơi mình hóa thân thành cô con gái gen Z cá tính, giàu năng lượng của nghệ sĩ Trường Giang. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra kỳ vọng về một gương mặt nữ trẻ tiềm năng của điện ảnh Việt. Năm mới, mình mong mọi người luôn đủ dũng cảm theo đuổi ước mơ, bởi chỉ cần không bỏ cuộc, con đường phía trước rồi cũng sẽ mở ra.

Đoàn Minh Anh, diễn viên, Á khôi 1 Đại sứ Áo dài VN 2019

Gen z vững vàng sau ánh hào quang

Với mình, sau khi đăng quang Miss Teen International 2022, tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành quán quân gương mặt truyền hình - The TVFACE 2025 là hành trình vừa rực rỡ vừa nhiều thử thách. Theo thành công không chỉ dừng lại ở danh hiệu mà còn là quá trình hiểu rõ bản thân muốn gì và cần làm gì để đi đường dài với nghề nói.

Ngô Ngọc Gia Hân ẢNH: NVCC

Mình yêu thích dẫn chương trình. Chiến thắng tại cuộc thi gương mặt truyền hình mở ra cho mình nhiều cơ hội lớn như: dẫn dắt thảm đỏ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia Miss World Vietnam, dẫn dắt sự kiện kinh tế của Sở Công thương TP.HCM, và đặc biệt là sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch của Cục Du lịch quốc gia tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, phía sau những sân khấu lung linh là quá trình khổ luyện nghiêm túc, từ giọng nói, phát âm đến khả năng kiểm soát cảm xúc. Có những giai đoạn mình chông chênh, tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng. Áp lực sau đăng quang đôi khi khiến mình cảm giác như đang bước đi trên một sợi dây mỏng, phải cân bằng giữa kỳ vọng, trách nhiệm và khát vọng cá nhân.

Mình chọn cách đối diện, kiên nhẫn hoàn thiện bản thân từng ngày. Mình cho rằng mỗi lời góp ý, mỗi lần vấp ngã đều là một viên gạch xây nên sự trưởng thành.

Ngô Ngọc Gia Hân, ngụ TP.HCM, Quán quân Gương mặt truyền hình 2025

Trưởng thành từ trách nhiệm

Mình cho rằng thành công không còn nằm ở sự giàu có hay danh tiếng, mà ở khả năng làm chủ bản thân và học cách sống cân bằng.

Lê Kim Hưng ẢNH: NVCC

Năm đầu tiếp nhận chưởng môn môn phái Thanh Long Võ Đạo và huấn luyện viên võ cổ truyền là quãng thời gian đầy bỡ ngỡ của mình. Mình thấy được rằng những gì trước đây mà cha của mình - đại võ sư Lê Kim Hòa - đưa môn phái phát triển như bây giờ là quá vĩ đại. Bản thân mình nhìn nhận còn nhiều thiếu sót như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, quản lý… Nhưng chính sự đồng hành, động viên của anh em trong môn phái đã giúp mình từng bước vượt qua sự nhút nhát, thiếu tự tin để trưởng thành hơn trong vai trò mới.

Mình chủ động thích nghi với thời đại mới, sẵn sàng học hỏi những điều chưa từng quen thuộc, kể cả trong bối cảnh công nghệ và AI phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh niềm đam mê võ thuật, mình còn tự mở thêm một studio chụp ảnh, hướng đến sự độc lập để chăm lo cho gia đình. Với mình giữ được sức khỏe thể chất, tinh thần và những mối quan hệ chân thành mới là nền tảng bền vững nhất cho sự thành công.

Lê Kim Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM, Chưởng môn Môn phái Thanh Long Võ Đạo, huấn luyện viên võ cổ truyền