Nam nghệ sĩ đu dây chơi violin gây sốt, kể áp lực sau màn trình diễn

Sau nhiều năm được khán giả biết đến với vai trò nghệ sĩ violin, Hoàng Rob quyết định mang đến hình ảnh khác tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ở công diễn đầu tiên với tiết mục Hoa đào, anh không chỉ chơi violin mà còn hát, kết hợp chuyển động sân khấu trong một màn trình diễn được chuẩn bị suốt thời gian dài.

Theo chia sẻ từ ê kíp, điều khiến Hoàng Rob áp lực nhất không phải là phần biểu diễn violin vốn đã gắn bó với anh hơn một thập niên, mà là những kỹ năng hoàn toàn mới. Nam nghệ sĩ dành nhiều giờ luyện thanh, học cách lấy hơi, phát âm, xử lý ca từ, đồng thời tập nhảy, tập đu dây, đọc rap để kết hợp với phần trình diễn trên sân khấu.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob thử sức với nhiều vai trò mới trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Ảnh: NVCC

Câu chuyện phía sau màn trình diễn gây sốt

Chia sẻ với Thanh Niên, Hoàng Rob cho biết chính môi trường làm việc cùng nhiều nghệ sĩ tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã mang đến cho anh góc nhìn mới về âm nhạc. "Mỗi 'anh tài' đều là một 'master' trong lĩnh vực của mình, có cách tư duy, sáng tạo và kể câu chuyện rất riêng theo thế mạnh của họ. Khi làm việc cùng các 'anh tài', tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng âm nhạc không chỉ là những giai điệu hay kỹ thuật biểu diễn, mà còn là nơi những cá tính, trải nghiệm và thế giới quan khác nhau có thể gặp gỡ và tạo nên những điều đặc biệt", anh bày tỏ.

Theo Hoàng Rob, trước đây anh chủ yếu tập trung vào phần chuyên môn của mình. Tuy nhiên, chương trình buộc anh phải thay đổi khi cùng các thành viên xây dựng một sân khấu tập thể, nơi mỗi người đều mang đến màu sắc và bản sắc riêng.

Nam nghệ sĩ cho biết trải nghiệm này giúp anh mở rộng tư duy sáng tạo, học cách kết nối nhiều ý tưởng thành một câu chuyện chung, đồng thời mạnh dạn thử sức ở những vai trò chưa từng làm. "Điều đó giúp tôi mở rộng góc nhìn sáng tạo, học cách kết nối nhiều ý tưởng khác nhau thành một câu chuyện chung và dám thử những điều mình chưa từng làm trên sân khấu như chơi đàn keytar, hát, viết rap, rap hay xây dựng concept cho một màn trình diễn của nhóm. Tôi học được rất nhiều mỗi ngày, trên hành trình này", Hoàng Rob chia sẻ.

Sau hơn 10 năm gắn bó với violin, Hoàng Rob chọn bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc để thử nghiệm những cách kể chuyện mới Ảnh: NVCC

Không chỉ đánh dấu những thử nghiệm mới trên sân khấu, Hoa đào còn là dự án được Hoàng Rob ấp ủ gần một thập niên. Thay vì lựa chọn một ca khúc quen thuộc để tạo lợi thế, anh quyết định mang đến tác phẩm do chính mình phát triển ý tưởng, kết hợp violin, giọng hát, đồng dao, nhạc cụ dân tộc và ngôn ngữ trình diễn trong một tổng thể thống nhất. "Khi thấy khán giả dành thời gian lắng nghe, chia sẻ cảm nhận, nhắc đến những chi tiết trong tác phẩm hay dành thời gian thực hiện những bản cover, vẽ tranh lấy cảm hứng từ Hoa đào, tôi cảm thấy rất vui và xúc động", anh cho biết.

Sau khi tiết mục lên sóng, Hoàng Rob cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của mình, mà là họ hiểu hơn về những điều anh luôn theo đuổi trong nghệ thuật.

"Cây violin vẫn là một phần rất quan trọng của tôi, nhưng bên cạnh đó, tôi luôn mong có thể kể những câu chuyện, truyền tải những cảm xúc và những giá trị nghệ thuật mà mình yêu quý, đặc biệt là nét đẹp của văn hóa dân gian Việt Nam thông qua nhiều hình thức khác nhau", nam nghệ sĩ nói.

Hoàng Rob chia sẻ niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm nghệ thuật là khi tác phẩm tìm được sự đồng cảm từ khán giả. "Với tôi, điều đó cho thấy câu chuyện mình muốn kể đã tìm được sự đồng cảm và kết nối với người nghe, và đó là một niềm hạnh phúc rất lớn của người làm nghệ thuật", anh trải lòng.