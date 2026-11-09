Nam nghệ sĩ từng làm thợ sửa xe, tiết lộ mối ơn với Lê Vũ Cầu

Nhìn lại cơ duyên đến với nghệ thuật, Sơn Hải cho biết đó hoàn toàn là một sự lựa chọn đầy quyết tâm. Năm lớp 12, vì là con liệt sĩ nên ông được cấp một suất học ngành Hàng hải ở miền Bắc. Trái với kỳ vọng của gia đình, nam diễn viên nhất quyết từ chối để theo đuổi đam mê diễn xuất. Lời thách thức của mẹ: "Muốn học nghệ thuật thì con phải tự lo" không làm chàng trai trẻ khi ấy bị nản bước.

Sơn Hải mất 8 năm để gia đình công nhận, từng làm bảo vệ, bán cà phê giữ nghề Ảnh: NSX

Sơn Hải một mình xách thùng đồ nghề vào miền Nam, trải qua nhiều công việc như làm bảo vệ, sửa xe, phục vụ quán cà phê… đồng thời ôn thi vào trường sân khấu. Phải mất đến 8 năm, gia đình mới chấp nhận con đường ông đã chọn.

Dấu ấn từ những vai diễn 'rất đời'

Sau khi ra trường, Sơn Hải cũng chật vật tìm kiếm cơ hội như bao diễn viên trẻ khác. Nhờ sự giới thiệu của cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, ông được gia nhập nhóm hài Phú Quý. Từ những vai diễn nhỏ lẻ ban đầu, vốn sống phong phú tích lũy được từ những ngày bươn chải đã trở thành chất liệu quý giá giúp nam nghệ sĩ hóa thân ngọt ngào vào các nhân vật.

Khán giả nhận xét nét diễn của Sơn Hải rất "đời". Lý giải về điều này, ông khiêm tốn: "Chắc có lẽ do trải nghiệm cuộc sống nhiều. Khi gặp những dạng vai đó, mình đã có vốn sống rồi thì cứ thế mà làm thôi, không cần kỹ thuật diễn nhiều".

Nam nghệ sĩ lấy ví dụ về vai ông Nhân bán hủ tiếu trong sitcom Hẻm không tình yêu – một nhân vật hiền lành, tốt tính, rất gần gũi với bản chất của anh ngoài đời nên vào vai dễ dàng và tự nhiên.

Phía sau những vai diễn duyên dáng, Sơn Hải có cuộc sống bình dị ở hiện tại Ảnh: NSX

Dù sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng, Sơn Hải vẫn giữ trong lòng một sự day dứt đặc biệt với vai diễn trong bộ phim Hai người cha đóng cùng Huỳnh Đông. Mỗi ngày quay, ông phải có mặt từ 6 giờ sáng để hóa trang suốt hơn 3 tiếng rưỡi, đắp và sấy lớp sẹo non giả trên nửa khuôn mặt.

Nhân vật này vốn có số phận và chiều sâu tâm lý phức tạp, nhưng theo Sơn Hải, do kịch bản rẽ hướng sang các tuyến nhân vật khác nên chưa được khai thác triệt để. "Cũng hơi uổng, hơi tiếc. Giống như mình nghĩ là cái duyên nó chưa đến với mình", nam diễn viên ngậm ngùi.

Sơn Hải phía sau ánh đèn sân khấu

Ít ai biết, đằng sau nét diễn hài hước, linh hoạt trên màn ảnh, Sơn Hải lại tự nhận mình là người sống hướng nội, thích sự tĩnh lặng. Sau những đêm diễn, ông hiếm khi tụ tập bạn bè mà chọn cách về nhà, một mình uống cà phê, nghe nhạc và chiêm nghiệm cuộc sống.

Với những vai diễn nặng tâm lý, Sơn Hải thừa nhận thời gian đầu thường bị ảnh hưởng và giữ cảm giác "lâng lâng" sau khi rời set quay, nhưng nhờ sống chậm và tĩnh lặng nên dần học được cách thoát vai dễ dàng hơn.

Nghệ sĩ Sơn Hải là khách mời trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 11.11 trên THVL1 Ảnh: NSX

Trên con đường làm nghề, giống như bao diễn viên khác, Sơn Hải không tránh khỏi những lần bị nhà sản xuất "xù" vai phút chót do vấn đề kinh phí hoặc thay đổi lựa chọn. Nếu khi còn trẻ, điều đó từng khiến ông tổn thương, thì hiện tại nam nghệ sĩ xem đó là chuyện bình thường của nghề và chọn cách tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Khó khăn là thế, trắc trở là thế, nhưng Sơn Hải khẳng định chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Thậm chí, khi bà xã từng khuyên tìm một công việc ổn định, ông kiên quyết từ chối. Thay vào đó, ông chấp nhận đi bán cà phê dạo, làm bảo vệ – những công việc tự do thời gian để hễ "nghề gọi" là có thể xách balo đi diễn ngay.

“Cái đầu tiên của nghề là phải có cái duyên. Sau đó là sự học tập, nghiên cứu. Đừng bao giờ bằng lòng với cái vai diễn qua rồi của mình. Vai diễn nào mình cũng phải có sự trăn trở nhất định để hy vọng những vai sau sẽ tốt hơn", ông nói.