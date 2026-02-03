Nam nhạc sĩ sống bình yên tuổi U.40, thừa nhận ít bạn trong showbiz

Hamlet Trương đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong chương trình Tỏa sáng sao đôi, cùng ca sĩ Đoan Trang và Nguyễn Hải Yến. Nam nhạc sĩ không ngại thừa nhận bản thân chấm điểm rất khó, nhưng với những tiết mục chạm đúng “tần số”, anh sẵn sàng cho điểm cao. Với Hamlet Trương, việc chấm điểm không phải là sự áp đặt cứng nhắc, mà phụ thuộc vào việc người nghệ sĩ trên sân khấu có kể được câu chuyện của mình một cách chân thành hay không.

Hamlet Trương ngồi ghế nóng Tỏa sáng sao đôi, lên sóng ngày 4.2 trên THVL1 Ảnh: NVCC

Nhắc đến Hamlet Trương, khán giả nhận ra một màu sắc riêng, xuyên suốt trong âm nhạc lẫn văn chương của anh chính là sự sâu lắng, phảng phất nét cô đơn. Đối với anh, nếu không có cô đơn, người nghệ sĩ sẽ không có đủ không gian cho chính mình. Anh chiêm nghiệm: “Cô đơn là quê hương của sáng tạo. Bởi nếu vướng bận nhiều điều thì sẽ khó có được một tác phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, với tôi, cô đơn là một chất liệu cực kỳ cần thiết cho một người nghệ sĩ đang trên đà sáng tạo”.

Trong suốt chặng đường nghệ thuật, anh luôn giữ cho mình châm ngôn sống “những gì từ trái tim sẽ chạm tới trái tim”. Bên cạnh đó, Hamlet Trương còn tiết lộ câu nói mà anh nhớ mãi của người sếp cũ mà anh luôn trân trọng - nhạc sĩ Quang Huy, rằng hãy để cho bài hát tìm đến tâm hồn mà nó thích, bài hát sẽ tự có đời sống riêng.

Cuộc sống kín tiếng của Hamlet Trương

Sau loạt giải thưởng, định nghĩa thành công ở thời điểm hiện tại của Hamlet Trương đơn giản là sự bằng lòng. Nam nhạc sĩ tâm sự: “Tôi hạnh phúc với những điều mà tôi đang có, chỗ tôi đang đứng, công việc tôi đang làm, những người tôi đang yêu quý, gia đình tôi đang ở bên, những chú mèo mà tôi đang chăm sóc. Khi bản thân cảm thấy bằng lòng thì bằng lòng hơn rất nhiều bằng cấp khác”.

Hamlet Trương thừa nhận không có nhiều bạn trong nghề Ảnh: NSX

Hamlet Trương cho biết thêm anh không có nhiều bạn trong nghề. Do ít tham gia các buổi hội họp, phần lớn các mối quan hệ của anh chỉ gắn với công việc. Ngay cả những người thực sự thân thiết cũng không phải là kiểu lúc nào cũng gọi điện hay trò chuyện thường xuyên. Với anh, sự thân thiết không nằm ở tần suất liên lạc, mà ở sự thấu hiểu ngầm và tôn trọng không gian của nhau. Điều đó đến từ tính cách cá nhân nhiều hơn là do môi trường showbiz.

Cũng theo Hamlet Trương, nếu có cơ hội gặp lại bản thân của 10 năm trước, điều anh muốn nhắn nhủ nhất là hãy trân trọng những gì mình đang có. Trong những năm tháng trẻ trung, mải mê chạy theo tiền bạc, danh vọng, anh đã đánh mất không ít điều quý giá, đặc biệt là những tình cảm chân thành. Đến khi nhìn lại, anh nhận ra có những chân tình đã mất là vĩnh viễn không thể tìm lại.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, điều khiến Hamlet Trương tự hào nhất không phải là giải thưởng mà là việc anh được làm công việc mình yêu thích và sống được bằng chính nghề đó. Với anh, mỗi ngày sáng tác, biểu diễn hay viết lách đều là niềm vui. Đó là hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ. Song điều khiến anh nuối tiếc chính là có những giai đoạn anh chưa tập trung hoàn toàn cho công việc, bị sao lãng bởi nhiều yếu tố khác. Vì vậy, ở hiện tại và tương lai, Hamlet Trương mong muốn có những khoảng thời gian thật sự ý nghĩa để dồn trọn vẹn tâm sức cho nghệ thuật.