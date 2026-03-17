Nam nhạc sĩ từng là thầy giáo, rẽ hướng sáng tác hơn 300 ca khúc là ai?

Hamlet Trương chia sẻ anh đã xác định theo đuổi âm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, vì sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nên con đường đến với sân khấu của nam nhạc sĩ không hề dễ dàng.

Nam nhạc sĩ cho biết trước khi thật sự bước vào con đường âm nhạc, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. “Tôi từng làm ở một vài tòa soạn báo, sau đó vào công ty giải trí rồi lại rời đi, làm biên tập chương trình, phát triển nội dung. Có giai đoạn tôi còn làm host cho một số chương trình, rồi đi dạy ở một vài trường”, anh kể lại.

Gần đây, Hamlet Trương gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1. Tại đây, anh bật mí những kỷ niệm về bài hát đầu tiên và giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Hamlet Trương

Dù trải qua nhiều công việc khác nhau, Hamlet Trương cho biết anh luôn cảm thấy mình đang bị cuốn đi khỏi giấc mơ ban đầu. Chính vì vậy, sau một thời gian, anh quyết định từ chối những lời mời công việc khác để quay trở lại với đam mê âm nhạc. Theo anh, dù con đường có vòng vèo nhưng mỗi trải nghiệm đều mang lại những bài học quý giá.

Hamlet Trương cho biết anh không dám nhận mình đã thành công, mà chỉ xem việc được sống với đam mê là điều may mắn. Nam nhạc sĩ tiết lộ bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đến từ việc lấn sân sang văn học. Sau khi trở thành tác giả của những cuốn sách bán chạy, anh bắt đầu đưa yếu tố văn học vào âm nhạc của mình. Chính điều này giúp các ca khúc của Hamlet Trương đến gần hơn với khán giả trẻ.

Một trong những ca khúc gắn liền với dấu ấn đó chính là Thương nhau để đó. Bài hát gắn với một tác phẩm văn học từng bán hơn 200.000 bản và trở thành hiện tượng trong giới xuất bản thời điểm đó. Nhờ hiệu ứng từ sách, âm nhạc của Hamlet Trương cũng được nhiều khán giả biết đến hơn.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Hamlet Trương cho biết anh thường xem mình như một “ăng-ten” thu nhận những tín hiệu từ cuộc sống xung quanh. Theo anh, cảm hứng có thể đến từ nhiều điều rất đời thường như câu chuyện của bạn bè, một bộ phim, một bài hát hay hoặc những câu chuyện mà anh vô tình nghe được trong cuộc sống. Dù đã sáng tác hơn 300 ca khúc, nhưng Hamlet Trương cho biết chỉ có rất ít bài hát được viết từ chính câu chuyện cá nhân.

Khi được hỏi nếu có thể quay ngược thời gian để nhắn nhủ với bản thân lúc mới bắt đầu sự nghiệp, Hamlet Trương cho biết anh sẽ nhắc mình phải trân trọng thời gian hơn. Nam nghệ sĩ chia sẻ có những người rất quan trọng trong cuộc đời nhưng vì quá bận rộn với công việc nên anh đã không có đủ thời gian dành cho họ. Đó cũng là điều khiến anh tiếc nuối khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Hiện tại, Hamlet Trương cho biết phương châm sống của anh là không lo lắng quá nhiều về tương lai. Khi từng phải gánh vác nhiều công việc cùng lúc, anh nhận ra điều đó dễ khiến mình kiệt sức và mất đi năng lượng sáng tạo. Hamlet Trương cũng tiết lộ nhiều điều thú vị về bản thân như việc anh không giỏi chơi nhạc cụ dù là nhạc sĩ.

