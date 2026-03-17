Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nam nhạc sĩ từng là thầy giáo, rẽ hướng sáng tác hơn 300 ca khúc là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
17/03/2026 19:41 GMT+7

Để theo đuổi và phát triển sự nghiệp âm nhạc như hiện tại, Hamlet Trương từng trải qua nhiều công việc khác nhau như làm thầy giáo, biên tập chương trình...

Hamlet Trương chia sẻ anh đã xác định theo đuổi âm nhạc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, vì sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nên con đường đến với sân khấu của nam nhạc sĩ không hề dễ dàng.

Nam nhạc sĩ cho biết trước khi thật sự bước vào con đường âm nhạc, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. “Tôi từng làm ở một vài tòa soạn báo, sau đó vào công ty giải trí rồi lại rời đi, làm biên tập chương trình, phát triển nội dung. Có giai đoạn tôi còn làm host cho một số chương trình, rồi đi dạy ở một vài trường”, anh kể lại.

- Ảnh 1.

Gần đây, Hamlet Trương gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1. Tại đây, anh bật mí những kỷ niệm về bài hát đầu tiên và giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp

Ảnh: FBNV

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Hamlet Trương

Dù trải qua nhiều công việc khác nhau, Hamlet Trương cho biết anh luôn cảm thấy mình đang bị cuốn đi khỏi giấc mơ ban đầu. Chính vì vậy, sau một thời gian, anh quyết định từ chối những lời mời công việc khác để quay trở lại với đam mê âm nhạc. Theo anh, dù con đường có vòng vèo nhưng mỗi trải nghiệm đều mang lại những bài học quý giá.

Hamlet Trương cho biết anh không dám nhận mình đã thành công, mà chỉ xem việc được sống với đam mê là điều may mắn. Nam nhạc sĩ tiết lộ bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đến từ việc lấn sân sang văn học. Sau khi trở thành tác giả của những cuốn sách bán chạy, anh bắt đầu đưa yếu tố văn học vào âm nhạc của mình. Chính điều này giúp các ca khúc của Hamlet Trương đến gần hơn với khán giả trẻ.

Một trong những ca khúc gắn liền với dấu ấn đó chính là Thương nhau để đó. Bài hát gắn với một tác phẩm văn học từng bán hơn 200.000 bản và trở thành hiện tượng trong giới xuất bản thời điểm đó. Nhờ hiệu ứng từ sách, âm nhạc của Hamlet Trương cũng được nhiều khán giả biết đến hơn.

- Ảnh 2.

Hamlet Trương cho biết phương châm sống của anh là không lo lắng quá nhiều về tương lai

Ảnh: FBNV

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Hamlet Trương cho biết anh thường xem mình như một “ăng-ten” thu nhận những tín hiệu từ cuộc sống xung quanh. Theo anh, cảm hứng có thể đến từ nhiều điều rất đời thường như câu chuyện của bạn bè, một bộ phim, một bài hát hay hoặc những câu chuyện mà anh vô tình nghe được trong cuộc sống. Dù đã sáng tác hơn 300 ca khúc, nhưng Hamlet Trương cho biết chỉ có rất ít bài hát được viết từ chính câu chuyện cá nhân.

Khi được hỏi nếu có thể quay ngược thời gian để nhắn nhủ với bản thân lúc mới bắt đầu sự nghiệp, Hamlet Trương cho biết anh sẽ nhắc mình phải trân trọng thời gian hơn. Nam nghệ sĩ chia sẻ có những người rất quan trọng trong cuộc đời nhưng vì quá bận rộn với công việc nên anh đã không có đủ thời gian dành cho họ. Đó cũng là điều khiến anh tiếc nuối khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Hiện tại, Hamlet Trương cho biết phương châm sống của anh là không lo lắng quá nhiều về tương lai. Khi từng phải gánh vác nhiều công việc cùng lúc, anh nhận ra điều đó dễ khiến mình kiệt sức và mất đi năng lượng sáng tạo. Hamlet Trương cũng tiết lộ nhiều điều thú vị về bản thân như việc anh không giỏi chơi nhạc cụ dù là nhạc sĩ. 

Hamlet Trương nhạc sĩ Hamlet Trương Chuyện tối cùng sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận