Nam Phi: Nguy cơ nhập viện do nhiễm Omicron thấp hơn 80% so với Delta

Hai nghiên cứu từ 2 châu lục khác nhau đã có câu trả lời cho mức độ nguy hiểm mà Omicron gây ra.

Nghiên cứu thứ nhất, do các nhà khoa học từ Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm Nam Phi (NICD), Đại học Witwatersrand và Đại học KwaZulu-Natal (Nam Phi) phối hợp thực hiện, được đăng trên trang chờ duyệt, đã so sánh dữ liệu về nhiễm Omicron trong tháng 10 và 11 với dữ liệu về nhiễm Delta giữa tháng 4 và 11 ở Nam Phi.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 4 nguồn: Dữ liệu về Covid-19 của NICD, các phòng xét nghiệm công, một phòng xét nghiệm tư nhân lớn và dữ liệu bộ gien của các mẫu bệnh phẩm được gửi đến NICD từ các phòng xét nghiệm trên toàn quốc.

Kết quả đã cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn khoảng 80% so với Delta, và đối với những người nhập viện, nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do Omicron thấp hơn khoảng 30% so với Delta, theo Daily Mail.

Nhưng Giáo sư Paul Hunter, từ Đại học East Anglia (Anh), cho biết điểm yếu của nghiên cứu này là so sánh dữ liệu Omicron thời gian gần đây với dữ liệu Delta thời kỳ trước đây.





Vì vậy, mặc dù số ca nhập viện vì Omicron ít hơn so với Delta, không thể biết được điều này là do độc lực của Omicron thấp hơn hay do khả năng miễn dịch của cộng đồng cao hơn vào tháng 11 so với trước đây, ông Paul Hunter nói.

Nghiên cứu của Anh nói gì?

Nghiên cứu thứ hai, do Đại học Hoàng gia London (Anh) được công bố hôm 22.12, cũng đã phát hiện, nguy cơ phải nằm viện do Omicron thấp hơn từ 40 - 45% so với Delta, theo Daily Mail.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nói chung tỷ lệ nhập viện do Omicron thấp hơn so với Delta, tính trung bình trên tất cả các trường hợp, trong thời gian nghiên cứu từ 1.12 đến 14.12.

Các nhà nghiên cứu cho biết người đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin Covid-19 vẫn được bảo vệ khỏi bệnh nặng trước biến thể Omicron, theo Daily Mail.