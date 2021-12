F0 tiêm vắc xin sẽ có khả năng 'siêu miễn dịch' chống lại Omicron

Và những người từng nhiễm Covid-19 vẫn có khả năng tái nhiễm Omicron. Nhưng nếu họ được tiêm vắc xin thì sẽ có siêu miễn dịch chống lại Omicron, theo Daily Mail.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y Innsbruck (Áo) đã tiến hành một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, đo mức kháng thể chống lại Omicron trong 7 trường hợp sau:

F0 được tiêm chủng đầy đủ

Người đã tiêm chủng đầy đủ rồi nhiễm Covid-19

Người tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 Pfizer

Người tiêm 2 mũi Pfizer

Người tiêm 2 mũi Moderna

Người tiêm 2 mũi AstraZeneca

F0 chưa tiêm chủng

Kết quả thu được như sau:

Có 4 trường hợp tạo ra đủ mức kháng thể chống lai Omicron, đó là:

Thứ nhất là F0 đã tiêm chủng đầy đủ, với mức kháng thể chống Omicron đạt được cao nhất.





Thứ hai là người đã tiêm chủng đầy đủ rồi nhiễm Covid-19, theo Daily Mail.

Thứ ba là người tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 Pfizer

Thứ tư là người tiêm 2 mũi Pfizer

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy khả năng miễn dịch chống lại Omicron là thấp hơn so với biến thể Delta.

Và 3 trường hợp có mức kháng thể tạo ra dưới ngưỡng chống lại Omicron, đó là:

Người đã tiêm 2 mũi Moderna: Chỉ 1/10 người tạo ra đủ lượng kháng thể chống lại Omicron; Người đã tiêm 2 mũi AstraZeneca; F0 chưa tiêm chủng: Chỉ 1/7 người có khả năng ức chế Omicron.

Nguyên nhân cơ bản có thể là do các kháng thể không nhận ra Omicron là mối đe dọa do bản chất đột biến của nó so với biến thể Delta.

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng, người từng nhiễm Covid-19 vẫn có khả năng chống lại bệnh nghiêm trọng, nhưng khả năng miễn dịch sẽ suy yếu đáng kể sau 6 tháng.

Giáo sư Lawrence Young, nhà vi sinh vật học từ Đại học Warwick (Anh), cho biết nghiên cứu đã bổ sung bằng chứng chứng minh khả năng né tránh miễn dịch của Omicron.

Ông nói, nghiên cứu này đã xác nhận dữ liệu từ các nghiên cứu trước đó và nhấn mạnh hơn nữa các đặc tính né tránh miễn dịch của biến thể Omicron.

Ông nói thêm rằng nghiên cứu một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của mũi vắc xin thứ 3 và cho thấy người nhiễm Covid-19 muốn có khả năng siêu miễn dịch chống lại Omicron cần phải được tiêm chủng, theo Daily Mail.