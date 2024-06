Nam sinh ĐHQG TP.HCM mất tích: Gia đình bỏ ra 150 triệu đồng chuộc con trai về Việt Nam

Liên quan bài viết "Nam sinh ĐHQG TP.HCM mất tích, bố đi khắp nơi cầu cứu" đăng trên Báo Thanh Niên (ngày 7.4), ngày 21.6, ông N.A.T (ba ruột của sinh viên mất tích) xác nhận đã tìm, đưa được con trai là anh N.L.A.N (20 tuổi, quê Thanh Hóa, sinh viên năm 2 của Trường đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM) về nhà an toàn sau hơn 2 tháng mất tích.

Ký túc xá nơi nam sinh N. sinh sống TRẦN DUY KHÁNH

Theo ông T., suốt thời gian qua, anh N. bị nhóm buôn người gạ gẫm, lừa đảo đưa đi làm việc ở biên giới Campuchia với Thái Lan, sau đó đưa qua Thái Lan làm việc tại xưởng gỗ. Thời gian gần đây, nhóm người quản lý cho phép anh N. sử dụng điện thoại để liên lạc về gia đình đòi tiền chuộc. Anh N. đã liên lạc với ông T. nhờ bỏ ra 250 triệu đồng chuộc về Việt Nam.

Sau khi thương lượng giảm số tiền chuộc, gia đình ông T. đã chuyển 150 triệu đồng chuộc con trai về Việt Nam.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.4, bố mẹ anh N. ở quê nhiều lần gọi điện cho anh này nhưng bất thành. Các bạn ở cùng phòng với anh N. tại ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM (P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương) cũng không liên lạc được với sinh viên này, không thấy anh N. ở phòng và cũng không biết nam sinh đã đi đâu...

Ngày 3.4, ông T. gác lại công việc ở quê, tức tốc đi máy bay vào TP.HCM và Bình Dương để tìm con. Thông tin con trai mất tích được ông T. trình báo đến Công an P.Đông Hòa và các đội nghiệp vụ Công an TP.Dĩ An (Bình Dương), đồng thời báo tin đến Trường đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM và lãnh đạo ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM.



Tại căn phòng ký túc xá nơi anh N. sinh sống, mọi người không phát hiện sự xáo trộn; đồ đạc, ví, giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên... vẫn ở trong phòng. Tuy nhiên, anh N. đã đăng xuất tất cả các tài khoản Zalo, Facebook, game... khỏi máy tính cá nhân. Gia đình đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh N., kết quả không phát hiện nam sinh rút tiền kể từ khi mất liên lạc.

Suốt nhiều ngày tiếp theo, gia đình, bạn bè tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh N. nhưng bất thành. Lần gần nhất là ngày 4.4, mọi người thấy tài khoản cá nhân Facebook và Zalo của anh N. có hoạt động ít phút, họ liên lạc nhưng không ai nghe máy và sau đó thì các tài khoản này ngừng hoạt động.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.