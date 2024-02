Nam sinh đại học ở TP.HCM tử vong trong sân trường

Đến chiều 27.2, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ một nam sinh tử vong trong sân khuôn viên Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh tử vong trong khuôn viên Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM TRẦN DUY KHÁNH

Nguồn tin cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Minh T. (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ Bình Phước, sinh viên năm 4 Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, một số sinh viên tan giờ học ra về thì phát hiện anh T. nằm bất động dưới sân trường nên báo cho bảo vệ trường học. Lực lượng y tế có mặt xác định nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An phối hợp Công an tỉnh Bình Dương và lãnh đạo nhà trường, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai với những người liên quan.

Đến hơn 16 giờ 30 cùng ngày, nhiều công an, lực lượng dân quân, pháp y có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ nam sinh tử vong bất thường.