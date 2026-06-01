Nam sinh gãy chân được công an và thầy cô 'hộ tống' vào phòng thi lớp 10
Video Giáo dục

Nguyên Ân
01/06/2026 12:34 GMT+7

Sáng ngày 1.6, tại điểm thi Trường THCS Điện Biên (phường Gia Định), một “đội quân” hùng hậu bao gồm lực lượng công an, cảnh sát giao thông, đội dân phòng phối hợp cùng với các thầy cô để đưa một thí sinh bị gãy chân vào phòng thi riêng, tham dự kì thi lớp 10 tại TP.HCM.

Nam sinh gãy chân được công an và thầy cô 'hộ tống' vào phòng thi lớp 10 - Ảnh 1.

Em học sinh nhận được sự chăm sóc đặc biệt này là Đỗ Đức Tuấn đến từ Trường Vinschool. Vào tuần trước, trong lúc luyện tập thể thao, em không may bị gãy chân, phải bó bột dẫn đến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn trong những ngày cận kề kỳ thi lớn.

Thi lớp 10 TP.HCM: Giám đốc Sở GD-ĐT đến phòng thi động viên thí sinh mắc bệnh lao

Tại điểm thi lớp 10 ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc), giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã đến động viên một thí sinh đặc biệt mắc bệnh lao, được bố trí phòng thi và người hỗ trợ riêng.

