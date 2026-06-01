Nam sinh gãy chân được công an và thầy cô 'hộ tống' vào phòng thi lớp 10

Sáng ngày 1.6, xe lăn đã chuẩn bị sẵn sàng tại điểm thi Trường THCS Điện Biên (phường Gia Định). Một "đội quân" hùng hậu bao gồm lực lượng công an, cảnh sát giao thông, đội dân phòng phối hợp cùng với các thầy cô để đưa một thí sinh bị gãy chân vào phòng thi riêng, tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM.

Em học sinh nhận được sự chăm sóc đặc biệt này là Đỗ Đức Tuấn đến từ Trường Vinschool. Vào tuần trước, trong lúc luyện tập thể thao, em không may bị gãy chân, phải bó bột dẫn đến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn trong những ngày cận kề kỳ thi lớn.