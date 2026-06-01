Video Giáo dục

Thi lớp 10 TP.HCM: Giám đốc Sở GD-ĐT đến phòng thi động viên thí sinh mắc bệnh lao

Vũ Đoan
01/06/2026 11:45 GMT+7

Tại điểm thi lớp 10 ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc), giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã đến động viên một thí sinh đặc biệt mắc bệnh lao, được bố trí phòng thi và người hỗ trợ riêng.

Sáng 1.6.2026, hơn 151.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập tỉnh thành. Trong thời tiết mát mẻ, nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến các điểm thi từ rất sớm.

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc), giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đã đến đây kiểm tra công tác tổ chức thi. Người đứng đầu Sở GD-ĐT thành phố cũng động viên một thí sinh đặc biệt mắc bệnh lao, được bố trí phòng thi và người hỗ trợ riêng. 

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu bắt tay động viên thí sinh

Trong sáng nay, thí sinh làm bài thi môn văn trong 120 phút. Nhiều em cho biết bản thân cảm thấy hồi hộp và đã chuẩn bị kiến thức rất kỹ.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 2.6, các em làm bài thi môn toán trong 120 phút. Sau đó, những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, thời gian 150 phút.

Giáo viên kiểm tra thông tin thí sinh tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc) sáng 1.6.2026

Điểm xét tuyển lớp 10 đại trà là tổng ba môn, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm môn chuyên hệ số 2.

