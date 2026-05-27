Đồng hành cùng con ôn thi lớp 10, ba mẹ hóa 'trạm sạc' yêu thương

Tất bật gian bếp, chăm chút từng bữa ăn cho con ôn thi

Với bất kỳ phụ huynh nào có con chuẩn bị bước vào bước ngoặt thi lớp 10, lịch sinh hoạt của cả gia đình gần như đều xoay quanh trục thời gian ôn thi của con. Chị Lê Thúy An (ngụ tại Phường Phú Thạnh, TP.HCM) mỗi ngày đều tất bật trong gian bếp, tự tay thay đổi thực đơn liên tục từ món nước, tôm, rau cho đến các loại bí nhằm bồi bổ thể chất tốt nhất cho cậu con trai Đăng Khoa.

"Mấy lúc mà con đi thi những kỳ thi quan trọng có cho ăn đậu thì có. Giống như xôi đậu, cháo đậu nè..." - Chị An chia sẻ về chút mẹo dân gian với hy vọng tiếp thêm may mắn cho con.

Chị Lê Thúy An (ngụ tại Phường Phú Thạnh, TP.HCM) luôn đồng hành để con yên tâm ôn thi ẢNH: NGUYỄN ANH

Không chỉ dừng lại ở chuyện dinh dưỡng, sự thấu hiểu tâm lý mới là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất. Em Đăng Khoa (Học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Diệu) thừa nhận bản thân đôi lúc bị stress dồn dập vì tự đặt áp lực phải đỗ được nguyện vọng 1. Hiểu được tâm tư đó, mỗi khi thấy con mệt mỏi chị An đều chủ động cho con ngưng học để đi thư giãn, vận động giải trí: "Làm bậc cha mẹ mà, chỉ mong con cố gắng chinh phục được ước mơ nguyện vọng một là tốt rồi. Còn khả năng con tới đâu thì cứ đón nhận tới đó".

Trắng đêm cùng con và những áp lực "muốn bùng nổ"

Càng gần ngày thi, cuộc đua với thời gian càng khiến giấc ngủ của các sĩ tử trở nên xa xỉ. Em Nguyễn Thị Thanh Hiền (Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Anh Xuân) bộc bạch, bình thường em phải thức đến 11 - 12 giờ đêm để hoàn thành bài tập, thậm chí có đợt cao điểm phải "chạy kiến thức" đến tận 5 giờ sáng.

Xót xa nhìn con học hành vất vả dưới ánh đèn khuya, chị Dương Thị Thúy (phụ huynh em Hiền) cũng chọn cách thức cùng, chuẩn bị sẵn sữa ấm và đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm. Chị Thúy trải lòng: "Cái lo lắng nhất của chị là sức khỏe của bé thôi. Bé áp lực tâm lý quá, sợ tâm lý bé không vững thì đi thi kết quả cũng không tốt". Để giảm tải gánh nặng tâm lý cho con, chị luôn động viên Hiền cứ cố gắng hết sức mình, bởi vì còn rất nhiều lựa chọn khác như nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 hay trường tư thục.

Chị Dương Thị Thúy chọn cách thức cùng, chuẩn bị sẵn sữa ấm và đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm. ẢNH: NGUYÊN AN

Chính sự lắng nghe, đồng hành này đã cứu cánh những đứa trẻ khỏi cảm giác muốn "bùng nổ" vì áp lực. Em Thanh Hiền chia sẻ: "Khi mà em áp lực quá thì em sẽ vẽ hoặc viết nhật ký... Em sẽ tâm sự, chia sẻ cùng với mẹ cho đỡ một phần nào đó nặng lòng".

Lời khuyên từ chuyên gia: Đừng quên chất lượng giấc ngủ

Dưới góc nhìn y khoa, BS CKI. Nguyễn Thị Kim Hải (Bác sĩ Dinh dưỡng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng - NRECI) khuyến nghị các bậc phụ huynh cần xây dựng chế độ sinh hoạt hợp lý cho con trong giai đoạn nước rút này. Cha mẹ nên tránh tâm lý "ép ăn quá nhiều" vì dễ gây áp lực cho hệ tiêu hóa, khiến máu dồn xuống dạ dày làm trẻ dễ buồn ngủ, suy giảm chất lượng học tập.

Đặc biệt, bên cạnh góc độ dinh dưỡng, giấc ngủ đóng vai trò sống còn giúp não bộ phục hồi và chuyển dữ liệu ngắn hạn vào bộ nhớ dài hạn. Theo BS Kim Hải, trẻ cần được đảm bảo ngủ từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày và duy trì thói quen đi ngủ trước 11 giờ đêm, tuyệt đối không nên thức quá khuya rồi dậy trễ vào sáng hôm sau.



