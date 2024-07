Nam sinh khiếm thị trúng tuyển 6 trường đại học

Sinh ra tại TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Đỗ Nam Khánh (18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh) bị mắc bệnh teo nhãn cầu bẩm sinh do di chứng chất độc da cam từ mẹ. Nam sinh khiếm thị này từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha và cuộc sống hai mẹ con phải nương nhờ ông bà ngoại.



Đỗ Nam Khánh vui mừng khi trúng tuyển vào 6 trường đại học PHẠM ĐỨC

Mắt không nhìn thấy rõ, cậu học trò khiếm thị đành phải học chữ nổi để được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Hằng ngày, Khánh được mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh Tình (39 tuổi) chở đến trường bằng xe đạp điện, dù mắt chị Tình cũng rất mờ, nhìn đường rất khó khăn. Chị Tình đã đồng hành với con trai trong suốt 12 năm học như vậy.

"Mắt của mẹ em dù không thể nhìn xa nhưng vẫn đủ để dẫn em đến trường đi tìm con chữ. Việc học của em còn có sự đồng hành của bà ngoại. Đều đặn mỗi tối, bà lấy sách giáo khoa đọc cho em nghe để giúp em ôn bài và làm bài tập", Khánh nói.

Mắt không thể nhìn thấy, mỗi ngày đến lớp Khánh đều tập trung cao độ nghe thầy cô giáo giảng bài để không bị hụt kiến thức.

"Ngoài mẹ và bà ngoại, thầy cô cùng bạn bè cũng hỗ trợ, giúp đỡ em rất nhiều trong việc học. Nhờ vậy mà em không thấy mình đơn độc và lấy đó làm động lực để nỗ lực học tốt hơn từng ngày", Khánh chia sẻ.

Bằng nghị lực vươn lên trong học tập, Khánh nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen. Đáng kể như trong năm 2023, Khánh đoạt giải nhì cuộc thi "Go with you" do mạng lưới khiếm thị Việt Nam tổ chức tại Hà Nội; là một trong 10 học sinh được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương học sinh vượt khó; là một trong 21 cá nhân tiêu biểu toàn tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2024, Khánh vinh dự được kết nạp vào Đảng khi đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng. Khánh đã trúng tuyển vào 6 trường đại học bằng hình thức xét học bạ và xét tuyển thẳng. Trong đó, có các trường thuộc tốp đầu như: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Sư phạm 1 (Hà Nội), Trường đại học Công nghệ TP.HCM…

Khánh đã rất vui và hạnh phúc khi biết kết quả trúng tuyển 6 trường đại học nhưng cũng lo lắng khi phải xa nhà và con đường trở thành tân sinh viên phía trước chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều chông gai mà bản thân phải đối diện.

Khánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình nên đã quyết định theo học tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

"Nhiều người khuyên em nghỉ học nhưng em muốn bước qua ranh giới an toàn của bản thân. Dẫu chặng đường phía trước sẽ khó khăn hơn bội phần nhưng em tin sẽ vượt qua được. Những ngày qua, em nhờ người thân tìm phòng trọ hoặc ký túc xá gần trường để thuê. Mẹ em cũng sẽ ra Hà Nội để tiếp tục đồng hành với em", nam sinh chia sẻ.