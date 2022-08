Nam sinh kiến trúc biết 3 ngoại ngữ và ý tưởng độc đáo cho Mê Kông

Đó là Phạm Dương Đăng Huy, 19 tuổi, sinh viên năm nhất chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Huy vừa trở về Việt Nam sau Diễn đàn Tuổi trẻ Hàn Quốc-Mê Kông (ROK-Mekong Youth Group Workshop) do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức.

Ý tưởng nào cho Mê Kông?

Nhóm của Huy với 3 thành viên. 2 bạn còn lại là Yoonki Lee, ĐH Yonsei, Hàn Quốc và Keat Phallyvong, người Campuchia, ĐH Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

Đề án của nhóm Huy là Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bền vững ở các nước thuộc khu vực sông Mê Kông thông qua những khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs - viết tắt của Massive Open Online Courses) và trao đổi giữa người với người (PPE - viết tắt của People to People Exchanges).

Đề án giành giải nhất, được ban giám khảo đánh giá khả thi để triển khai trong thời gian tới.

Nói rõ hơn, Huy cho biết MOOCs Mê Kông - Hàn Quốc sẽ cung cấp kiến ​​thức quan trọng cho những sinh viên có thể không có cơ hội tiếp cận, không đủ khả năng chi trả cho các chương trình giáo dục đại học và trao đổi ở nước ngoài. Nền tảng này cũng sẽ bổ sung cho việc học ĐH truyền thống.

"Các khóa học tương tác sẽ được thiết kế và quản lý bởi các chuyên gia trong lĩnh vực tại các trường ĐH hàng đầu trong khu vực. Bằng cách mở thêm các khóa học miễn phí trực tuyến sẽ tiếp cận được nhiều học sinh hơn ở các vùng sâu vùng xa”, Huy cho biết thêm.

Bạn trẻ đến từ Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM chia sẻ mục tiêu ngắn hạn của dự án là khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động học tập, giáo dục và kinh doanh chung giữa thanh niên Hàn Quốc và các nước Mê Kông để cải thiện phát triển nguồn nhân lực.

Những người trẻ sẽ tìm cách hợp tác với từng Chính phủ để tạo ra một môi trường giáo dục thúc đẩy việc nâng cao năng lực công nghệ thông tin và kỹ thuật số ở các quốc gia thành viên Mê Kông. Điều này tạo ra nền tảng các MOOCs miễn phí cho những trường ĐH và học viện ở các nước Hàn Quốc-Mê Kông để sinh viên có thể đăng ký tự do.

MOOCs sẽ cung cấp một cách hợp lý và linh hoạt các kỹ năng mới, tạo cơ hội thăng tiến sự nghiệp và cung cấp các nội dung giáo dục chất lượng cao...





“Về lâu dài, dự án mong muốn thúc đẩy nhiều hơn nữa giao lưu nhân dân và phát triển bền vững giữa Hàn Quốc và các nước thành viên Mê Kông thông qua Diễn đàn các nhà lãnh đạo trẻ Mê Kông-Hàn Quốc được tổ chức hàng năm với nước chủ nhà luân phiên mời các diễn giả từ mọi tầng lớp trong xã hội”, Huy cho hay.

Giành 10 điểm tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Huy sinh ra và lớn lên ở TP.Long Xuyên, An Giang, là cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang. Nam sinh viên này từng giành giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh "SPEAK TO LEAD" 2020.

Năm ngoái, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Huy giành điểm 10 tuyệt đối ở môn tiếng Anh. Không chỉ siêu tiếng Anh, chàng trai còn sử dụng được tiếng Pháp và tiếng Hàn Quốc. Huy còn là đối tác dịch thuật Metro Language Services (Mỹ), thành viên ban tổ chức Xuân tình nguyện 2022, ban tổ chức cuộc thi học thuật tiếng Anh Descendants 2022 và cuộc thi Tiếng hát sinh viên 202X.

Nam sinh viên cho biết quê mình là An Giang, nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ dòng sông Mê Kông và là vựa lúa của cả nước, chiếm 54,8% tổng sản lượng toàn quốc. Cuộc sống của người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long xoay quanh sông nước. Do đó, như nhiều người trẻ khác nặng lòng với quê hương, Huy lo ngại về biến đổi khí hậu tác động tới đồng bằng.

Huy chia sẻ hệ sinh thái An Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung đang đứng trước bờ vực sụp đổ không thể phục hồi do tác động tích tụ của biến đổi khí hậu và số lượng đập gia tăng ở thượng nguồn sông Mê Kông cũng như các hoạt động nhân tạo khác của con người như phá rừng, khai thác cát, tưới tiêu rộng rãi cho nông nghiệp và chuyển đổi đất ngập nước…

“Ngay từ bây giờ, các công trình mới cần có những mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu. Nếu cứ tiếp tục theo mô hình cũ, khi có bão giông lớn, sạt lở bờ sông… chắc chắn ở đây sẽ xảy ra thảm họa vô cùng nghiêm trọng. Một vấn đề nữa là, khi nước biển dâng, nước ngọt sẽ rất hạn chế, nước biển sẽ xâm nhập sâu vào vùng đồng bằng khiến sinh kế của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng…”, bạn trẻ bộc bạch.

Đó cũng là lý do Huy trở thành sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM và tâm huyết với các diễn đàn, đề án liên quan khu vực Mê Kông.