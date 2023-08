Nam sinh lớp 11 cứu người đuối nước được trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Ngày 12.8, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, cho biết được sự ủy quyền của T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trương Trần Tuấn Kiệt (17 tuổi, học sinh Trường THPT Trần Thị Tâm, H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Chị Trần Thị Thu trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Tuấn Kiệt THANH LỘC

Trước đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 12.6, một nhóm học sinh ở xã Hải Dương (H.Hải Lăng) rủ nhau đi tắm biển tại khu vực biển thôn Trung An (xã Hải Khê, H.Hải Lăng). Vì sóng to và gió mạnh nên 2 học sinh bị sóng cuốn ra xa, bị đuối nước. Rất may, Tuấn Kiệt đã phát hiện và kịp thời bơi ra cứu được 1 em. Em còn lại được thuyền trưởng Trần Quang Quốc và ngư dân Nguyễn Mạnh Hùng cứu khi đang trên đường ra khơi.

“Hành động đẹp và sự dũng cảm của Tuấn Kiệt là tấm gương cho các đoàn viên, thanh niên noi theo, xứng đáng nhận được Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn", chị Thu chia sẻ.