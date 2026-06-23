Nam sinh mang bộ sưu tập giấy khen lên sân khấu nhận bằng, hút triệu view

Màn nhận bằng tốt nghiệp triệu view

Trong lễ tốt nghiệp mới đây của ĐH Duy Tân, Lê Đình Minh Quân, sinh viên ngành marketing gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu cùng bộ sưu tập giấy khen. Nhắc lại khoảnh khắc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, Quân cho biết đến nay vẫn còn cảm giác lâng lâng.

Quân mang cả bộ sưu tập giấy khen lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

“Ban đầu mình chỉ muốn lưu lại một dấu mốc đáng nhớ sau 4 năm nỗ lực học tập, như một cách tự ghi nhận những cố gắng của bản thân. Mình không nghĩ khoảnh khắc rất cá nhân ấy lại nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến đến vậy”, Quân chia sẻ.

Nam sinh cho biết đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi sinh viên, đồng thời là món quà tốt nghiệp vô giá khép lại hành trình 4 năm đại học. Và ý tưởng mang toàn bộ giấy khen lên sân khấu không phải là quyết định ngẫu hứng.

Quân cho biết ý tưởng này được nhen nhóm từ những ngày đầu tham gia công tác Đoàn - Hội. Khi đó, cậu thường quan sát các anh chị khóa trên vừa học tập tốt vừa năng nổ hoạt động phong trào, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong quãng đời sinh viên. Sự ngưỡng mộ ấy trở thành động lực để Khoa cố gắng trong suốt những năm đại học. Đến năm cuối, nam sinh muốn tìm một cách đặc biệt để nhìn lại hành trình đã qua.

“Trước khi bước lên sân khấu mình cũng khá hồi hộp vì không biết mọi người sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng khi mở những tấm giấy khen ra, mình rất bất ngờ khi nhận được những tràng pháo tay và sự cổ vũ từ thầy cô, phụ huynh cũng như các bạn sinh viên”, Quân nhớ lại.

Sau 4 năm học, Quân tốt nghiệp và có được công việc như mong muốn ẢNH: NVCC

Với nam sinh, những giấy khen trên tay không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của bản thân sau 4 năm học tập, rèn luyện.

“Điều mình tự hào nhất là đã dám bước ra khỏi vùng an toàn. Từ một sinh viên năm nhất khá rụt rè, mình trở nên chủ động hơn, dám thử thách bản thân và dám chịu trách nhiệm. Đó mới là thành quả ý nghĩa nhất mà quãng đời sinh viên mang lại”, Quân nói.

Là người trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này, Lê Bảo Ngân (23 tuổi), cựu sinh viên ĐH Duy Tân, cho biết không khí trong hội trường lúc đó trở nên sôi động hơn khi Quân xuất hiện trên sân khấu cùng bộ sưu tập giấy khen trên tay.

“Ban đầu mình cũng có nghĩ Quân sẽ tạo một bất ngờ nào đó trong lễ tốt nghiệp, nhưng không ngờ bạn lại mang theo nhiều giấy khen và giấy chứng nhận đến vậy. Khi Quân bước lên sân khấu, nhiều thầy cô, phụ huynh và các bạn sinh viên đều trầm trồ, dành những tràng vỗ tay và lời khen ngợi. Biết đó là thành quả của cả quá trình học tập, hoạt động suốt 4 năm đại học, mình cũng cảm thấy vui và tự hào thay cho bạn”, Ngân chia sẻ.

Thành quả sau 4 năm nỗ lực

Đằng sau bộ sưu tập giấy khen là không ít những giai đoạn áp lực mà Quân từng trải qua. Nam sinh cho biết thời điểm khó khăn nhất là học kỳ cuối, khi vừa thực hiện khóa luận tốt nghiệp vừa đảm nhận cùng lúc ba công việc làm thêm. “Mình làm nhiều việc cùng lúc vì đó là công việc mình yêu thích và muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế với đa lĩnh vực”, Quân nói.

Quân tốt nghiệp loại giỏi với GPA 3.45/4.0 ẢNH: NVCC

Để cân bằng giữa học tập, hoạt động phong trào và công việc, Quân lựa chọn phương pháp chủ động học sớm. Ngay từ năm nhất, Quân đã đặt mục tiêu sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế để tích lũy kinh nghiệm và phát triển bản thân. Bên cạnh việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội nhằm rèn luyện kỹ năng mềm, nam sinh còn chủ động tìm kiếm cơ hội thực tập đúng chuyên ngành từ khá sớm.

Theo Quân, điều quan trọng nhất đối với sinh viên không phải là chờ đến khi bản thân đủ giỏi mới bắt đầu, mà là dám bắt đầu sớm với tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi và không ngại làm những công việc nhỏ nhất. Chính tư duy đó đã giúp nam sinh có cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp ngay từ những năm đầu đại học, từng bước tích lũy kinh nghiệm thực tiễn song song với việc học trên giảng đường.

Người thân đến chúc mừng Quân trong ngày tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Nhờ sự chủ động và kiên trì theo đuổi mục tiêu, Quân hiện đã có công việc chính thức đúng chuyên ngành từ trước khi nhận bằng tốt nghiệp khoảng 3 tháng. “Đối với mình, tốt nghiệp đại học không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho một hành trình học hỏi mới. Vì vậy, mình luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để sẵn sàng nắm bắt những cơ hội phía trước”, Quân chia sẻ.