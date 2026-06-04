Chàng trai mang hẳn con heo quay 5 kg đến lễ tốt nghiệp tặng bạn

Ấp ủ suốt nhiều tháng để tạo bất ngờ cho các bạn

Tại lễ tốt nghiệp mới đây của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), một món quà đặc biệt đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: một con heo quay nặng hơn 5 kg được mang đến sân trường để chúc mừng tân cử nhân. Chủ nhân của món quà này là Phạm Quang Trình (23 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng).

"Tiêu chí tặng quà của mình là phải độc, lạ, không đụng hàng với ai nhưng vẫn phải thiết thực. Mình cũng muốn tạo nên một khoảnh khắc thật đáng nhớ cho bạn trong ngày tốt nghiệp", Trình cho biết.

Chàng trai mang con heo quay nặng 5 kg đến tặng nhóm bạn học chung lớp trong ngày tốt nghiệp ẢNH: PHẠM QUANG TRÌNH CUNG CẤP

Ý tưởng mang heo quay đến lễ tốt nghiệp tặng bạn đã được chàng trai này ấp ủ từ nhiều tháng trước. Trình kể, khoảng tháng 4, khi những người bạn vừa hoàn thành bảo vệ đồ án, Trình đã bắt đầu suy nghĩ về món quà đặc biệt dành cho ngày tốt nghiệp. Đến khi nhận được thiệp mời dự lễ tốt nghiệp, Trình lập tức lên danh sách các quán bán heo quay ngon tại Đà Nẵng để tìm nơi đặt hàng.

Sáng hôm diễn ra buổi lễ, Trình phải dậy từ sớm để nhận heo quay và mang đến trường. "Con heo nặng hơn 5 kg và được đựng trong một thùng giấy khá cồng kềnh, một người gần như không thể mang nổi. May là có thêm ba người bạn cùng tham gia với mình nên mỗi người phụ một tay", Trình nhớ lại.

Trình (thứ 3 từ trái sang) luôn mang đến những món quà độc đáo và "không đụng hàng" cho các bạn của mình ẢNH: PHẠM QUANG TRÌNH CUNG CẤP

Công đoạn vận chuyển có phần vất vả nhưng đổi lại, thành quả nhận được vượt xa mong đợi của cả nhóm. Trình kể khi chiếc thùng giấy được mở ra giữa sân trường, nhiều người xung quanh dừng lại theo dõi. Không ít phụ huynh cũng tò mò tiến đến xem món quà đặc biệt.

"Mình nghe có người nói vui rằng: 'Quà này mới đúng là quà nè', hay 'Bạn này chơi lớn thật, tốt nghiệp được tặng nguyên con heo quay luôn'. Có người hỏi heo nặng bao nhiêu ký, giá bao nhiêu tiền. Các bạn trẻ thì xin chụp ảnh, quay video, thậm chí có người còn đùa cho cắn một miếng", Trình nhớ lại.

Đằng sau món quà độc lạ là một tình bạn gắn bó

Điều khiến Trình hạnh phúc nhất có lẽ là phản ứng của những người bạn khi nhận quà. "Bạn mình vừa nhìn thấy con heo quay đã hét lên vì bất ngờ. Các bạn còn nói đây có thể là món quà 'xịn nhất trường'", Trình kể.

Trình cho biết những người bạn tốt nghiệp đợt này đều học chung lớp ĐH ẢNH: PHẠM QUANG TRÌNH CUNG CẤP

Tân cử nhân Nguyễn Minh Hiếu, một trong những người nhận món quà đặc biệt này, cho biết dù đã quen với những ý tưởng "không đụng hàng" của Trình nhưng vẫn không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bạn mình xuất hiện cùng con heo quay nguyên con trong lễ tốt nghiệp.

"Mình biết Trình luôn có những món quà rất khác biệt, nhưng lần này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên mình thấy có người mang nguyên con heo quay đến chúc mừng tốt nghiệp", Hiếu chia sẻ.

Hiếu cho biết điều khiến anh chàng nhớ nhất không phải vì độ "chịu chơi" mà bởi đó là tình cảm và sự đầu tư của người bạn thân. “Mình rất biết ơn vì trong những năm tháng học tập ở Đà Nẵng luôn có một người bạn như Trình đồng hành, giúp đỡ. Có lẽ nhiều năm sau, khi nhắc lại ngày tốt nghiệp, điều chúng mình nhớ nhất vẫn sẽ là khoảnh khắc ấy và một tình bạn đẹp đã đồng hành cùng nhau", Hiếu bày tỏ.

Với tính cách hài hước, Trình luôn muốn mang đến cảm xúc vui vẻ cho những người xung quanh ẢNH: PHẠM QUANG TRÌNH CUNG CẤP



Thực tế, đây không phải lần đầu Trình gây chú ý với những món quà tốt nghiệp độc lạ. Trước đó, chàng trai này từng mang gà nướng, bó hoa kết từ chùm vải cùng nhiều món quà hài hước khác để chúc mừng bạn bè trong ngày nhận bằng.

"Đối với mình, quà tặng không chỉ là một món đồ. Nó phải là thứ gắn với kỷ niệm và lưu giữ được cảm xúc của ngày hôm đó. Sau này khi nhắc lại, mọi người vẫn có thể bật cười và nhớ đến khoảnh khắc ấy", Trình nói.

Chàng trai cho biết sự độc đáo đôi khi mang tính giải trí, hài hước nhưng cũng là cách để thể hiện sự quan tâm dành cho người nhận. Là người có tính cách vui vẻ, thích mang lại tiếng cười cho mọi người, Trình tiết lộ không chỉ trong các dịp tốt nghiệp mà cả sinh nhật, đám cưới hay những cột mốc quan trọng khác của bạn bè, anh chàng đều âm thầm chuẩn bị những ý tưởng đặc biệt và bất ngờ.