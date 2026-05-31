Nam sinh mang dòng máu Việt - Hàn gây chú ý tại điểm thi

Sáng 31.5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Thời tiết thủ đô hôm nay nắng nóng nhưng hàng trăm phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng hàng tiếng đồng hồ dưới bóng cây để chờ con em mình.

Bà Phúc cười tươi đón cháu ngoại Tùng Lâm ẢNH: ĐÌNH HUY

Đội nắng đón cháu ngoại Lê Tùng Lâm rời khỏi điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên (P.Yên Hoà, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Phúc (72 tuổi) cười ồ lên rồi ôm chầm lấy cháu. Đặc biệt, khi nghe Lâm chia sẻ làm bài thi tốt, bà Phúc càng mừng rỡ và tự hào về người cháu ngoại.

Bà Phúc cho biết, nhà bà cách điểm thi khoảng 4 km, dù tuổi đã cao nhưng hai ngày qua, bà luôn có mặt tại điểm thi để động viên, tiếp sức cho tinh thần của Tùng Lâm. "Tôi rất tin tưởng ở cháu, dù sau hôm nay kết quả thế nào, cháu cũng đã hoàn thành 9 năm học. Tôi sẽ thưởng cho cháu một món quà đặc biệt", bà nói.

Trong khi đó, thí sinh Tùng Lâm đánh giá, đề thi toán năm nay có tính phân loại cao nhưng em đã hoàn thành rất tốt và xong trước thời gian quy định 15 phút.

Nam sinh dự đoán bản thân phải được ít nhất được 9,5 điểm môn toán, 10 điểm môn tiếng anh và 8 điểm môn ngữ văn. "Em thấy hài lòng với bài thi của mình, em chắc chắn đỗ THPT Hoàng Quán Chi", Lâm khẳng định chắc nịch.

Trong khi đó, anh Lê Công Hoan (bố Tùng Lâm) cũng bày tỏ tâm trạng thoải mái khi con trai hoàn thành kỳ thi căng thẳng. Anh Hoan cho hay, sắp tới con gái lớn của anh cũng sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. "Sau khi hai con hoàn thành kỳ thi, chúng tôi sẽ dành tặng món quà nhỏ để động viên các con", anh Hoan nói.

Nam sinh một mình một phòng thi môn ngoại ngữ

Cũng tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên sáng nay xuất hiện một thí sinh đặc biệt, đó là Song Chan Ho Hoài Nam (học sinh Trường THCS Trương Công Giai, P.Cầu Giấy). Không chỉ là thí sinh bước ra khỏi điểm thi đầu tiên, Song Chan Ho Hoài Nam còn gây sự chú ý bởi vẻ bề ngoài đẹp trai và mang 2 dòng máu Việt - Hàn.

Nam sinh Song Chan Ho Hoài Nam nhận được sự cổ vũ, động viên của các tình nguyện viên sau khi rời khỏi phòng thi ẢNH: ĐÌNH HUY

Song Chan Ho Hoài Nam chia sẻ, bản thân sinh ra tại Việt Nam, là con của một gia đình có bố là người Hàn Quốc và mẹ người Việt Nam. Vì vậy, từ nhỏ em đã được tiếp xúc với cả hai nền văn hóa Việt - Hàn.

Nam sinh cho biết, hiện bố em là kỹ sư, đang làm việc tại Việt Nam, còn mẹ là nhân viên văn phòng. Nhờ sự chỉ dạy của bố, nam sinh không chỉ sử dụng thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh mà còn đặc biệt giỏi tiếng Hàn Quốc.

"Bố luôn dạy em tiếng Hàn và cả những bài học về cách sống. Em yêu cả Việt Nam và Hàn Quốc vì đó đều là quê hương của bố mẹ em. Hai đất nước cũng có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Mỗi dịp tết, gia đình em thường sang Hàn Quốc thăm ông bà và người thân", Hoài Nam chia sẻ.

Nói về kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, Hoài Nam cho biết, bản thân cảm thấy rất căng thẳng trước khi vào phòng thi nhưng hiện tại em cảm thấy khá thoải mái và tự tin với kết quả làm bài của mình.

Nam sinh chia sẻ với phóng viên ẢNH: ĐÌNH HUY

Hoài Nam dự đoán môn toán và ngữ văn khả năng sẽ đạt trên 8 điểm. Đặc biệt, ở môn tiếng Hàn Quốc - môn ngoại ngữ được em lựa chọn dự thi vào chiều 30.5, em kỳ vọng đạt khoảng 9,75 điểm. Đây cũng là môn học thế mạnh nhất của em.

"Khi nhận đề, em hơi bất ngờ vì đề khó hơn em nghĩ. Nhưng sau đó em vẫn làm được bài. Em chỉ tiếc vì sai một câu khá dễ nên khó đạt điểm tuyệt đối", nam sinh nói và cho hay với kết quả này, em tin tưởng mình có thể trúng tuyển vào Trường THPT Hoàng Quán Chi.

Nam sinh cũng tiết lộ thêm, được bố hứa sẽ tặng một chiếc máy tính mới sau khi đỗ vào lớp 10. Về dự định tương lai, Hoài Nam mong muốn sau này sẽ được đi du học.

Trước đó, tại buổi thi môn ngoại ngữ chiều 30.5, Hoài Nam thu hút sự chú ý khi là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi và cũng là thí sinh duy nhất làm bài thi tiếng Hàn Quốc trong một phòng thi riêng.