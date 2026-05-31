Thí sinh Hà Nội bật khóc nức nở khi ra khỏi phòng thi môn toán

Đúng 10 giờ sáng ngày 31.5, 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã chính thức hoàn thành bài thi môn toán. Đây cũng là môn thi cuối cùng khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập khối không chuyên năm học 2026 - 2027.

Đề thi toán vừa sức

Ghi nhận của Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (P.Dương Nội, Hà Nội) ngay sau tiếng trống kết thúc giờ làm bài, bầu không khí tại đây trở nên thoải mái sau những giờ phút căng thẳng. Nhiều sĩ tử bước ra khỏi cổng trường với nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng cùng bạn bè và người thân sau khi vượt qua thử thách cuối cùng. Dù có những lo lắng đan xen về mức độ phân hóa của đề thi, nhìn chung tâm lý các thí sinh đều rất nhẹ nhõm và thoải mái.

Đề thi toán năm nay được đa số thí sinh đánh giá là bám sát kiến thức cơ bản nhưng vẫn có những câu hỏi mang tính phân hóa cao để chọn lọc học sinh, đặc biệt là ở phần hình học.

Thí sinh Hoàng Liên Triều (trú tại P.Hà Đông) chia sẻ, nếu làm đúng hết em có thể cầm chắc trong tay 9,5 điểm. "Em thấy phần hình học năm nay khó hơn đề thi năm ngoái, các câu còn lại đều bám sát kiến thức cơ bản. Vì câu hình khó nên em chưa hoàn toàn tự tin lắm", Triều chia sẻ thêm. Được biết, Liên Triều đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Lê Quý Đôn (P.Hà Đông) và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Quang Trung (P.Dương Nội).

Chia sẻ về áp lực mùa thi, em cho biết bản thân luôn được bố mẹ động viên tinh thần. Dù bận rộn ôn luyện, Triều vẫn tranh thủ thời gian rảnh làm việc nhà dưới sự phụ giúp của em trai để có thêm thời gian tập trung cho kỳ thi.

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Hữu Trọng (trú tại P.Từ Liêm) cho biết bản thân đã làm bài thi khá tốt và đánh giá đề toán năm nay vừa sức với khả năng của mình, ước chừng tối đa đạt khoảng 9 điểm.

Trong khi phần lớn thí sinh hệ không chuyên đã có thể tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ hè sớm, đối với các sĩ tử có mục tiêu săn vé vào trường chuyên, chặng đua vẫn chưa dừng lại. Hữu Trọng chia sẻ thêm ngay sau buổi thi toán, em sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào sáng mai (1.6) với mục tiêu chinh phục tấm vé vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

"Môn thi sáng mai, em phải làm tối thiểu khoảng 5,5 điểm thì mới có cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng 1 của trường", em Trọng cho biết.

Bật khóc khi hoàn thành kỳ thi vào 10 căng thẳng

Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên (P.Yên Hoà, Hà Nội), các thí sinh cũng trong tâm trạng thoải mái. Tuy nhiên, một số học sinh bật khóc vì xúc động sau khi hoàn thành kỳ thi căng thẳng. Một trong số đó là em Nguyễn Hiền Anh (học sinh Trường THCS Mai Dịch), vừa bước ra khỏi phòng thi, Hiền Anh đã không kìm được nước mắt khiến nhiều người lầm tưởng rằng em làm bài không tốt. Nhưng khi trao đổi với phóng viên, nữ sinh cho rằng mình khóc vì xúc động khi hoàn thành kỳ thi, chính thức được nghỉ hè sau chuỗi ngày ôn luyện vất vả.

Đánh giá bài thi môn toán, Hiền Anh chia sẻ, đã hoàn thành hết tất cả các câu hỏi trong đề thi trong thời gian 2 tiếng. Nữ sinh cảm thấy mình làm bài không tệ, kết quả nằm trong khả năng học tập của mình

"Theo góc nhìn của em, đề thi năm nay sẽ khá "dễ thở" đối với những bạn có nền tảng kiến thức chắc chắn. Riêng bản thân em, em tự tin mình sẽ đạt được mức điểm từ trung bình khá trở lên", Hiền Anh nói.

Nhìn lại ba môn thi vừa qua, Hiền Anh thấy tự tin nhất ở môn văn và môn tiếng Anh. Sau khi đối soát đáp án vào hôm qua, Hiền Anh nhận thấy cả hai môn này mình đều có khả năng đạt trên 8 điểm. Với kết quả khả quan như vậy, nữ sinh cảm thấy rất tự tin về khả năng trúng tuyển vào Trường THPT Hoàng Quán Chi.

Chia sẻ về kế hoạch bản thân sau khi hoàn thành kỳ thi, Hiền Anh cho hay sẽ dành trọn vẹn cả ba tháng hè để nghỉ ngơi và đi chơi cho thật thỏa thích. "Để khích lệ tinh thần, bố mẹ đã hứa sẽ thưởng cho em điện thoại mới, xe mới để chuẩn bị cho chặng đường học tập sắp tới. Đặc biệt, em còn được bố mẹ cho đi du lịch để giải tỏa mọi áp lực thi cử", nữ sinh tiết lộ.

Giống như Hiền Anh, một số thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (P.Đống Đa) cũng bật khóc vì áp lực sau 120 phút làm bài. Lúc này, những cái ôm và lời động viên kịp thời từ phụ huynh chờ sẵn bên ngoài cổng trường đã giúp các em phần nào giải tỏa tâm lý, lấy lại tinh thần.